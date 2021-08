Įvertino riaušes prie Seimo: už jų – Rusijos ir Baltarusijos struktūros?

Antradienį Seimas susirinko į neeilinę sesiją priimti įstatymų dėl neteisėtos migracijos užkardymo. Tuo pačiu metu apie 5 tūkst. žmonių užplūdo prie Seimo Vilniuje, kaip buvo skelbta, išreikšti nepritarimą Vyriausybės planuojamiems ribojimams, skirtiems imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms. Prie Seimo atsivežė kartuves, apsirengė holokausto aukomis.

Atėjus vakarui protestuotojai parodė savo tikrąjį chuliganišką veidą. Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio Seimo kiemo. Pareigūnams ėmus juos atitraukti nuo pastato, kilo riaušės – į pareigūnus pradėti mėtyti buteliai, signalinės raketos, prieš protestuotojus panaudotos ašarinės dujos. Per riaušes prie Seimo nukentėjo 18 pareigūnų, trys buvo patekę į gydymo įstaigas.

Buvęs kariuomenės vadas: „Jau visi turime susirūpinti“

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius teigia, kad buvo graudu matyti, kas vakar vyko. Jo nuomone, už šių riaušių galimai stovi Rusijos ir Baltarusijos struktūros.

„Kaip 1990-1991 metų parlamento gynėjas galiu pasakyti, kad man buvo graudu ir skaudu žiūrėti į tai, kas vyko. Tada gynėme parlamentą ir valstybinius objektus nuo aiškaus priešo – nuo Rusijos kariuomenės, Rusijos KGB persirengusių pareigūnų, nuo įtūžusios „Jedinstvo“ minios.

Po 30-ties metų būdamas tame pačiame Seime mačiau įtūžusią minią, kur pastatytos kartuvės, kur rėkaujama necenzūriniais žodžiais ir rusiškais keiksmažodžiais. Matoma, kad minia koordinuojama ir valdoma kai kurių asmenų, kurie labiau primena kriminalinius nusikaltėlius. Tai tikrai nemalonus jausmas“, – teigia A. Pocius.

Anot jo, paraleliai vyko ir riaušės Rūdninkuose, ir analogiškas mitingas Klaipėdoje.

„Tokie dalykai, kurie dabar aiškiai yra susiję ir koordinuojami, manau, tiek Rusijos, tiek Baltarusijos. Tai yra susiję su bendru kontekstu – tai yra iš Baltarusijos siunčiamų nelegalių pabėgėlių srautas, kurį mes įvardijame kaip aiškią hibridinę ataką prieš Lietuvą. Čia aš suvedu į vieną mozaiką. Prie to paties noriu pridėti, kad jau prasideda Baltarusijos ir Kaliningrado srities kariniai mokymai „Zapad 2021“. Šias visas detales sudedu į vieną ir iš to man ryškėja vaizdas.

Faktas tas, kad nuteistas už šnipinėjimą Rusijai buvęs politikas Algirdas Paleckis, kuris sutinkamas plojimais, kai užlipa ant scenos ir dar labiau audrina tą minią, žinote, čia komentarų turbūt jau niekam nebereikia. Be abejonės, taip pat įžvelgiu ir kai kurių mūsų politikų kaltę – jie ėjo, kurstė žmones, kurie rėkauja tokius lozungus kaip „lauk iš eurosajūzo“ ir rusiškus keiksmažodžius. Nereikia mums NATO, einame atgal.

Manau, kad todėl Valstybės saugumo departamentas ir Vidaus reikalų ministerija, ir visos kitos institucijos, kurios atsakingos už valstybės nacionalinį saugumą ir gynybą, už visuomenės rimtį – turi susiimti ir išaiškinti pačius pagrindinius užsakovus. Čia nėra tik politiniai žaidimai, čia kenkimas Lietuvos valstybei, mūsų suverenitetui. Aš manau, kad jie taip pat turėtų nešti atsakomybę. Jie yra prisiekę Lietuvos valstybei ir kenkti Lietuvos valstybei, manau, kad tai turi būti įvardinta. Veikimo paralelės su Rusija ir Baltarusija, kurios aiškiai matosi dirigentai, kas vyksta mūsų kaimynystėje. Manau, kad jau visi turime susirūpinti. Ir žiniasklaida, ir valstybinės institucijos“, – sako A. Pocius.

Pasak jo, protestai gali išaugti į labai didelius neramumus ir gali sukelti dar didesnę krizę Lietuvoje: „Vyriausybė susirūpinusi kaip suvaldyti vėl augančią COVID-19 krizę ir suvaldyti pabėgėlių krizę. Vakar Seime priimami įstatymai, kurie padėtų suvaldyti situaciją su nelegaliais pabėgėliais mūsų pasienyje, o čia matome, kokie veiksmai nukreipti prieš Seimą ir Vyriausybę, kuri tvarkosi su šiomis netikėtai užgriuvusiomis negerovėmis – tai kenkimas mūsų valstybei“.

