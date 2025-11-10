Karpavičienė tikisi, kad bus rastas kompromisas su protestuoti žadančia švietimo darbuotojų profsąjunga

„Situacija yra dviprasmiška, nes dalis profsąjungų yra sutarusios ir tą viešai deklaravusios po susitikimų su ministre ir ministrės komanda. Dabar vyksta susitikimai, derybos su ta profsąjunga konkrečiai, kuri su tuo nesutinka“, – pirmadienį žurnalistams Prezidentūroje sakė šalies vadovo patarėja.
„Manau, pavyks pasiekti kompromiso ir bus užtikrintas valstybės įsipareigojimas, kad atlyginimai mokytojams augtų taip, kaip yra sutarta“, – vylėsi ji.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę LŠDPS pranešė, kad šį mėnesį žada organizuoti mitingą. A. Navicko vadovaujamos profsąjungos nepasitenkinimas kilo po to, kai ŠMSM su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga (LŠMPS) sutarė kelti mokytojų algas 11,5 proc. nuo kitų metų rugsėjo 1 d. Taip, pasak LŠDPS, sulaužytas pedagogų bendruomenei duotas pažadas.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma iki 2028 m. pedagogų atlyginimus didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Savo ruožtu Egidijaus Milešino vadovaujama Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) su ministerija sutarė, kad nuo kitų metų rugsėjo 1 d. mokytojų algos augs 11,5 proc.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!