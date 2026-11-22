Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas šią savaitę nutarė Konstitucijos pakeitimo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti.
„Vyko klausymai, klausymų metu išdiskutuota, kad mes grąžiname (projektą – BNS) tobulinti“, – sakė TTK pirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas.
Pataisos autorius konservatorius Jurgis Razma teigė sutinkąs su teisininkų išsakytomis pastabomis ir esąs pasirengęs parengti naują projektą.
„Turiu pripažinti konstitucinės teisės ekspertų poziciją, kurie nemato galimybės, kad Konstitucijos pataisa būtų supaprastinama iki dalinio imuniteto atsisakymo“, – BNS teigė parlamentaras.
Jis siūlė Konstituciją papildyti nuostata, kad Seimo sutikimas patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn nėra privalomas, jeigu parlamentaras raštu išreiškia sutikimą būti traukiamam baudžiamojon atsakomybėn.
Pagal šį siūlymą, jeigu prokuratūra siektų apriboti parlamentaro laisvę, Seimo sutikimas liktų privalomas.
Dabar Konstitucijoje nustatyta, kad Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė.
„Jie (teisininkai – BNS) mato tą Konstitucijos sakinį kaip vientisą ir skaidyti to imuniteto atsisakymo nemato galimybės. Tai nieko nepadarysi, jeigu jie taip mato“, – tvirtino J. Razma.
„Dabar reikės registruoti naują pataisą, kurioje siūlysiu imuniteto atsisakymo galimybę visa apimtimi, įskaitant laisvės suvaržymą. Tik suprantu, kad sunkiau bus tikėtis reikiamo balsų skaičiaus, nes ne tiek jau daug ir už lengvesnį variantą balsavo“, – BNS sakė Seimo narys.
Birželio mėnesį Konstitucijos pataisos dėl dalinio imuniteto atsisakymo projektą palaikė 50 Seimo narių, 11 buvo prieš, o 32 susilaikė.
Konstitucijos pataisoms priimti du kartus reikia mažiausiai 94 parlamentarų balsų „už“, tarp balsavimų turi būti išlaikyta ne mažesnė kaip trijų mėnesių pertrauka.
Paprastinti imuniteto institutą J. Razma ėmėsi vis pasitaikant atvejų, kai Seime pritrūksta balsų panaikinti teisinį imunitetą ir Seimo narys, kol dirba parlamente, išvengia baudžiamojo persekiojimo.
Kad Seimo nario imunitetas būtų panaikintas, už tai privalo balsuoti ne mažiau kaip pusė parlamentarų, tai yra ne mažiau kaip 71 iš 141.
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