TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ieškoma Jurbarko rajone dingusi mergina

2025-08-11 11:19 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 11:19

Policija ieško sekmadienį Smalininkuose dingusios merginos.

Policija (nuotr. Elta)

Policija ieško sekmadienį Smalininkuose dingusios merginos.

1

Kaip pranešė Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, sekmadienį, apie 22 val. 30 min., gautas pranešimas, kad tą pačią dieną, apie 16 val., iš namų, esančių Smalininkuose, Parko gatvėje, išėjo ir iki šiol mergina (gim. 2007 m.).

Mergina yra 164 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, tamsių, žemiau pečių plaukų, akys – žalsvos. Ji dėvėjo juodą sportinį švarkelį, juodos spalvos kelnes, avėjo juodos spalvos batus.

Vykdoma asmens paieška.

Vykdoma asmens paieška.

