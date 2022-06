Svarbiausi dienos įvykiai:

13:24 | Rusija jau neteko beveik 35 tūkst. karių

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pateikia atnaujintus duomenis apie Rusijos nuostolius.

Skaičiuojama, kad Rusija nuo karo pradžios jau neteko 34 700 karių, 1511 tankų, 3645 šarvuočių, 217 lėktuvų, 184 sraigtasparnių, 626 bepiločių, 99 oro gynybos sistemų, 764 artilerijos sistemų, 2560 tankų, 14 laivų ir kitos technikos.

12:54 | Maskva skelbia, kad per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo iki 80 lenkų

Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad per smūgius Ukrainos rytiniame Donecko regione žuvo iki 80 lenkų kovotojų, rašo „Sky news“.

Ministerija teigia, kad taip pat buvo sunaikinta 20 šarvuotų kovos mašinų ir aštuoni raketų paleidimo įrenginiai, rašo rusų naujienų agentūra RIA.

Smūgiai esą buvo nukreipti į „Megatex“ cinko gamyklą pramoniniame Konstantinovkos mieste.

Rusija lenkų kovotojus pavadino „samdiniais“.

Šeštadienį nuo pat ankstaus ryto Rusija raketomis smūgiuoja Ukrainai. Ukraina skaičiuoja, kad vien naktį iš penktadienio į šeštadienį Rusija paleido 48 raketas.

12:36 | Per naktį Rusija paleido beveik 50 raketų

Per naktį iš penktadienio į šeštadienį Rusija į Ukrainą paleido 48 raketas, sako Ukrainos prezidento patarėjas Michailo Podoliakas.

Anot jo, Rusija išskirtinai smogė civiliniams taikiniams.

„Rusija vis dar bando įbauginti Ukrainą, sukelti paniką ir priversti žmones bijoti Z-monstrų... Ukraina viską žino ir viskam pasiruošusi. Ir ji nubaus už visą blogį...“ – teigė jis.

Rusija ankstų šeštadienio rytą apšaudė Charkivo, Lvivo ir kitus regionus.

12:09 | Ukrainos žvalgyba kalba apie lūžį kare

Jau rugpjūčio pradžioje tikimasi įvykių, kurie žymės lūžį Rusijos kare prieš Ukrainą, sako Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas Kirilas Budanovas. Anot jo, iki metų pabaigos kovinių operacijų skaičius bus sumažintas iki minimumo.

Apie tai, pasak UNIAN, jis kalbėjo interviu britų transliuotojui „ITV news“.

„Ukraina grįš prie 1991 m. sienų ir mes nesvarstome jokių kitų scenarijų. Iki metų pabaigos aktyvių karo veiksmų beveik nebeliks. Artimiausioje ateityje vėl kontroliuosime savo teritorijas“, – sakoma pareiškime.

Tuo pat metu K. Budanovas yra įsitikinęs, kad rusams karas prieš Ukrainą nebus sėkmingas.

„Tai yra tragedija, prie kurios jis privedė Rusiją ir Ukrainą, ir tai Rusijai baigsis katastrofa. Nieko daugiau“, – apibendrino K. Budanovas.

11:58 | „Azov“ likvidavo tris rusų karius

„Azov“ kariai likvidavo tris rusų karius, praneša UNIAN. Anot naujienų agentūros, operacijos vaizdo įrašą paskelbė būrio vadas Anatolijus Sidorenka.

„Nuotraukoje matyti Rusijos samdiniai, kurie anksčiau dalyvavo kovinėse operacijose Sirijoje, Libijoje, Centrinės Afrikos Respublikoje ir Donbase. Patyrę ir gerai apmokyti, atvykę turėdami vieną tikslą – žudyti. Karinę grupuotę greitai likvidavo „Azov Kharkiv“ SDF pajėgos“, – rašė A. Sidorenka.

Filmuotoje medžiagoje rodomos likviduotų gyventojų nuotraukos ir jų likvidavimo procesas. Važiuodami automobiliu samdiniai susisprogdino užvažiavę ant minos.