Pavilionis: dauguma tų žmonių, kuriuos mačiau, primena įvairių režimų tarnus

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis primena, kad šiuo metu Lietuva patiria vieną stipresnių hibridinių atakų iš Baltarusijos režimo pusės, tačiau ji yra valdoma.

„Seimas kaip tik tam ir buvo sukviestas, kad ją suvaldytų. Iš mūsų mokosi latviai, lenkai, kurie priima tokius pat sprendimus, kai kyla tokie klausimai. Vakar tikrai mums trukdė dirbti visapusiškai ir atrodė, kad tai ataka prieš tuos sprendimus, prieš mūsų gebėjimą valdyti tą krizę. Tą pačią dieną įvyksta pranešimai iš Kinijos apie ambasadas. Man atrodo per daug tų sutapimų.

Žmones, kuriuos aš vakar sutikau ir per kuriuos man teko prasiirti tikrai nė kaip neatrodė bent kiek panašūs į vakarietiškos demokratijos atstovus. Kai kas sako, kad tokius žmones gali pamatyti Donbase ar kituose Rusijos okupuotose teritorijose. Dauguma tų žmonių, kuriuos mačiau, primena įvairių režimų tarnus, jie iš esmės veikia suderintai su tais režimais.

Ataka buvo prieš laisvą Parlamentą, kuris bando ginti Lietuvos laisvę į užsienio politiką, kuri įtvirtintų laisvę regione ir apsigintų nuo tų atakų, nes atakos tikslas – paveikti mūsų užsienio politiką ir priversti bendradarbiauti su autokratiniais režimais. Tai, kad tie žmonės sukilo ir bandė šturmuoti parlamentą, kuris tą galimybę įtvirtintų, man per daug sutapimų. Aišku, į tai turi atsakyti specialiosios tarnybos po visų tyrimų.

Paprastai tokie dalykai yra įtakojami autokratinių valstybių, kaip matėme Kapitolijaus šturmą ir kitus panašius dalykus. Kaip žmogus ilgai dirbęs šioje srityje, aš neabejoju, kad autokratinės valstybės įtakojo ir šį protestą. Man labai gaila tų piliečių, kurie elgėsi antivalstybiškai. Tuo labiau, kad jų šūkiai apie skiepijimasi ir visą kitą yra tiesiog juokingi“, – sakė Ž. Pavilionis.

Pasak politiko, vakar jam teko matyti žmones, kurie dažnai kalbėjo nelietuviškai, išgirdo keiksmažodžių įvairiomis kalbomis, kurie buvo nukreipti prieš vakarus, prieš laisvę, prieš demokratiją.

„Man tai kelia didžiulę nuostabą. Tikiu, kad matydami tokius dalykus žmonės atsibus ir supras, kad maršai, kurie vyko Vingio parke, kurie tęsėsi toliau su tokiais pačiais organizatoriais, už tolimesnį draugavimą su Lukašenkos režimu... Tie žmonės taip greitai atskleidė savo veidus, per porą mėnesių, tikiuosi, kad tie marginalai bus nustumti į jiems priklausantį kampą, kuris yra labai arti rytų sienos ar net už jos.

Protestuotojai, pradėję protestuoti vertybiniais klausimais, vėliau migrantų klausimais ir baigę protestuoti dėl viruso skiepų klausimų, tiesą pasakius, gali būti vienos rankos labai valdomi ir įtakojami. Lietuvių gebėjimas atskirti tas rankeles iš rytų yra gan tvirtas ir turi savo istoriją – iš mūsų mokosi ir kitos tautos vakaruose. Vakar vakaras aiškiai parodė, su kuo turime reikalą, tačiau ir toliau apginsime laisvę Lietuvoje ir visame regione. Čia vyksta susidūrimas tarp demokratijų ir autokratijų“, – teigia Ž. Pavilionis.

Pasiteiravus, kaip pastarųjų dienų įvykiai gali atsiliepti Seimo ir Vyriausybės darbui, A. Pocius mano, kad kai kurie politikai gali net pasitraukti.

„Mes visi esame žmonės – vienų nervai yra stipresni, o kitų – silpnesni. Gali būti, kad kažkuris politikas ir neatlaikys psichologinio spaudimo, susidūrimų, užgauliojimų, gal net fizinio smurto prieš juos, kas vyko vakar, nes kai kuriuos Seimo narius apstumdė ir apdaužė palydėdami keiksmažodžiais ir necenzūriniais žodžiais. Manau, kad kai kurie žmonės gali ir pasitraukti. Manau, kad tai tų žmonių, kurie turi savo tikslus – toks jų ir siekis.

