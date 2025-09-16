Jauna gydytoja: „Rinkdamasi profesiją galvojau apie tai, ką galiu duoti pasauliui atgal“

Jauna specialistė neabejoja, kad Šiauliuose siekiai bus įgyvendinti, nes skyriuje ne tik gera atmosfera, bet ir galimybė augti kaip specialistei.
Ieškojo prasmės kasdienybėje
Baigusi Kauno technologijos universiteto gimnaziją, Rytė jau buvo nusprendusi studijuoti mediciną. „Rinkdamasi profesiją galvojau apie tai, ką galiu duoti pasauliui atgal“, – sako jauna specialistė, kurios pasirinkime buvo svarbu, kad darbas turėtų prasmę. „Kai žmogus pasako nuoširdų „ačiū“, ar kai vaikas po operacijos pribėgęs apsikabina – tai neįkainojama“, – ligoninės pranešime spaudai sako Rytė.
Įgijusi mokyklos baigimo atestatą mergina nusprendė likti gimtajame mieste ir mokslus tęsti Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU), o atėjus laikui stoti į rezidentūrą, pasirinko otorinolaringologės specialybę.
Pasak Rytės, ši specialybė – labai plati ir įdomi. Ji apima tiek ambulatorinį darbą bei bendravimą su įvairaus amžiaus pacientais, tiek chirurgines intervencijas operacinėje. O ir pačios operacijos – labai įvairios: skirtingos trukmės, sudėtingumo. „Čia galima nuolat tobulėti“, – sako jauna specialistė.
Lūkesčiai pateisinti su kaupu
Kiekvienam medicinos studentui, pabaigus rezidentūrą, natūraliai kyla klausimas – kur toliau? Rytė atvira: „Kiekvienas jaunas specialistas turi žinių, noro ir supratimo, bet dar trūksta drąsos, todėl labai svarbu tinkamas kolektyvas, kad, pradėjus savarankiško darbo kelią, būtų į ką atsiremti, su kuo pasitarti.“
Galvodama apie pirmąją darbovietę, Rytė vylėsi patekti į kolektyvą, kur būtų ne tik gera atmosfera, bet ir galimybė augti. Jos žvilgsnis krypo į Šiaulius, nes Respublikinės Šiaulių ligoninės Ausų, nosies, gerklės ligų skyriuje dirba jaunas, veržlus kolektyvas, kuris išsiskiria ne tik aukšta specialistų kvalifikacija, bet ir stipria kolegialumo dvasia.
Skyrius – lyg viena šeima
Darbo ritmas čia įvairus – yra dienos, skirtos operacijoms, kitos – konsultacijoms bei žinoma - budėjimai. Nors pradžia buvo kupina naujovių, Rytė sako, kad viskas pamažu stoja į savo vietas. Jau dabar jauna specialistė jaučiasi neblogai įsiliejusi į kolektyvą, kuriame ir gydytojai, ir slaugytojai bei jų padėjėjai – it viena šeima.
„Nuo pirmos dienos teko eiti į operacinę – pradėjau nuo tų operacijų, kur jaučiuosi tvirtai. Tikiuosi, ateityje chirurgijos įgūdžiai plėsis dar labiau. Viskas ateina su laiku“, – sako jauna gydytoja, didžiąją laiko dalį skirianti pasirinktai profesijai, kurią mato ne tik kaip darbą, bet ir kaip prasmingą grąžą pasauliui. Ji pasirinko kelią, kuriame kiekviena diena – tai galimybė padėti, išgirsti „ačiū“, ir palikti pasauliui dalelę savęs.
Laisvalaikį Rytė leidžia ne tik prie knygų, bet ir sporto salėje „Jei nori, kad kūnas ilgai tarnautų, reikia į jį investuoti. Stebuklingų tablečių ilgaamžiškumui nebus“, – šypsosi gydytoja, jau spėjusi peržiūrėti ir naujo Šiaulių dramos teatro sezono repertuarą – kultūrinis gyvenimas jai taip pat svarbus.