Lietuvos kariuomenės sraigtasparniai „Black Hawk“ atliko bandomąjį skrydį

2025-10-21 15:57
2025-10-21 15:57

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų atstovai atliko UH-60M „Black Hawk“ sraigtasparnių techninio skrydžio paruošimo darbus ir pirmąjį bandomąjį skrydį, antradienį pranešė kariuomenė.

0

Pasak jos, skrydžio metu buvo patikrintos visos pagrindinės orlaivio sistemos, įvertintas jų funkcionalumas bei veikimas.

„UH-60M „Black Hawk“ sraigtasparniai tai naujas Lietuvos kariuomenės mobilumo ir technologinės pažangos etapas. Šie orlaiviai leis kariams vykdyti įvairaus tipo operacijas – nuo paieškos ir gelbėjimo iki kovinių užduočių. Ypatingai ačiū Pensilvanijos nacionalinei gvardijai, kurie padėjo su sraigtasparnių testavimu, konsultavimu bei simuliatoriaus skyrimu Lietuvos kariuomenei“, – pranešime sakė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.

Karinių oro pajėgų Aviacijos bazę pirmieji du UH-60M „Black Hawk“ sraigtasparniai pasiekė šeštadienį. Dar du šio tipo sraigtasparniai kariuomenės orlaivių parką papildys kitąmet.

UH-60M „Black Hawk“ – tai modernus, aukštos technologinės klasės orlaivis, pasižymintis naujomis technologijomis, patikimumu ir universalumu. 

Šios priemonės leidžia pilotams koncentruotis į užduoties vykdymą, aplinkos analizę ir padeda efektyviau reaguoti į kylančias grėsmes. 

Sraigtasparniai gali vykdyti užduotis sausumoje, jūroje ar sudėtingomis oro sąlygomis, todėl reikšmingai sustiprinami Lietuvos kariuomenės operaciniai pajėgumai.

