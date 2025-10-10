Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaišiadorių rajone pas vyrą automobilyje rasti keturi pneumatiniai šautuvai

2025-10-10 09:23 / šaltinis: ELTA
2025-10-10 09:23

Kaišiadorių rajone ketvirtadienį pas vyrą automobilyje rasti keturi pneumatiniai šautuvai, informavo policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Policijos departamento duomenimis, apie 12.40 val. Gudienos kaime, vyro (gim. 2000 m.) automobilyje „VW Polo“, rasti bei paimti keturi pneumatiniai šautuvai bei vienas pistoletas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 5 metų.

