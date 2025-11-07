 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kariuomenės daviniai tampa verslu? Štai ką nusipirksite internete vos už kelis eurus

2025-11-07 12:35
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
Tai, ko nesuvalgo kariai, gyventojai parduoda. Internete plinta skelbimai apie už vos kelis eurus perparduodamus kareiviškus maisto davinius.

Internete parduodami sausi maisto daviniai (nuotr. facebook.com)
7

Internete galima rasti begalę skelbimų apie parduodamus sausus davinius. Vos už kelis eurus galima įsigyti įvairių variantų: troškintos kiaulienos su grikių koše, troškintos jautienos su kruopomis padaže, troškintos vištienos su grikių koše ir t. t.

Vieno davinio kaina svyruoja nuo 2,5 iki 4 eurų.

Internete parduodami sausi daviniai
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Internete parduodami sausi daviniai

Kariuomenė duoda, o žmonės perparduoda

Paklausus, ar žmonės gali perparduoti kariams suteikiamus davinius, Lietuvos kariuomenė paaiškino, kad jie iš esmės tampa kario nuosavybe, todėl kur būna panaudojami nėra tikrinama.

„Vadovybė visuomet skatina karius naudoti sausą davinį pagal paskirtį, kitaip tariant, suvalgyti. Tačiau – kadangi sausas davinys yra duodamas kariui pratybų metu, gaudamas jį karys negauna kito maitinimo arba maitinimosi išlaidų kompensacijos, tai nuo to momento, kai davinys išduodamas kariui, maistas tampa asmenine kario nuosavybe ir jis gali disponuoti tuo daviniu savo nuožiūra“, – paaiškino Lietuvos kariuomenė.

„Kitaip tariant, suvartojimo kariuomenė nekontroliuoja, pardavinėti jį taip pat nėra draudžiama. Vienintelė vieta, kur galėtų atsirasti pažeidimas – neteisėta ūkinė ar komercinė veikla, bet ne pardavinėjamas objektas“, – pridūrė ji.

Daviniuose – troškiniai, sausainiai, saldainiai

Pernai savanorišką tarnybą Lietuvos kariuomenėje atlikęs vyras (vardas redakcijai žinomas – red. past.) naujienų portalui tv3.lt pasakoja, kad sausas davinys susidarydavo iš pagrindinio patiekalo, dažniausiai kokios nors rūšies troškinio, ir užkandžių.

„Jame būdavo sausainiai ir saldainiai šokoladiniai“, – pasakoja buvęs karys.

Daviniai skiriasi ne tik variantais (Nr. 1, Nr. 2 ir t.t., priklausomai, nuo to, koks jame pagrindinis patiekalas – troškinys). Kariuomenėje duodami lietuviški arba amerikeitiški sausi daviniai. Pastarieji išsiskiria viduje esančiais skanėstais.

„Ten vietoje lietuviškų saldainių gaudavome „Skittles“, „M&Ms“, guminukų“, – sako pašnekovas.

„Ir kas mums, kai jau buvome pratybose, labiausiai patikdavo, – tokie milteliai, iš kurių būdavo galima pasidaryti gėrimą. Mes, pamenu, labai džiaugdavomės, kai jų gaudavome, nes ne visuose daviniuose būdavo“, – pasakoja vyras.

Būna džemo, riešutų, kavos

Krašto apsaugos ministerija (KAM) nurodė, kad vienu pirkimu kariuomenei perka iš viso 10 skirtingų maisto davinių variantų.

„Jie tarpusavyje skiriasi mėsos konservais – naudojama 10 skirtingų rūšių. Skiriasi ir mėsos tipai (vištiena, jautiena, kiauliena, triušiena ir kt.), taip pat garnyrai – tai gali būti kruopos, daržovės arba makaronai.

Be to, atskiruose variantuose gali būti dedamas medus arba džemas, kava, arbata arba greitai paruošiama sriuba, taip pat anakardžių ar migdolų riešutai“, – komentuoja KAM.

Lietuvos kariuomenei perkami sausieji maisto daviniai, kurių sudėtis yra patvirtinta Lietuvos kariuomenės vado 2019 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-20 „Dėl sausojo maisto davinio, skirto kariui vienam kartui, sudėties patvirtinimo“. 

Naujienų portalas tv3.lt taip pat paklausė JAV kariuomenės, kokie produktai šiemet yra amerikietiškuose miasto daviniuose. Gavę atsakymą, straipsnį papildysime.

Palyginimui – Jungtinės Karalystės kariuomenės maisto daviniuose yra pusryčiai (pavyzdžiui, pupelių troškinys, buritas, miuslis ir kt.), pagrindinis patiekalas (skirtingų rūšių mėsa su garnyrais), pudingas, riešutai, džemas, sausainiai, sausi užkandžiai (batonėliai, duoniukai), kava, arbata, greitai paruošiamų įvairių skonių gėrimų milteliai.

A
A
2025-11-07 12:57
Gynybos milijardai plaunami,kariuomenės daviniai kario nuosavybė - na taip vienas ar 2 daviniai gali būti parduoti,bet ne tada,kai gali,kad ir 100 davinių nusipirkti. Čia jau prekyba urmu. Čia ne eiliniai kareiviai savo pietus pardavinėja. Čia kažkas pelnosi mokesčių mokėtojų sąskaita.
Atsakyti
nezinantis
nezinantis
2025-11-07 13:28
Tai lėkite iš Ukrainos, o tai jau virš milijono nuknekcino.Visą Rusiją sukišite pas Abraomą
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (20)
