Jansonas: atmesti kandidatą todėl, kad jis priklauso partijai – neatitiktų Konstitucijos dvasios

Vilnius, rugsėjo 19 d. (ELTA). Toliau stringant Vyriausybės formavimui, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, kad atmesti kandidatą į ministrus tik dėl jo priklausymo kokiai nors partijai būtų antikonstituciška. Pasak jo, prezidentas vertina pretendentų kompetencijas, todėl, patarėjo teigimu, laukiama ir partinių „aušriečių“ kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus.
„Visi puikiai suprantame, kad atmesti kandidatą todėl, kad jis priklauso partijai, greičiausiai neatitiktų Konstitucijos dvasios“, – penktadienį laidoje „Iš esmės“ sakė F. Jansonas.
„Kol buvo partijų sutarimas, kad reikėtų „Nemuno aušrai“, kaip partijai, kol turi tokių problemų pasilaikyti toliau – gerai. Dabar visi šaukia, kad tai neteisinga. Puiku. Bent pasiūlykite nors ir tuos partinius kandidatus. Žmones vis tiek, turbūt, reikia vertinti pagal jų gebėjimus, įdirbti ir pačią reputaciją. Tai šiuo atveju laukiame tų kandidatų“, – aiškino jis.
Tiesa, jis nebuvo linkęs sutikti, kad Prezidentūros pozicija dėl partinių „aušriečių“ kandidatų – keičiasi. Anksčiau G. Nausėda buvo teigęs, kad kaip ir pernai lapkritį, taip ir šį kartą formuojant Vyriausybę netvirtins „Nemuno aušrai“ priklausančių partiečių kandidatūrų.
„Tiesiog atneškite konkretų žmogų ir kalbėsime apie konkretų žmogų. Dabar kalbame iš esmės apie nieką – kas būtų, jeigu būtų. Žmogaus nėra ir nėra labai apie ką diskutuoti“, – dėstė F. Jansonas.
Patarėjas pabrėžė, kad kandidatai į ministrus turėtų kelti pasitikėjimą tiek pačiai koalicijai, tiek prezidentui ir visuomenei.
Tikisi, kad per kitą savaitę bus pateikti nauji kandidatai į ministrus
Prezidentūra, F. Jansono teigimu, tikisi, kad grįžus iš komandiruotės Niujorke bus pateikti nauji kandidatai į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovus.
„Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 19 d. Prezidentas kitą savaitę yra Jungtinėse Tautose, vyksta Generalinė Asamblėja ir jis yra Niujorke“, – kalbėjo patarėjas.
„Tikimės, kad per tą savaitę galų gale kažkiek kažkas paaiškės, kažkokie kandidatai bus susitikę su premjere ir galbūt bus pateikti“, – vylėsi jis.
Klausiamas apie ankstesnius R. Žemaitaičio pareiškimus, esą partija teiks prezidento jau atmestų Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio kandidatūras, F. Jansonas leido suprasti, kad kitokio šalies vadovo sprendimo tikėtis neverta.
„Laisva šalis. Žmonės gali laipioti ant grėblio nors ir dešimt kartų iš eilės, jeigu tik galvos neskauda. Čia jų valia. Prezidentas atmetė kandidatūrą, remdamasis informacija, remdamasis pokalbio turiniu. Ir jeigu aritmetinio veiksmo dėmenys nekinta, suma nekinta. Jeigu yra minusas, tai minusas“, – kalbėjo jis.
Įvardijo galimus ateities scenarijus
Kaip skelbta, ketvirtadienį Prezidentūroje su šalies vadovu susitiko paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ir valdančiųjų partijų lyderiai.
F. Jansono teigimu, koalicijos partneriai teigė norį ieškoti būdų dirbti kartu ir suformuoti veiksnią Vyriausybę.
„Akivaizdu, kad nesutarimai arba negalėjimas suformuoti tos būsimosios Vyriausybės yra dėl dviejų ministerijų, kurios abi koalicinėje sutartyje yra priskirtos „Nemuno aušrai“. Tai problematika yra akivaizdi – tai, kad partijai kol kas nesiseka pasiūlyti gerų kandidatų“, – aiškino patarėjas.
Tačiau, tęsė jis, nėra atmestini ir kitokie tolimesni scenarijai – pokyčiai valdančiųjų gretose ar mažumos Vyriausybės formavimas.
„Yra tiek mažumos Vyriausybės variantas – manau, kad visai įmanomas. Tiek kitokios koalicijos (variantas – ELTA). Iš esmės niekas nepakito. Iš tiesų, mes kalbame apie darinį, kurio nėra. Vyriausybė, kuri tik bus – visa tai projektuojame į ateitį ir tuo užsiimame. Variantų yra daugybė“, – pažymėjo F. Jansonas.
„Iš esmės, du kartus nepatvirtinus Vyriausybės programos, (...) turbūt laikinoji Vyriausybė, kuri šiuo metu veikia net ir su tais ministrais, kurių partija nebėra koalicijos narys (...), gali dirbti ilgai žiauriai ir nuobodžiai“, – galimus scenarijus vardijo jis, akcentuodamas, kad „jos variantas nėra atmestinas“, o verdiktą dėl jų priims koaliciją formuojančios jėgos.
Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų.
„Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos M. Jablonskio ir P. Poderskio pavardės. Tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.
Visgi, „aušriečių“ lyderio teigimu, naujųjų kandidatų pavardės paaiškės tik po to, kai su jais susitiks ir savo vertinimą pateiks ministrė pirmininkė bei prezidentas.
