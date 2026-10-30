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„Nemuno aušrą“ ir Lietuvos regionų partiją siūloma palikti be valstybės pinigų: VRK skirstys antrojo pusmečio dotacijas

2026-10-30 06:22 / šaltinis: BNS
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2026-10-30 06:22
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Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) penktadienį spręs dėl antrojo pusmečio valstybės lėšų skyrimo partijoms – jas turėtų gauti devynios politinės jėgos, dėl anksčiau padarytų šiurkščių pažeidimų „Nemuno aušrą“ ir Lietuvos regionų partiją siūloma palikti be valstybės pinigų.

Atlyginimas, pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) penktadienį spręs dėl antrojo pusmečio valstybės lėšų skyrimo partijoms – jas turėtų gauti devynios politinės jėgos, dėl anksčiau padarytų šiurkščių pažeidimų „Nemuno aušrą“ ir Lietuvos regionų partiją siūloma palikti be valstybės pinigų.

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Jeigu VRK patvirtins tokį sprendimą, „aušriečiai“ valstybės lėšų negaus antrą pusmetį iš eilės.

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Pagal parengtą sprendimo projektą, iš viso partijoms bus paskirstyta 2,4 mln. eurų.

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Daugiausia – 665 tūkst. eurų – turėtų sulaukti valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija.

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Opozicinei Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams numatyta skirti beveik 615 tūkst. eurų.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Valdančiajai koalicijai priklausanti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga turėtų gauti 255 tūkst. eurų, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 242 tūkst. eurų, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga – 142 tūkst. eurų.

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Opoziciniam Liberalų sąjūdžiui numatyta 233 tūkst. eurų dotacija, Laisvės partijai – 141 tūkst. eurų, Nacionaliniam susivienijimui – beveik 66 tūkst. eurų, Centro dešinės sąjungai (buvusiai „Laisvė ir teisingumas“) – 61 tūkst. eurų.

Sprendimo projekte siūloma palikti nepaskirstytą antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų dalį – 330 tūkst. 994 eurus. 243 tūkst. eurų negautų „Nemuno aušra“, beveik 88 tūkst. eurų – Lietuvos regionų partija.

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Šias dvi partijas VRK yra pripažinusi padarius Politinių organizacijų įstatymo pažeidimų tvarkant finansus.

Rugpjūčio 20 dieną pripažinta, kad „Nemuno aušra“ ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, nes jai naudojo ir juridinių asmenų lėšas. Įstatymas draudžia tai daryti.

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Kovo mėnesį VRK pripažino, kad „Nemuno aušra“ padarė šiurkštų pažeidimą iš savo lyderio Remigijaus Žemaitaičio bei partijos narės Daivos Petkevičienės nuomodamasi automobilius, nes valstybės biudžeto pinigus naudojo ne pagal paskirtį. Balandžio mėnesį dėl to partija negavo beveik 242 tūkst. eurų valstybės dotacijos.

Lietuvos regionų partijai gresia dotacijos netekti taip pat dėl automobilio nuomos iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus. Spalio 1 dieną VRK pripažino, kad ši politinė organizacija šiurkščiai pažeidė Politinių organizacijų įstatymą, kai valstybės biudžeto asignavimus panaudojo ne pagal paskirtį.

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VRK valstybės dotacijas politinėms partijoms paskirsto du kartus per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15-osios ir iki lapkričio 15 dienos.

Lėšos apskaičiuojamos atsižvelgiant į 2024 metais vykusių Europos Parlamento ir Seimo rinkimų bei 2023 metų savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus.

Valstybės biudžete partijoms šiemet iš viso numatyta 5,5 mln. eurų.

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