„Dabar priešo būryje yra trys laisvos vietos“, – ironizavo A. Sidorenka.

11:43 | Johnsonas baiminasi dėl spaudimo taikos sutarčiai sudaryti

JK premjeras Borisas Johnsonas baiminasi, kad Ukraina gali patirti spaudimą dėl ekonominių padarinių sudaryti taikos sutartį su Rusija, kuri neatitinka jos interesų, rašo „Reuters“.

Anot jo, V. Putino pergalė kare būtų „ilgalaikė ekonominė katastrofa“.

„Per daug šalių sako, kad tai yra Europos karas, kuris nėra būtinas... todėl spaudimas didės, kad ukrainiečiai būtų priversti – galbūt priversti sudaryti taiką“, – sakė jis.

B. Johnsonas teigė, kad Rusijos prezidento veiksmų Ukrainoje pasekmės būtų pavojingos tarptautiniam saugumui ir sukeltų „ilgalaikę ekonominę katastrofą“.

11:26 | Johnsono pareiškimas: atsistatydintų, jei reikėtų nustoti remti Ukrainą

Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas pareiškė, kad atsistatydintų, jei reikėtų palikti Ukrainą, kai ją remti taptų pernelyg sudėtinga ar brangu, rašo „The Guardian“.

BBC žurnalistų paklaustas, ar mano, kad jo vadovavimas vyriausybei yra susijęs su morale, ir ar yra aplinkybių, dėl kurių jis atsistatydintų, jis nurodė, kad parama Ukrainai yra vienas iš tokių klausimų.

„Žinoma, manau, kad tai (susiję su morale – aut. past.). Jei man būtų pasakyta, kad turime atsisakyti Ukrainos, nes tai tampa per sunku, o paramos šiai tautai kaina yra per didelė infliacijos, ekonominės žalos požiūriu, sutikčiau, kad pralaimėjau labai svarbų argumentą, ir pasitraukčiau. Bet aš to nematau“, – kalbėjo jis.

10:46 | Maskva: ES kandidatės statusas Ukrainai – bandymas „sustabdyti Rusiją“

Rusijos užsienio reikalų ministerija penktadienį pasmerkė Briuselio sprendimą suteikti Ukrainai oficialios kandidatės įstoti į Europos Sąjungą statusą kaip žingsnį, kuriuo geopolitiškai siekiama „sustabdyti Rusiją“.

Šis sprendimas „patvirtina, kad NVS (Nepriklausomų Valstybių Sandraugos) erdvės geopolitinė monopolizacija aktyviai tęsiama siekiant sustabdyti Rusiją“, sakoma URM atstovės Marijos Zacharovos pranešime.

10:29 | Britų žvalgyba: pagrindiniai rusų karo Ukrainoje vadai buvo pašalinti

Nuo birželio pradžios Rusijos aukščiausioji vadovybė iš svarbiausių operatyvinio vadovavimo pozicijų kare prieš Ukrainą pašalino kelis generolus, rašo UNIAN.

Donbaso pajėgoms vadovauti buvo paskirtas generolas Sergejus Surovikinas.

Apie tai „Twitter“ pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

Didžiosios Britanijos žvalgybos duomenimis, tarp nušalintų generolų yra generolas pulkininkas Andrejus Serdiukovas, oro desanto pajėgų vadas. Taip pat nušalintas armijos generolas Aleksandras Dvornikovas, Pietų pajėgų grupės vadas, kurį laiką ėjęs ir vyriausiojo operatyvinio vado pareigas.

„Vadovavimas Pietų pajėgų grupei greičiausiai bus perduotas generolui pulkininkui Sergejui Surovikinui, nes ji ir toliau atlieka pagrindinį vaidmenį Rusijos puolime Donbase“, – teigia britų žvalgyba.

Pažymima, kad S. Surovikino karjera daugiau nei trisdešimt metų buvo paženklinta kaltinimais korupcija ir žiaurumu.

