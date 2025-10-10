Karolis prakalbo apie šokiruojančią istoriją: BMW paliko autoservise – neįtikėtina, kas vyko toliau

Feisbuko grupėje „NEPATIKIMI ASMENYS“ savo istorija pasidalinęs Karolis pasakojo, kad viskas prasidėjo tuomet, kai jis feisbuke pamatė skelbimą apie automobilių žibintų remontą.
Susisiekęs su paslaugos teikėju Karolis Spalio 3 dieną apie 12-13 val. paliko savo automobilį BMW 535i autoservise ir išvažiavo į darbą. Visgi tos pačios dienos vakare apie 17 val. vyras teigia sulaukęs draugo skambučio, kuris aiškino pamatęs vyrą važinėjantį Tauragėje.
„Apie 17 val. man paskambino draugas ir paklausė, su kokia panele važinėju po Tauragę. Atsakiau, kad aš niekur nevažiuoju, nes dirbu“, – dalinosi Karolis.
Visgi paskambinęs draugas tvirtino esąs įsitikinęs, kad matė jo automobilį mieste. Todėl automobilio savininkas paprašė draugo pasekti transporto priemonę ir ją nufilmuoti.
„Jis atsiuntė vaizdo įrašą, kuriame buvo matyti kad tai mano automobilis. Nedelsdamas pranešiau policijai apie galimą automobilio vagystę. Buvo paskelbta automobilio paieška, tačiau automobilio surasti nepavyko, nes jis grįžo atgal į servisą“, – tvirtino Karolis.
Automobilio savininkas nusprendė nuvykti į servisą kartu su pareigūnais, kur juos pasitikęs serviso meistras atrodė labai nustebęs.
„Jis teigė, kad niekur nevažiavo su mano automobiliu, tačiau galbūt jo kolega važiavo į parduotuvę, apie tai jam nežinant“, – tęsė Karolis.
Pasak jo, prie pareigūnų buvo sutarta, kad meistras nemokamai sutvarkys vieną automobilio žibintą. Pareigūnams išvykus, buvo sutarta, kad meistras sutvarkys abu BMW žibintus, o automobilis bus paliktas servise.
Darbus atidėliojo
Karolio teigimu, praėjus visam savaitgaliui, sekmadienį serviso meistras pranešė jam, kad dar nesutaisė automobilio žibintų, kadangi yra išvykęs į Vilnių, tačiau vakare automobilį bus galima atsiimti.
Visgi tos pačios dienos popietę meistras vėl parašė, kad nespės sutaisyti automobilio, kadangi išvyksta dėl svarbių reikalų.
„Pradėjo vilkinti terminus, ir galiausiai antradienį parašė, kad automobilį galėsiu pasiimti po darbo“, – dalinosi Karolis.
Atvykus į servisą jame meistro nebuvo, tačiau vyrai sutarė, kad automobilio raktai bus padėti ant rato, o atsiskaityta bus per „PayPal“. Atsiskaičius Karolis pranešė meistrui, kad automobilį pasiėmė, o šis dar įspėjo, kad mieste yra daug policijos.
„Kažkiek vėliau po plovyklos ir pasivažinėjimo pastebėjau kad po remonto darbų stiklai pradėjo rasoti, ir nustojo veikti dienos šviesos bei kairysis posūkis“, – tikino Karolis.
Automobilį konfiskavo policija
Atsiėmęs automobilį Karolis pasakoja nuvykęs į Tauragę, kur sustojo degalinėje nusipirkti kavos.
Tuomet, pasukęs link namų, vyras teigia, kad jį sustabdė pareigūnai, kurie vairuotojui nurodė, kad praėjusią naktį Karolio automobiliu buvo pabėgta nuo policijos.
„Pareigūnai man pranešė, kad praėjusią naktį automobilis, kurio priekiniai žibintai buvo išimti, pabėgo nuo policijos. Aš likau šokiruotas ir pasakiau, kad ką tik pasiėmiau savo automobilį iš serviso.
Pareigūnai pradžioje netikėjo ir norėjo iškviesti tralą, nes pagalvojo, kad tai buvo ta pati situacija, kai aš pabėgau nuo jų, nors tai buvau ne aš“, – pokalbį su pareigūnais atsiminė Karolis ir pridėjo, kad transporto priemonę vairavo meistras.
Vyro teigimu, už tai jam grėsė ne tik bauda, tačiau ir teisių atėmimas iki 3 metų. Galiausiai, patikrinę informaciją, pareigūnai nusprendė Karolį paleisti, tačiau liepė jam prisistatyti į policiją.
Dėl kilusios situacijos, Karolis sako nuvažiavęs į aikštelę, kad nusiramintų. Visgi po kelių minučių prisistatė tas pats policijos ekipažas, kurie konfiskavo vyro automobilį.
„Pranešė, kad gavo įsakymą konfiskuoti mano automobilį. Surinkau daiktus, atvažiavo tralas ir automobilis buvo nuvežtas. Kitą dieną, atvykęs į policija su prašymu, atgavau automobilį tik po to, kai sumokėjau nemažą pinigų sumą. Dabar šiuo atveju vyksta iki teisminis tyrimas“, – dalinosi Karolis.
Policija situacijos daugiau nekomentuoja
Naujienų portalo tv3.lt žurnalistams susisiekus su Tauragės VPK komunikacijos poskyrio atstove Lina Baniene, ji nurodė, kad įvykis pareigūnams yra žinomas, tačiau šiuo metu policija situacijos nekomentuoja.
„Policija žino apie šį incidentą ir renka medžiagą aplinkybių patikslinimui. Kad nepakenktų tolimesniems veiksmams, policija šio įvykio nekomentuoja“, – nurodė L. Banienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!