Karas Ukrainoje. Luhanską sudrebino galingas sprogimas – užsiliepsnojo naftos saugykla

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

08:28 | Išpuolis Mykolajive

Rusijos pajėgos pirmadienio rytą artilerijos ugnimi atakavo Ukrainos miestą Mykolajivą, skelbia The Guardian.

Miesto meras Oleksandras Senkevyčius socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame pranešime patvirtino pranešimus, kad Rusijos kariuomenė nusitaikė į gyvenamuosius pastatus mieste, ir pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas liepsnose apimtas daugiabutis.

„Mieste yra daug sviedinių, kurie nesprogo... nesiartinkite, nekelkite ir patys nemėginkite judinti“, – perspėjo Senkevičius.

08:15 | Skaičiuoja aukas

Antram pagal dydį Ukrainos miestui Charkovui naktį iš sekmadienio į pirmadienį išgyvenus dar vieną Rusijos pajėgų raketų antskrydį, žuvo mažiausiai aštuoni civiliai žmonės, skelbia „Nexta“.

07:40 | Dar vienas pažadas žaliesiems koridoriams

Rusijos karinės pajėgos žada sustabdyti ugnį ir atidaryti humanitarinius koridorius keliuose Ukrainos miestuose, praneša Reuters. Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono prašymu žadama atidaryti koridorius iš Kijevo, Mariupolio, Charkovo ir Sumų, pranešė Rusijos gynybos ministerija.

Pranešama, kad koridoriai bus įrengti nuo 10 val. ryto Maskvos laiku.

Tiesa, Rusijos pajėgos jau ne kartą nesilaikė pažado atidaryti žaliuosius koridorius. Sekmadienį iš Ukrainoje esančios Irpinės pažadėta leisti civiliams evakuotis, tačiau Rusijos karinės pajėgos juos apšaudė, pražudydamos aštuonis žmones, tarp jų – keturių asmenų šeimą su dviem mažais vaikais.

Kol kas Ukrainos valdžia šios informacijos dar nepatvirtino.

07:25 | Atakos rengiamos ir iš Baltarusijos

Rusijos pajėgos toliau rengia raketų ir artilerijos atakas iš Baltarusijos į gyvenvietes Ukrainoje, praneša Ukrainos kariuomenė.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas teigė, kad Rusija ir toliau „pažeidžia tarptautinės humanitarinės teisės taisykles“, apšaudydama civilius ir žaliuosius koridorius, taip pat dislokuodama įrangą ir amuniciją gyvenamuosiuose rajonuose.

Kariškiai taip pat pažymi, kad vakariniame Kijevo pakraštyje esantis Irpinės miestas „daugiau nei tris dienas neturėjo šviesos, vandens ir šilumos“, priduria: „nėra maisto ir vandens, okupantai uždraudė gyventojams palikti savo namus“.

Ankstesnėje ataskaitoje, paskelbtoje vėlų sekmadienio vakarą, kariuomenė teigė, kad Rusijos kariai persigrupuoja ir kaupia išteklius „šturmuoti Kijevą“.

06:55 | Stiprus sprogimas Luhanske

Luhanske ankstyvą rytą nugriaudėjo sprogimas, praneša „Nexta“. Panašu, kad dega naftos saugykla.

The oil depot in #Luhansk is still on fire. pic.twitter.com/GqrmmCLGu4 — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022

A closer look at the fire at the oil depot. pic.twitter.com/5z4VtetQjQ — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022

06:17 | Kuleba: daugiau kaip 20 tūkst. savanorių siekia atvykti kautis Ukrainoje

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sekmadienį sakė, kad daugiau kaip 20 tūkst. žmonių iš 52 šalių pasisiūlė savanoriais kautis Ukrainoje, kur jie tarnautų naujai įkurtame internacionaliniame legione. Vis dėlto ministras nenurodė, kiek užsieniečių savanorių jau yra atvykę į Ukrainą.

„Visas pasaulis šiandien yra Ukrainos pusėje ne vien žodžiais, bet ir darbais“, – kalbėdamas per Ukrainos televiziją sekmadienį vakare sakė D. Kuleba.

Jis neįvardijo šalių, iš kurių atvyksta savanorių, bet sakė, kad kai kurios jų uždraudė savo piliečiams kautis kitose šalyse. D. Kuleba taip pat ragino užsienyje gyvenančius ukrainiečius pradėti kampaniją, kad būtų skatinamas Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą procesas.

06:03 | Rekordinės naftos kainos

Naftos kainos pasiekė beveik rekordinį lygį per pastaruosius per 14 metų, o akcijų rinkos pirmadienį smuko žemyn, investuotojams vis labiau baiminantis dėl Ukrainos karo poveikio pasaulio ekonomikai.

„Brent“ rūšies naftos kaina Azijos prekyboje vienu metu pakilo beveik 18 proc. iki 139,13 USD – tokio lygio nebuvo nuo 2008 m. vidurio – JAV valstybės sekretoriui Antony Blinkenui pareiškus, kad Baltieji rūmai ir sąjungininkai derasi dėl importo iš Rusijos uždraudimo, teigia AFP.

05:39 | Apšaudytas dar vienas miestas

Ankstyvą pirmadienio rytą pranešama apie Rusijos karinių pajėgų smūgius iš oro Ukrainos mieste Mykolajive.

❗️#Mykolaiv was hit by multiple rocket launchers. — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022

05:17 | Smūgiai Odesoje

Rusijos kariai pradėjo išpuolį raketomis netoli Tuzlos kaimo Odesos srityje, nukreipdami jas į svarbiausią infrastruktūrą, sakė Odesos regioninės karinės administracijos operatyvinio štabo atstovas Serhii Bratchukas.