09:57 | Raketomis pažymėtas rytas

Šeštadienio rytą Rusijos pajėgos puolė kelis Ukrainos miestus. Šiuo metu žinoma apie atakas Žytomyro, Lvivo ir Černihivo regionuose. Dniepropetrovsko regionas apšaudomas artilerijos ugnimi. Pateikiame, kas žinoma apie atakas kiekvienam miestui:

Raketos Žytomyro srityje

Rusija iš Baltarusijos teritorijos į Žytomyro sritį paleido 24 raketas. Pasak Žytomyro mero Serhijaus Suchomlino, buvo apšaudyti kariniai objektai mieste ir aplink jį. Vienas karys žuvo, o kitas buvo sužeistas.

Skelbiama, kad rusų pilotai griebėsi gudrybių: smogė iš lėktuvų Baltarusijos ir Ukrainos pasienyje, jog Ukrainos pajėgos negalėtų smogti atgal.

Smūgis Černihivo regione

Šeštadienį apie 5 val. ryto Rusijos okupantai iš oro ir sausumos raketomis smogė Desnos kaimui Černigovo srityje. Iš Baltarusijos teritorijos okupantai iš viso paleido 20 raketų.

Žinoma, kad buvo sunaikinta infrastruktūra. Preliminariais duomenimis, aukų nėra.

Sprogimai Lvivo srityje

Rusijos kariai iš Juodosios jūros į karinį objektą Lvivo srities Javorivo rajone paleido šešias raketas, dvi buvo sėkmingai numuštos.

Per ataką nukentėjo keturi žmonės. Vienas patyrė vidutinio sunkumo sužalojimus, o trys – lengvus.

Apšaudymas Dniepropetrovsko srityje

Rusijos pajėgos artilerija vėl apšaudė Krivoj Rogo regioną. Buvo apšaudytas privatus sklypas, sužeista 60 metų moteris.

09:33 | Rusija smogė Lvivo sričiai

Šeštadienio rytą Rusija smogė Lvivo srityje esančiam kariniam objektui Javorive, rašo „Kanal 24“. Skelbiama, kad rusai iš viso paleido šešias raketas, dvi iš jų buvo numuštos.

Anot Lvivo srities karinės administracijos vadovo Maksimo Kozytskyi, raketos buvo paleistos iš Juodosios jūros.

„Šiandien apie 4 valandą ryto iš Juodosios jūros teritorijos buvo paleistas raketos smūgis į Lvivo srities teritoriją. Buvo paleistos šešios raketos, keturi pataikymai, dvi raketos numuštos. Objektas yra karinis, Javorivo bandymų poligono teritorijoje“, – cituojamas jis.

Dėl atakos keturi žmonės sužeisti, paguldyti į ligoninę.

09:01 | Į Desnos kaimą Rusija paleido 20 raketų

Desnos kaimą Černihivo srityje Rusija apšaudė 20 raketų, rašo UNIAN. Raketos buvo paleistos apie penktą valandą ryto.

Pranešama, kad ataka įvykdyta iš Baltarusijos teritorijos. Žinoma, kad infrastruktūra buvo sunaikinta, preliminariais duomenimis, aukų nėra, tačiau detalės dar bus patikslintos.

Kiek anksčiau pranešta, kad Rusija iš Baltarusijos teritorijos apšaudė ir Žytomyro teritoriją.

08:50 | Rusija bandė blokuoti Lysyčanską

Rusijos pajėgos bandė blokuoti Lysyčanską, skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

„Sjevjerodonecko kryptimi okupantai iš artilerijos apšaudė Lysyčansko, Spornoe ir Volčeyarovkos rajonus. Jie surengė oro antskrydį netoli Lysyčansko ir bandė blokuoti miestą iš pietų. Siekdamas išstumti mūsų dalinius, priešas pradėjo puolimą Metelkino, Sirotino ir Voronovo vietovėse“, – UNIAN cituoja generalinio štabo pranešimą.

