Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Į kurstymu prieš rusakalbius kaltinamos Alinos Laučienės teismą bus kviečiamas dar vienas lingvistas

2025-10-30 12:34 / šaltinis: BNS
2025-10-30 12:34

Vilniaus miesto apylinkės teisme po ilgos pertraukos ketvirtadienį buvo toliau nagrinėjama kurstymu prieš žmonių grupę kaltinamos Alinos Laučienės byla – prieštaravimų tarp lingvistų išvadų panaikinti nepavyko, todėl nuspręsta kviesti dar vieną filologą.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

Vilniaus miesto apylinkės teisme po ilgos pertraukos ketvirtadienį buvo toliau nagrinėjama kurstymu prieš žmonių grupę kaltinamos Alinos Laučienės byla – prieštaravimų tarp lingvistų išvadų panaikinti nepavyko, todėl nuspręsta kviesti dar vieną filologą.

REKLAMA
9

Teismo salė, kaip ir per ankstesnius posėdžius, buvo pilna kaltinamosios šalininkų.

Buvusi mokytoja, aktyvi Nacionalinio susivienijimo narė 72 metų A. Laučienė kaltinama dėl jos 2023 metais parašyto straipsnio „LIETUVI, tavo šalis pavojuje! Kitataučiai perima valdymą! Atsimerk!“. Kaltinime rašoma, kad jame žeminami Lietuvoje gyvenantys rusakalbiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį teisme nuotoliu buvo apklausta Lietuvos teismo ekspertizės centro lingvistikos ekspertė Samanta Kietytė, kuri savo ekspertizės išvadoje rašė, jog A. Laučienės straipsnyje žeminami ir niekinami rusai, žydai, lenkai ir kiti rusakalbiai.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiame tekste nėra vulgarizmų, keiksmažodžių, itin žeminančių žodžių“, – pripažino ekspertė.

REKLAMA

Tačiau, jos manymu, teksto visuma yra žeminanti. Taip pat ji išskyrė kai kuriuos žodžius, pavyzdžiui, „perėjūnai“.

Ankstesniame teismo posėdyje apklaustas lingvistikos ekspertas Laimutis Laužikas, taip pat tyręs A. Laučienės straipsnį, išsakė visiškai kitokią nuomonę nei S. Kietytė.

„Tirtame tekste kritikuojamas nenoras mokytis lietuvių kalbos ir pritapti Lietuvoje“, – sakė ekspertas.

REKLAMA
REKLAMA

Teismui pateiktoje specialisto išvadoje L. Laužikas parašė, kad tekstas nelaikytinas menkinančiu ar raginančiu diskriminuoti žmonių grupę.

Teisme ekspertas sakė, kad minėtame tekste norima skatinti svetimtaučių integraciją, o ne diskriminaciją. A. Laučienės publikacijoje, jo manymu, matomas tautiškumo kėlimas ir patriotiškumo aukštinimas, o svetimtaučių niekinimo nėra. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį teisėja Evelina Petraitienė konstatavo, kad S. Kietytės apklausa nepašalino neaiškumų ir prieštaravimų tarp lingvistų vertinimų.

„Reikia pašalinti visus neaiškumus“, – sakė teisėja.

Todėl ji nusprendė išklausyti dar vieno lingvistikos specialisto, turinčio mokslinį laipsnį, nuomonę. Dėl to teismas kreipsis į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą prašydamas pasiūlyti specialistą, kuris galėtų įvertinti A. Laučienės straipsnį.

REKLAMA

Filologas savo nuomonę turėtų išsakyti kitame teismo posėdyje, kuris įvyks lapkričio 24 dieną. Po baigiamąsias kalbas pradės sakyti prokuroras ir kaltinamosios advokatas.

Kaip BNS pranešė anksčiau, kovo mėnesį teismas patenkino prokuroro prašymą ir grąžino bylą prokuratūrai, kuri šį prašymą motyvavo kaltinamojo akto trūkumais bei būtinybe „įvertinti veikos pavojingumą“. Tačiau kaltinamosios advokatas Tomas Januškevičius pateikė skundą Vilniaus apygardos teismui prašydamas bylą grąžinti teismui.

REKLAMA

Skundą aukštesnės instancijos teismas patenkino – panaikino nutartį dėl bylos grąžinimo prokurorui ir nurodė ją toliau nagrinėti teisme.

„Prokuratūra neteisėtai pradėjo ikiteisminį tyrimą, neteisėtai perdavė bylą teismui ir paskui neteisėtai ją atsiėmė“, – anksčiau BNS sakė advokatas T. Januškevičius.

A. Laučienės gynėjas siekia išteisinamojo nuosprendžio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Taip
Taip
2025-10-30 12:40
Lietuvos teismas ir prokuratūra šitoje byloje elgiasi lyg viskas vyktų rusijoje arba sovietmečiu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų