Lietuvos kariuomenės sraigtasparniai „Black Hawk“ atliko bandomąjį skrydį

Pasak jos, skrydžio metu buvo patikrintos visos pagrindinės orlaivio sistemos, įvertintas jų funkcionalumas bei veikimas.
„UH-60M „Black Hawk“ sraigtasparniai tai naujas Lietuvos kariuomenės mobilumo ir technologinės pažangos etapas. Šie orlaiviai leis kariams vykdyti įvairaus tipo operacijas – nuo paieškos ir gelbėjimo iki kovinių užduočių. Ypatingai ačiū Pensilvanijos nacionalinei gvardijai, kurie padėjo su sraigtasparnių testavimu, konsultavimu bei simuliatoriaus skyrimu Lietuvos kariuomenei“, – pranešime sakė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Karinių oro pajėgų Aviacijos bazę pirmieji du UH-60M „Black Hawk“ sraigtasparniai pasiekė šeštadienį. Dar du šio tipo sraigtasparniai kariuomenės orlaivių parką papildys kitąmet.
UH-60M „Black Hawk“ – tai modernus, aukštos technologinės klasės orlaivis, pasižymintis naujomis technologijomis, patikimumu ir universalumu.
Šios priemonės leidžia pilotams koncentruotis į užduoties vykdymą, aplinkos analizę ir padeda efektyviau reaguoti į kylančias grėsmes.
Sraigtasparniai gali vykdyti užduotis sausumoje, jūroje ar sudėtingomis oro sąlygomis, todėl reikšmingai sustiprinami Lietuvos kariuomenės operaciniai pajėgumai.
