Jonavoje moteris viršijo greitį daugiau nei dvigubai

Šį kartą savaitės lakstūnas užfiksuotas rugpjūčio 6 d. apie 13.45 val. Automobilis BMW, vairuojamas moters (gim. 1993 m.), Jonavos r., kelyje Jonava-Meškoniai, kur maksimalus greitis siekia 50 km/val., skriejo 103 km/val. greičiu. Vairuotojai surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Rugpjūčio 9 d. apie 16.40 val. Kaune, Panerių g., policinės priemonės vykdymo metu sustabdytas automobilis BMW, kurį vairavo neblaivus vyras (gim. 1984 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,54 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno ir Jonavos rajonuose patikrino daugiau nei 3,7 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta 13 neblaivių vairuotojų (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,45 iki 1,54 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones, rugpjūčio 10 d. apie 14.00 val. Kaune, Dubravų-Vyšnialaukio g., dviratį vairavo neblaivus vyras (gim. 1991 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,66 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė ir 20 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės.
Pareigūnai ragina visus eismo dalyvius laikytis Kelių eismo taisyklių, būti drausmingiems bei linki saugaus kelio! Tik kartu rūpindamiesi savo ir kitų saugumu laimingai pasieksime kiekvienos kelionės tikslą.
