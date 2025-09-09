Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kandidatas į ministrus Jablonskis: energetikos srityje turiu kompetencijų

2025-09-09 19:52 / šaltinis: BNS
2025-09-09 19:52

Besibaigiant Vyriausybės formavimo terminui paaiškėjęs „Nemuno aušros" kandidatas į energetikos ministrus Mindaugas Jablonskis tikina turintis pakankamai kompetencijų, kad galėtų vadovauti ministerijai. 

Elektra. BNS Foto

Besibaigiant Vyriausybės formavimo terminui paaiškėjęs „Nemuno aušros“ kandidatas į energetikos ministrus Mindaugas Jablonskis tikina turintis pakankamai kompetencijų, kad galėtų vadovauti ministerijai. 

1
„Labai daug metų dirbu šitoje srityje, ne tą energetinį inžinerinį darbą, bet reguliacinį (…): teisės aktai, įvairios teisės normos, kas ir yra pagrindinė (ministerijos – ELTA) funkcija. O kadangi daugelis teisės aktų energetikoje turi politinį aspektą, nes tai, iš vienos pusės, ir monopolija, ir nacionalinis saugumas – visa mano patirtis energetikos sektoriuje yra labai seniai“, – LRT radijui antradienį sakė M. Jablonskis. 

„Kaip ir atitinku šitą kriterijų, o kadangi dar ir dėstau Europos Sąjungos energetikos teisę (…) Vilniaus universitete, mano supratimu, turiu tų kompetencijų šitoje srityje“, – pridūrė jis. 

Kaip skelbta anksčiau, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė antradienį prezidentui Gitanui Nausėdai pateikė tvirtinti naujosios Vyriausybės kabinetą. Tačiau šalies vadovas pasirašė dekretą dėl nepilnos sudėties Ministrų kabineto patvirtinimo – be aplinkos ir energetikos ministrų.

Antradienį paaiškėjo, kad į energetikos ministrus „Nemuno aušra“ nusprendė deleguoti teisininką Mindaugą Jablonskį. Tuo metu aplinkos ministro poste siūloma palikti iki šiol ministerijai vadovavusį Povilą Poderskį. 

Su šiais dviem kandidatais prezidentas planuoja susitikti trečiadienį. 

