Australijoje politikas už lytinius nusikaltimus pasiųstas ilgiau nei penkeriems metams už grotų

Naujojo Pietų Velso dešiniųjų pažiūrų politikas Garethas Wardas (Garetas Vordas) liepą buvo nuteistas už dviejų 18 ir 24 metų amžiaus vyrų išnaudojimą nuo 2013 iki 2015 metų.
Vis dėlto 44 metų politikas ilgai atsisakė pasitraukti iš valstijos parlamento, ir tai padarė likus tik porai savaičių prieš planuotą balsavimą dėl jo nušalinimo.
Sidnėjaus Paramatos apygardos teismo teisėja Kara Shead (Kara Šid) skyrė jam penkerių metų ir devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę už vieną išžaginimo ir tris seksualinio užpuolimo atvejus.
Teismo dokumentuose teigiama, kad teisėjos sprendimu G. Wardas negalės prašyti lygtinio paleidimo trejus metus ir devynis mėnesius.
K. Shead teigė, kad politikas, užpuldamas savo pirmąją auką, taip elgėsi „tyčia ir plėšrūniškai“, o antrąja auka pasinaudojo, kai ši buvo apsvaigusi ir pažeidžiama, rašo laikraštis „The Australian“.
