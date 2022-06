Karas Ukrainoje. Mariupolyje – „zombių automobilių“ propagandos transliacijos apie „rusiškų žemių surinkimą“

Kviečiame svarbiausius šeštadienio įvykius sekti su naujienų portalu tv3.lt:

07:02 | Ukrainos abiturientai pozuoja karo draskomame fone

Buvusi pirmoji Ukrainos švietimo ir mokslo ministro pavaduotoja Inna Sovsuna penktadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė nuotraukas, kuriose Ukrainos abiturientai pozuoja karo draskomame fone.

„Tai amžiams išliks šių abiturientų atmintyje. Ir jų metraščiuose“, – rašė ji.

Photo of graduates of one of the schools in the city of #Chernihiv in Northern #Ukraine.#Russia severely damaged the city in February-March.

This will forever remain in the memory of these high school graduates. And in their yearbooks. pic.twitter.com/3FcyKG5bVR