TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Žiniasklaida: policija aiškinasi, ar lietuviškas šarvuotis „Taurus“ nebuvo įsigytas nusikalstamu būdu

2025-10-10 12:29 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-10 12:29

Policija rugpjūtį Panevėžio rajone buvo sulaikiusi šarvuotį „Taurus“ ir pradėjo ikiteisminį tyrimą, nes minėta transporto priemonė buvo gabenta be privalomų dokumentų.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Policija rugpjūtį Panevėžio rajone buvo sulaikiusi šarvuotį „Taurus" ir pradėjo ikiteisminį tyrimą, nes minėta transporto priemonė buvo gabenta be privalomų dokumentų.

0

Kaip teigiama portalo publikacijoje, policija patvirtino, kad rugpjūčio 25 d., apie 17 val., Panevėžio rajone buvo sustabdytas vilkikas „Scania“ su puspriekabe, kurioje buvo gabenamas pirmasis lietuviškas šarvuotis „Taurus“, priklausantis bendrovei „Aurida Engineering Company“, rašo portalas delfi.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Konstatavus, kad ši transporto priemonė gabenama be privalomų dokumentų ir siekiant nustatyti, ar ji nėra įgyta nusikalstamu būdu, Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate tą pačią dieną buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 1 dalyje, o be dokumentų gabenta transporto priemonė pristatyta į Panevėžio apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą apžiūrai“, – portalui nurodė policija.

Baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 4 metų.

Savo atsakyme portalui „Delfi“ policija nurodė, atlikus transporto priemonės apžiūrą, rugpjūčio 29 d. šarvuotis buvo grąžintas savininkui saugoti iki proceso pabaigos. 

Policija pabrėžia, kad atliekamame ikiteisminiame tyrime įvertinti, ar gaminant, laikant bei gabenant nurodytą transporto priemonę nebuvo padaryta nusikalstama veika.

