Konservatorių skyriai pradeda kandidatų į savivaldą sąrašų reitingavimą

Reitingavimas vyks šeštadienį ir sekmadienį.
Pasak partijos vykdomosios sekretorės Kamilės Gogelienės, konservatoriai reitinguos abėcėlinius iškeltų kandidatų sąrašus, atvykdami gyvai.
Po reitingavimo, pagal priimtą tvarką, TS-LKD kandidatas į merus galės pasinaudoti teise keisti sąrašą, pakeldamas reitinguotus sąrašo asmenis arba įtraukdamas nereitinguotus asmenis.
Po kandidato į merus ir TS-LKD prezidiumo atliktų korekcijų pakoreguoti sąrašai bus pateikiami Centriniam rinkimų štabui ne vėliau kaip iki gruodžio 1 dienos.
TS-LKD kelia 58 kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašus bei 57 kandidatus į merus visoje Lietuvoje.
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