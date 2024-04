Kasčiūnas pakvietė Švediją prisidėti prie oro policijos ir rotacinės oro gynybos misijų

„Liepos mėnesį Nyderlandai dislokuos savo „Patriot“ sistemas Lietuvoje ir tai gera pradžia įgyvendinti rotacinį modelį. L. Kasčiūnas paprašė, kad Švediją taip pat apsvarstytų tokią galimybę“, – rašoma antradienį išplatintame Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pranešime.

Pasak ministerijos, L. Kasčiūnas akcentavo Lietuvos siekį, kad rotacinės oro gynybos modelis „taptų nuolatine NATO veikla“.

Pranešime nurodoma, kad ministras taip pat pakvietė Švedija dislokuoti savo naikintuvus NATO oro policijos misijos vykdymui.

Stokholme L. Kasčiūnas antradienį susitiko su Švedijos gynybos ministru Palu Jonsonu (Polu Jonsonu) ir civilinės apsaugos ministru Carlu Oscaru Bohlinu (Karlu Oskaru Bohlinu).

Kaip skelbia KAM, susitikimų metu L. Kasčiūnas pabrėžė Lietuvos pasiryžimą investuoti į savo gynybą, didinti mūsų gynybos pajėgumą, priimti savalaikius ir šalies saugumui svarbius spendimus, o taip pat – mokytis iš Ukrainos karo pamokų, daugiau dėmesio skirti naujoms technologijoms, pavyzdžiui – bepiločiams orlaiviams arba įrangai, padedančiai kovoti su bepiločiais orlaivis.

Ministro teigimu, kad Švedija, Baltijos jūros regiono šalis, o dabar – ir naujausia NATO narė, yra itin svarbi aljanso gynybos architektūrai, savo kaimynams.

„Operacijos Baltijos jūroje bus labai svarbios siekiant apsaugoti mūsų jūrų uostus, užtikrinti pastiprinimą per jūrų susisiekimo linijas, slopinti pajėgumus Kaliningrade. Baltijos jūra mums yra natūralus sausumos operacijų zonos pratęsimas. Norime, kad Baltijos regiono operacinė zona su Baltijos jūra išliktų vientisa ir nedaloma“, – pranešime cituojamas ministras.

Anot L. Kasčiūno, Švedija turi itin daug žinių ir patirties karinių jūrų pajėgų ir pakrančių gynybos srityje, tad Lietuvai būtų naudinga, jei Švedijos karinės jūrų pajėgos galėtų pasidalyti gerąja patirtimi kuriant pakrančių gynybos elementus: minavimą jūroje, inžinerinių užtvarų pakrantėje rengimą, laivų nukreipimą jūroje. Taip pat kalbėta apie galimus bendrus mokymus, pratybas.

Susitikimo metu aptartas ir bendradarbiavimas oro gynybos srityje. Anot L. Kasčiūno, abiejų šalių karinėms oro pajėgoms būtų labai vertinga pradėti keistis informacija, integruoti sistemas ir tobulinti procedūras.

Ministrai aptarė ir galimą aktyvesnį abiejų šalių gynybos pramonės bendradarbiavimą, didėjantį ginkluotės ir amunicijos poreikį Europoje, pagalbą Ukrainai, saugumo iššūkius regione.

Krašto apsaugos ministras L. Kasčiūnas Švedijoje dar susitiko su Švedijos parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininku bei komiteto nariais, Švedijos gynybos pramonės atstovais, dalyvavo renginyje „Road to NATO‘s Washington Summit: The Future of Nordic-Baltic Allies“.