Amerikos karo tyrimų instituto ekspertų vertinimu, Ukrainos kariai toliau ginsis aplink Lysyčanską ir toliau slopins Rusijos kariuomenę. Analitikų vertinimu, Rusija turėtų susidurti su problemomis bandant apsupti miestą.

08:31 | Į Žytomyro apylikes paleistos 24 raketos

Rusija paleido 24 raketas į Žytomyro apylinkes, sako miesto meras Serhijus Suchomlinas, rašo UNIAN.

„Šį rytą visi pabudome nuo garsių sprogimų. Į Žytomyro miestą niekas nenukrito, aplink miestą buvo apšaudomi kariniai objektai, iš Baltarusijos teritorijos buvo paleistos raketos.

Iš viso į karinius dalinius ir objektus Žytomyro apylinkėse buvo paleistos 24 raketos. Negaliu komentuoti, ar buvo aukų“, – teigė meras.

07:59 | Rusai iš Baltarusijos teritorijos apšaudė Ukrainą

Atakų iš Baltarusijos teritorijos grėsmė išlieka, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, rašo UNIAN. Pranešama, kad šeštadienį Rusija iš Baltarusijos teritorijos Ukrainai sudavė smūgį raketomis.

„Rusijos okupantai toliau vykdo raketų smūgius prieš karinius ir svarbius civilinės infrastruktūros objektus Ukrainos teritorijoje. Voluinės ir Polesės kryptimis Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų veiklos situacija iš esmės nepasikeitė. Išlieka grėsmė, kad iš šios šalies teritorijos gali būti panaudotas raketinis ginklas“ , – rašoma pranešime.

Seversko kryptimi, dengdama Rusijos ir Ukrainos sienos ruožą Briansko ir Kursko srityse, Baltarusija laiko iki trijų batalionų 1-osios tankų armijos ir 20-osios jungtinės armijos taktinių grupių, taip pat oro desanto kariuomenės dalinių.

Priešas iš artilerijos apšaudė gynybos pajėgų pozicijas netoli Buchki gyvenviečių Černihivo srityje ir Bojaro-Liežačio gyvenvietės Sumų srityje. Okupantai toliau stiprina gynybines pozicijas Briansko srities pasienio rajonuose.

Pažymėtina, kad birželio 25 d. Rusijos aviacija iš Baltarusijos teritorijos sudavė raketinį smūgį Ukrainai. Sprogimai buvo girdimi Kyjivo, Černihivo ir Žytomyro regionuose.

„Tikėtina, kad bombonešiai kilo iš Rusijos teritorijos, todėl neturėjome informacijos apie pakilimus iš Baltarusijos (Baranovičių, Luninecų, Lydos, Mačiuliškių). Anksčiau schema buvo tokia: lėktuvai pakyla iš Rusijos aerodromų, įskrenda į Baltarusijos oro erdvę, skrenda netoli sienos su Ukraina, paleidžia raketas, kai lėktuvas yra virš Baltarusijos (kad nebūtų numuštas), apsisuka. Ir atgal į Rusijos Federaciją“, – cituojamas pranešimas.

Baltarusijos režimo lyderis Aleksandras Lukašenka yra ištikimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino bendražygis. Baltarusijos teritorija jau ne kartą buvo naudota agresijai prieš Ukrainą.

07:34 | Apšaudytas Desnos kaimas

Praėjusią naktį Černihivo srities Desnos kaimą apšaudė rusų raketos. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Černihivo srities vadovas Viačeslavas Čausas.

„Desnos kaimas buvo dar kartą apšaudytas raketomis. Išsamesnė informacija vėliau“, – rašė jis.

V. Čausas taip pat paragino gyventojus neskelbti atakos nuotraukų ir vaizdo įrašų.

Desnos kaimas anksčiau buvo apšaudytas dar gegužės 17-ąją. Tuomet Rusija į kaimą paleido keturias raketas, dvi smogė pastatams.

