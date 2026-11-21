Dvi partijos neužleidžia pozicijų. Kaip rodo spalio 23 – lapkričio 9 dienomis atliktas tyrimas, jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, už Lauryno Kasčiūno vadovaujamą konservatorių partiją balsuotų 13 proc. apklaustųjų, rugsėjį taip teigė 15,4 proc. respondentų.
Antroje lentelės vietoje – Mindaugo Sinkevičiaus vedama LSDP. Už ją savo rinkiminį balsą atiduotų 10,9 proc. apklausos dalyvių, rugsėjį – 12,1 proc.
Smuko pasitikėjimas „aušriečiais“
Į politinių partijų reitingų trejetuką patenka europarlamentaro Aurelijaus Verygos vadovaujama Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). Už šią politinę jėgą balsą atiduotų 10,1 proc. respondentų, rugsėjį taip nurodė manantys 10,3 proc. tyrimo dalyvių.
Ketvirtoje vietoje – opozicijai priklausanti „Nemuno aušra“. Už ją balsuotų 10,1 proc. respondentų. Pasitikėjimas „aušriečiais“ smuko – rugsėjį 10,5 proc. apklausoje dalyvavusių gyventojų nurodė, kad palaikytų partiją rinkimuose.
Sąrašo penketuke taip pat atsidūrė opozicijoje dirbantis Liberalų sąjūdis. Simpatijas šiai politinei jėgai išreiškė 7,2 proc. tyrimo dalyvių, o rugsėjį taip teigė 5,7 proc. jame dalyvavusiųjų.
Toliau rikiuojasi Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Už ją balsuotų 5,1 proc. apklaustųjų (rugsėjį – 4,6 proc.), Nacionalinis susivienijimas su 4,6 proc. palaikymo (rugsėjį – 4,9 proc.), Laisvės partija – 3,8 proc. (rugsėjį – 2,6 proc.), Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga – 3 proc. (rugsėjį – 3,2 proc.).
Darbo partija – 2,4 proc. (rugsėjį – 2,4 proc.), Lietuvos regionų partija – 2,1 proc. (rugsėjį – 1,5 proc.) ir Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) – 1,7 proc. (rugsėjį – 1,1 proc.).
Atlikto tyrimo duomenys rodo, kad ketvirtadalis – 25,8 proc. respondentų atsakė nežinantys, už ką atiduotų savo balsą.
Įvertino pavienius politikus ir visuomenininkus
Spalio pabaigoje – lapkričio pradžioje vykusi apklausa parodė, kad 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai palankiausiai vertina kadenciją baigusius prezidentus Valdą Adamkų (78 proc.) ir Dalią Grybauskaitę (59 proc.).
Daugiau palankių nei nepalankių vertinimų sulaukė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys (47 proc. palankiai ir 34 proc. nepalankiai), visuomenininkas Andrius Tapinas (46 proc. palankiai ir 40 proc. nepalankiai), LVŽS pirmininkas A. Veryga (46 proc. palankiai ir 40 proc. nepalankiai), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius (45 proc. palankiai ir 32 proc. nepalankiai), žurnalistas Edmundas Jakilaitis (45 proc. palankiai ir 36 proc. nepalankiai).
Taip pat – Seimo narys Valius Ąžuolas (41 proc. palankiai ir 32 proc. nepalankiai), Nacionalinio susivienijimo pirmininkas Vytautas Sinica (40 proc. palankiai ir 30 proc. nepalankiai), sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis (40 proc. palankiai ir 37 proc. nepalankiai) bei energetikos ministras Lukas Savickas (39 proc. palankiai ir 32 proc. nepalankiai).
Tuo metu prezidentą Gitaną Nausėda nepalankiai vertina 47 proc. gyventojų, palankiai – 44 proc. apklaustųjų.
Nepalankiausiai apklaustieji vertino pirmąjį nepriklausomos Lietuvos vadovą Vytautą Landsbergį (64 proc. nepalankiai ir 23 proc. palankiai), Seimo pirmininką Juozą Oleką (58 proc. nepalankiai ir 27 proc. palankiai), buvusią premjerę Ingridą Šimonytę (56 proc. nepalankiai ir 34 proc. palankiai) ir „Nemuno aušros“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį (54 proc. nepalankiai ir 33 proc. palankiai).
Kaip parodė tyrimas, per paskutinį mėnesį 6 procentiniais punktais pagerėjo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko V. Sinkevičiaus vertinimas, 5 procentiniais punktais padaugėjo palankiai vertinančių užsienio reikalų ministrą K. Budrį ir žurnalistą E. Jakilaitį.
Taip pat 4 procentiniais punktais pagerėjo Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės ir krašto apsaugos ministro Roberto Kauno vertinimai. 3 procentiniais punktais apklausti gyventojai palankiau įvertino L. Savicką, I. Šimonytę ir vidaus reikalų ministrą Martyną Katelyną.
Lyginant su rugsėjį vykusia apklausa, 5 procentiniais punktais sumažėjo gyventojų, kurie palankiai vertina J. Oleką.
Apklausa vyko 2026 m. spalio 23 – lapkričio 9 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausta 1020 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), apklausa vyko 109 atrankos taškuose. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę.
Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
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