⚡️Russian troops launch a missile strike near the village of Tuzla in Odesa Oblast targeting critical infrastructure, spokesman of Operational Headquarters of the Odesa Regional Military Administration Serhii Bratchuk said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022

05:04 | Rusija ruošiasi atakuoti Kijevą

Ukrainos gynybos pareigūnai perspėjo, kad Rusija ruošia savo pajėgas pradėti visapusišką sostinės Kijevo puolimą.

Maskvos pajėgos pradėjo rinkti išteklius miesto puolimui, tankams ir motorizuotiems pėstininkų daliniams veržiantis link gretimo Irpinės miesto, kad paruoštų puolimui pamatus, teigiama Ukrainos armijos generalinio štabo pranešime.

Pranešime priduriama, kad Rusijos vadai aprūpino savo pajėgas kuru iš Baltarusijos per Černobylio uždarąją zoną.

Kitur pareigūnai pranešė, kad Rusijos kariuomenė sutelkė savo pajėgas į rytinių miestų Charkovo, Černigovo, Sumų ir pietinio Mikolajivo miestų apsupimą.

04:48 | Žvalgyba: Rusija pasistūmėjo minimaliai

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija ką tik paskelbė savo naujausią žvalgybos ataskaitą, kurioje spėjama, kad Rusijos pajėgos savaitgalį ant žemės pasistūmėjo minimaliai.

„Rusijos pajėgos per savaitgalį tikriausiai padarė minimalią pažangą ant žemės. Mažai tikėtina, kad Rusija iki šiol sėkmingai pasiekė užsibrėžtus tikslus“, - rašoma ataskaitoje.

Ministerija pažymi, kad per pastarąsias 24 valandas Rusija ir toliau stipriai atakavo Ukrainos miestų civilinius ir karinius objektus smūgiais iš oro.

„Naujausi smūgiai buvo nukreipti į Charkovą, Nikolajevą ir Černigovą, o ypač stiprūs buvo Mariupolyje“, – priduriama pranešime.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/eiocXaCcoT



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MOPCAhea6i March 6, 2022

04:42 | Bando stiprinti pajėgas

Pasak JAV pareigūnų, kalbėjusių su „Wall Street Journal“, Maskva verbuoja sirus kariauti Ukrainoje.

Leidinys cituoja keturis amerikiečių pareigūnus, kurie mano, kad Rusija pastarosiomis dienomis verbavo kovotojus iš Sirijos, tikėdamasi, kad jų patirtis mūšiuose mieste gali padėti užimti Kijevą ir suduoti nokautuojantį smūgį Ukrainos vyriausybei.

Rusija Sirijoje veikia nuo tada, kai oficialiai įsitraukė į šalies pilietinį karą 2015 m.

04:24 | Apšaudymas stiprėja

Rusijos pajėgos sekmadienio naktį sustiprino Ukrainos miestų apšaudymą šalies centre, šiaurėje ir pietuose, pranešė prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius.

„Pastaroji raketų smūgių banga kilo temstant“, – sakė jis Ukrainos transliuotojui.

Arestovičius sakė, kad antras pagal dydį Ukrainos miestas Charkovas šiaurės rytuose vis dar kovoja, kad atsilaikytų prieš Rusijos puolimą, o visi Černigovo regionai šiaurėje buvo atakuojami raketomis.

Pareigūnas kalbėjo apie „katastrofišką“ situaciją Kijevo priemiesčiuose Bučoje, Hostomelyje ir Irpinėje, kur sekmadienį pastangos evakuoti gyventojus žlugo. Jis sakė, kad vyriausybė daro viską, ką galėjo, kad atnaujintų evakuaciją, praneša „Associated Press“.

Svarbiausi sekmadienio įvykiai

► „Netflix“ stabdo, o „TikTok“ apriboja veiklą Rusijoje.

► Jungtinė Karalystė skiria dar 100 mln. dolerių (91,5 mln. eurų) pagalbai Rusijos užpultai Ukrainai.

► Britų transliuotojas BBC sekmadienį paskelbė, kad jo televizijos kanalas „World News“ buvo pašalintas iš eterio Rusijoje.

► Viena paskutinių dar likusių nepriklausomų žiniasklaidos priemonių Rusijoje, naujienų svetainė „Mediazona“, sekmadienį paskelbė, kad valdžia ją blokavo dėl pranešimų apie Maskvos invaziją į Ukrainą.

► Vašingtonas matė „labai patikimų pranešimų“, kad Rusija per savo invaziją Ukrainoje įvykdė karo nusikaltimų, ypač atakuodama civilius, sekmadienį sakė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.

► Antrasis bandymas evakuoti civilius gyventojus iš apgulto Mariupolio miesto nepavyko dėl Rusijos apšaudymo.

► Rusijos raketų ugnis sekmadienį sunaikino Vinycios oro uostą centrinėje Ukrainoje.

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį perspėjo, kad Rusijos pajėgos ruošiasi apšaudyti Odesą – istorinį uostamiestį Juodosios jūros pakrantėje.

► Jungtinės Valstijos „aktyviai dirba“ dėl susitarimo su Lenkija, kad Ukrainai būtų tiekiami naikintuvai.

► Iš Rusijos pajėgų užpultos Ukrainos bėgančių žmonių skaičius viršijo 1,5 mln., ir tai yra „sparčiausiai auganti pabėgėlių krizė“ Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, sekmadienį pranešė Jungtinės Tautos.

► Rusijoje mažmenininkai ribos būtiniausių maisto produktų pardavimą, kad suvaržytų spekuliavimą juodojoje rinkoje ir užtikrintų prekių įperkamumą.

► Mokėjimo kortelių milžinės „Visa“ ir „Mastercard“ šeštadienį paskelbė stabdančios veiklą Rusijoje.