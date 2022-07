Svarbiausios šeštadienio naujienos:

15:23 | Sprogimai Donecko srityje

NEXTA praneša apie sprogimus Donecko srities Pokrovsko mieste. Kol kas oficialios tarnybos apie sprogimus nepraneša.

15:15 | JK gynybos ministerija: Rusijos tempas sulėtėjo

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija „Twitter“ praneša, kad pastarosiomis dienomis Rusijos puolimo tempas sulėtėjo.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 July 2022