06:59 | Analitikai: rusai bandys apsupti Lysyčanską, bet turės problemų

Ukrainos pajėgos išlaikys gynybą aplink Lysyčanską ir toliau persekios rusų okupantus, o jiems kils problemų bandant apsupti miestą, remdamasi Amerikos karo tyrimų instituto (ISW) pranešimu rašo UNIAN.

„Ukrainos kariuomenė užims aukštumas ties Lysyčansku, o tai gali leisti jiems kurį laiką atremti rusų atakas, jei rusams nepavyks jų apsupti ar izoliuoti“, – cituojamas ISW.

Ekspertai priduria, kad rusams Sjevjerodonecke reikės sukurti upių perėjas iš rytų, o tai pareikalaus papildomo laiko ir pastangų.

Norėdami visiškai izoliuoti Lysyčanską, rusų okupantai turės nukirsti ukrainiečių logistikos kelius iš Bachmuto ir Seversko.

„Tikėtina, kad Rusijos kariai susidurs su problemomis užbaigdami didelę apsuptį aplink miestą dėl gegužės pradžioje nepavykusio bandymo kirsti upę ties Belogorovka į šiaurės vakarus nuo Lysyčansko. Tikėtina, kad Ukrainos kariai vykdys apgalvotą pasitraukimą iš Lysyčansko, jei Rusijos kariai kels grėsmę Ukrainos tvirtovėms šiame rajone“, – teigia ekspertai.

Analitikai prognozuoja, kad Rusijos pajėgos ateityje greičiausiai mieliau rinksis užbaigti Lysyčansko operatyvinę apsuptį iš Lymano pusės, o ne sausumos puolimą Slavjanske.

„Rusijos pajėgos toliau bombarduoja Siverską, tikriausiai siekdamos atkirsti Ukrainos logistikos kelius į Lysyčanską“, – sakoma pranešime.

06:31 | Rusų nuostoliai

Ukrainos skaičiavimais, nuo karo pradžios Rusijos pajėgos iš viso neteko 34 530 karių.

Kiti rusų nuostoliai: 1507 tankai, 3637 šarvuočiai, 216 lėktuvai, 183 sraigtasparniai, 622 bepiločiai, 99 oro gynybos mašinos, 759 artilerijos sistemos, 14 laivų ir kita technika.

06:13 | Ukrainos sėkmė Mykolajivo srityje

Ukrainos lėktuvai ir sraigtasparniai smogė rusams prie Snihyrevkos ir Oleksandrivkos pasienyje Mykolajivo srityje, rašo. Apie tai pirmiausia pranešė Privdeno operatyvinė vadovybė.

„Dėl to patvirtinti šios dienos priešo nuostoliai – 46 rusai, 152 mm kalibro „Hyacinth“ patranka, 2 tankai T-72 ir 7 kitos šarvuotos transporto priemonės“, – rašoma pranešime.

Taip pat priduriama, kad Mykolajivo srityje ukrainiečiai numušė rusų žvalgybinį droną „Orlan-10“. Vadovybė taip pat informuoja, kad dėl audros Juodojoje jūroje rusų pajėgos dalį laivų atitaukė į savo bazes, paliko du raketinius laivus ir vieną didelį desantinį laivą.

„Nepaisant to, raketų atakų grėsmė išlieka ir iš jūros, ir iš dangaus, ir iš sausumos. Audra dar nesusilpnėjo, todėl klaidžiojančios minos gali atsidurti bet kurioje jūros dalyje ir būti išstumtos į pakrantę“, – teigiama pranešime.

Be to, pranešama, kad birželio 24 d. vakare rusų strateginė aviacija iš okupuotos Chersono srities atakavo Krivoj Rogo rajoną.

„Priešlėktuvinės gynybos pajėgos numušė dvi raketas, viena pataikė į žemės ūkio paskirties teritoriją Novovoroncovkos pakraštyje. Buvo apgadinta žemės ūkio technika, kritinių nuostolių ar žmonių aukų nėra“, – sako Ukraina.

Okupantai taip pat surengė oro antskrydį sraigtasparniais Chersono srities Berislavsko rajone ir paleido šešias raketas.