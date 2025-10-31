Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Jauną vyrą Panevėžio teismas pripažino recidyvistu: už žiaurius nusikaltimus už grotų sės ilgam

2025-10-31 10:13 / šaltinis: BNS
2025-10-31 10:13

Panevėžio apylinkės teismas jau devintą kartą teisiamą 28 metų Pasvalio rajono gyventoją pripažino recidyvistu ir dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, plėšimo, vagystės, lytinės aistros tenkinimo, pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, nuteisė subendrinta šešerių metų laisvės atėmimo bausme.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

Panevėžio apylinkės teismas jau devintą kartą teisiamą 28 metų Pasvalio rajono gyventoją pripažino recidyvistu ir dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, plėšimo, vagystės, lytinės aistros tenkinimo, pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, nuteisė subendrinta šešerių metų laisvės atėmimo bausme.

REKLAMA
0

Panevėžio apylinkės teismas penktadienį pranešė, kad nuteistasis Kristupas Skinderskis išgertuvių metu sunkiai sužalojo vyrą. Dar vieną sumušė, nes jis norėjo atgauti atimtą degtinės butelį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per penkias dienas K. Skinderskis iš prekybos centro pavogė 14 brendžio „Grand Cavalier“ butelių, iš jų keturis išnešė pardavėjai matant. Be to, jis lytiškai santykiavo su jaunesniu nei 16 metų asmeniu be prievartos, tačiau taip pažeisdamas nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą.

REKLAMA
REKLAMA

„Nuteistasis padarė vieną tyčinį sunkų nusikaltimą žmogaus sveikatai  ir keturis tyčinius nusikaltimus, priskiriamus apysunkių nusikaltimų kategorijai. Prieš tai jau buvo teistas aštuonis kartus, devynis kartus baustas už alkoholinių gėrimų vagystes iš parduotuvių, tačiau išvadų nedaro, toliau nusikalsta. Todėl teismas pripažino K. Skinderskį recidyvistu ir nuteisė laisvės atėmimo bausme“, – teigė bylą nagrinėjęs Biržų rūmų teisėjas Marius Zubkas.

REKLAMA

Nuteistajam teks sumokėti 983 eurų turtinę žalą pagal Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį, atlyginti prekybos centrui padarytą apie 250 eurų žalą, bei padengti 64 eurus teismo proceso išlaidų.

Iki nuosprendžiui įsigaliojant, K. Skinderskiui paskirtos kardomosios priemonės: pasižadėjimas neišvykti, įpareigojimas nebendrauti ir neieškoti ryšių su nukentėjusiaisiais, periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų