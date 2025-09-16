Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Jauna gydytoja: „Rinkdamasi profesiją galvojau apie tai, ką galiu duoti pasauliui atgal“

2025-09-16 13:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 13:13

Jauna gydytoja otorinolaringologė Rytė Patalavičiūtė, neseniai gydytojos karjerą pradėjusi Respublikinės Šiaulių ligoninės Ausų, nosies ir gerklės ligų skyriuje, džiaugiasi savo pasirinkimu. Tačiau jos kelias į mediciną ir šią specialybę prasidėjo dar gerokai anksčiau – nuo noro padėti kitiems.

Jauna gydytoja: „Rinkdamasi profesiją galvojau apie tai, ką galiu duoti pasauliui atgal“ (nuotr. Z. Katkienė)

Jauna gydytoja otorinolaringologė Rytė Patalavičiūtė, neseniai gydytojos karjerą pradėjusi Respublikinės Šiaulių ligoninės Ausų, nosies ir gerklės ligų skyriuje, džiaugiasi savo pasirinkimu. Tačiau jos kelias į mediciną ir šią specialybę prasidėjo dar gerokai anksčiau – nuo noro padėti kitiems.

REKLAMA
0

Jauna specialistė neabejoja, kad Šiauliuose siekiai bus įgyvendinti, nes skyriuje ne tik gera atmosfera, bet ir galimybė augti kaip specialistei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ieškojo prasmės kasdienybėje

Baigusi Kauno technologijos universiteto gimnaziją, Rytė jau buvo nusprendusi studijuoti mediciną. „Rinkdamasi profesiją galvojau apie tai, ką galiu duoti pasauliui atgal“, – sako jauna specialistė, kurios pasirinkime buvo svarbu, kad darbas turėtų prasmę. „Kai žmogus pasako nuoširdų „ačiū“, ar kai vaikas po operacijos pribėgęs apsikabina – tai neįkainojama“, – ligoninės pranešime spaudai sako Rytė.

REKLAMA
REKLAMA

Įgijusi mokyklos baigimo atestatą mergina nusprendė likti gimtajame mieste ir mokslus tęsti Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU), o atėjus laikui stoti į rezidentūrą, pasirinko otorinolaringologės specialybę.

REKLAMA

Pasak Rytės, ši specialybė – labai plati ir įdomi. Ji apima tiek ambulatorinį darbą bei bendravimą su įvairaus amžiaus pacientais, tiek chirurgines intervencijas operacinėje. O ir pačios operacijos – labai įvairios: skirtingos trukmės, sudėtingumo. „Čia galima nuolat tobulėti“, – sako jauna specialistė.

Lūkesčiai pateisinti su kaupu

Kiekvienam medicinos studentui, pabaigus rezidentūrą, natūraliai kyla klausimas – kur toliau? Rytė atvira: „Kiekvienas jaunas specialistas turi žinių, noro ir supratimo, bet dar trūksta drąsos, todėl labai svarbu tinkamas  kolektyvas, kad, pradėjus savarankiško darbo kelią, būtų į ką atsiremti, su kuo pasitarti.“

REKLAMA
REKLAMA

Galvodama apie pirmąją darbovietę, Rytė vylėsi patekti į kolektyvą, kur būtų ne tik gera atmosfera, bet ir galimybė augti. Jos žvilgsnis krypo į Šiaulius, nes Respublikinės Šiaulių ligoninės Ausų, nosies, gerklės ligų skyriuje dirba jaunas, veržlus kolektyvas, kuris išsiskiria ne tik aukšta specialistų kvalifikacija, bet ir stipria kolegialumo dvasia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Skyrius – lyg viena šeima

Darbo ritmas čia įvairus – yra dienos, skirtos operacijoms, kitos – konsultacijoms bei žinoma - budėjimai. Nors pradžia buvo kupina naujovių, Rytė sako, kad viskas pamažu stoja į savo vietas. Jau dabar jauna specialistė jaučiasi neblogai įsiliejusi į kolektyvą, kuriame ir gydytojai, ir slaugytojai bei jų padėjėjai – it viena šeima. 

REKLAMA

„Nuo pirmos dienos teko eiti į operacinę – pradėjau nuo tų operacijų, kur jaučiuosi tvirtai. Tikiuosi, ateityje chirurgijos įgūdžiai plėsis dar labiau. Viskas ateina su laiku“, – sako jauna gydytoja, didžiąją laiko dalį skirianti pasirinktai profesijai, kurią mato ne tik kaip darbą, bet ir kaip prasmingą grąžą pasauliui. Ji pasirinko kelią, kuriame kiekviena diena – tai galimybė padėti, išgirsti „ačiū“, ir palikti pasauliui dalelę savęs. 

Laisvalaikį Rytė leidžia ne tik prie knygų, bet ir sporto salėje „Jei nori, kad kūnas ilgai tarnautų, reikia į jį investuoti. Stebuklingų tablečių ilgaamžiškumui nebus“, – šypsosi gydytoja, jau spėjusi peržiūrėti ir naujo Šiaulių dramos teatro sezono repertuarą – kultūrinis gyvenimas jai taip pat svarbus. 

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų