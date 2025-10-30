Į kurstymu prieš rusakalbius kaltinamos Alinos Laučienės teismą bus kviečiamas dar vienas lingvistas

Teismo salė, kaip ir per ankstesnius posėdžius, buvo pilna kaltinamosios šalininkų.
Buvusi mokytoja, aktyvi Nacionalinio susivienijimo narė 72 metų A. Laučienė kaltinama dėl jos 2023 metais parašyto straipsnio „LIETUVI, tavo šalis pavojuje! Kitataučiai perima valdymą! Atsimerk!“. Kaltinime rašoma, kad jame žeminami Lietuvoje gyvenantys rusakalbiai.
Ketvirtadienį teisme nuotoliu buvo apklausta Lietuvos teismo ekspertizės centro lingvistikos ekspertė Samanta Kietytė, kuri savo ekspertizės išvadoje rašė, jog A. Laučienės straipsnyje žeminami ir niekinami rusai, žydai, lenkai ir kiti rusakalbiai.
„Šiame tekste nėra vulgarizmų, keiksmažodžių, itin žeminančių žodžių“, – pripažino ekspertė.
Tačiau, jos manymu, teksto visuma yra žeminanti. Taip pat ji išskyrė kai kuriuos žodžius, pavyzdžiui, „perėjūnai“.
Ankstesniame teismo posėdyje apklaustas lingvistikos ekspertas Laimutis Laužikas, taip pat tyręs A. Laučienės straipsnį, išsakė visiškai kitokią nuomonę nei S. Kietytė.
„Tirtame tekste kritikuojamas nenoras mokytis lietuvių kalbos ir pritapti Lietuvoje“, – sakė ekspertas.
Teismui pateiktoje specialisto išvadoje L. Laužikas parašė, kad tekstas nelaikytinas menkinančiu ar raginančiu diskriminuoti žmonių grupę.
Teisme ekspertas sakė, kad minėtame tekste norima skatinti svetimtaučių integraciją, o ne diskriminaciją. A. Laučienės publikacijoje, jo manymu, matomas tautiškumo kėlimas ir patriotiškumo aukštinimas, o svetimtaučių niekinimo nėra.
Ketvirtadienį teisėja Evelina Petraitienė konstatavo, kad S. Kietytės apklausa nepašalino neaiškumų ir prieštaravimų tarp lingvistų vertinimų.
„Reikia pašalinti visus neaiškumus“, – sakė teisėja.
Todėl ji nusprendė išklausyti dar vieno lingvistikos specialisto, turinčio mokslinį laipsnį, nuomonę. Dėl to teismas kreipsis į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą prašydamas pasiūlyti specialistą, kuris galėtų įvertinti A. Laučienės straipsnį.
Filologas savo nuomonę turėtų išsakyti kitame teismo posėdyje, kuris įvyks lapkričio 24 dieną. Po baigiamąsias kalbas pradės sakyti prokuroras ir kaltinamosios advokatas.
Kaip BNS pranešė anksčiau, kovo mėnesį teismas patenkino prokuroro prašymą ir grąžino bylą prokuratūrai, kuri šį prašymą motyvavo kaltinamojo akto trūkumais bei būtinybe „įvertinti veikos pavojingumą“. Tačiau kaltinamosios advokatas Tomas Januškevičius pateikė skundą Vilniaus apygardos teismui prašydamas bylą grąžinti teismui.
Skundą aukštesnės instancijos teismas patenkino – panaikino nutartį dėl bylos grąžinimo prokurorui ir nurodė ją toliau nagrinėti teisme.
„Prokuratūra neteisėtai pradėjo ikiteisminį tyrimą, neteisėtai perdavė bylą teismui ir paskui neteisėtai ją atsiėmė“, – anksčiau BNS sakė advokatas T. Januškevičius.
A. Laučienės gynėjas siekia išteisinamojo nuosprendžio.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!