Manau, kad politikai, kurie žarsto žarijas, kurie yra opozicijoje ir pralaimėjo rinkimus – jų siekis ir yra nuversti dabartinę valdžią, dabartinę daugumą ir tokiais keliais bandyti sugrįžti atgal. Bet ką mes iš to turėsime: čia baltarusiškas ir rusiškas scenarijus. Mąstykime visi kartu“, – sako A. Pocius.

Razma: dalis Seimo narių negalėjo ateiti ir balsuoti

Pasak konservatoriaus Jurgio Razmos, panašu, kad vakar buvo susitelkę visų anksčiau žinomų protestų iniciatoriai – Garliavos įvykių aktyvas, Šeimų maršo aktyvas ir kiti. Pasak jo, kas uždavė toną ir neapsiribojo neoficialiuoju mitingu, tikimasi, kad bus aiškiau, kai policija ir prokuratūra atliks tyrimą. J. Razma mano, kad galima daryti prielaidas dėl Rusijos ir Baltarusijos įtakos dėl kilusių riaušių prie Seimo.

„Tokias prielaidas galima daryti logiškai mąstant, ir pamačius šmėkštelėjant vieną ar kitą veidą. Bet šiai dienai tokios informacijos aš neturiu, bet galbūt mūsų saugumo tarnybos šalies vadovams atsakys į tą klausimą. Bet, aišku, kai vyksta „Zapad“ pratybos ir artėjama prie tam tikro piko, kai žinome santykių su Baltarusija augančią įtampą ir migrantų stovykloje Rūdninkuose maištas gali sudaryti įspūdį, kad čia yra kažkoks dirigentas ir iš šalies, kuris spaudo mygtukus.

Taip pat yra dalies žmonių susikaupusios neigiamos emocijos dėl įvairių dalykų. Tokiems žmonėms Seimas yra tinkamiausia iškrovos vieta. Žinoma, kad toks visuomenės atsiliepimas, jei kas nutinka neigiamo, tai kaltas Seimas. Dėl to čia sutelkti visus kažkuo nepatenkintus žmones yra įmanoma natūraliai. Galima sutelkti per socialinius tinklus ir be kažkokių įtakų iš šalies.

Riaušes vertinu labai blogai, tenka apgailestauti, kad dėl tam tikro laiko netramdomų riaušininkų galiausiai nukentėjo nemažai pareigūnų, kiek žinome, yra sužeistų. Buvo šiek tiek sutrikdytas ir Seimo darbas <...> Dalis Seimo narių negalėjo ateiti į pakankamai reikšmingų įstatymų projektų balsavimus, buvo padaryta neteisėta antikonstitucinė įtaka įstatymų priėmimų procesui.

Tam tikrame laikotarpyje buvo patariama neiti, bet daugelis Seimo narių to nepaisė, išėjo. Kaip žinome, buvo įvairių atvejų – apstumdymų, aprėkimų. Gerai, kad kolegai Sergejui Jovaišai paleistas vėliavos kotas ietės metimo režimu nepataikė, bet jei būtų pateikęs, galėjo pasekmės būti pakankamai sunkios. Seimo nariai nepasirodė, kad būtų baikštūs, jie išėjo. Kai kurie nevengė gerą pusvalandį bandyti kalbėtis su protestuotojais, nors ten klausančių Seimo narių, ką jie sako nelabai buvo. Tai darė ir Laurynas Kasčiūnas, Raimundas Lopata ir kiti Seimo nariai. Gerai, kad viskas gerai baigėsi ir rimčiau nukentėjusių Seimo narių, kiek žinau nėra. Aš pats ilgiau buvau Seimo rūmuose, išvykau po 24 valandos. <…> Išvažiuoti su automobiliu iš vidinio kiemo nebuvo galima tuo metu, išvykau su automobiliu savo tik šįryt.

Tikiuosi, kad tie reiškiniai nesiplėtos. Manau, kad policijai pavyko tarp tų sulaikytų asmenų sulaikyti pagrindinius organizatorius ir iniciatorius, kad teisiškai bus užfiksuota jų atsakomybė. Pagaliau gal mūsų struktūros taip pat padarys išvadas dėl veiksmų, jei kažkokie panašūs įvykiai būtų toliau prieš valdžios institucijas konstruojami, kad tais atvejais, matyt, ryžtingiau reikia veikti pradinėse stadijoje, jei yra nesilaikoma teisės aktų reikalavimų.

Prie Seimo rūmų ilgą laiką buvo toleruojama, kadi š esmės mitinguotojai nesilaikė nustatyto 75 metrų atstumo ir buvo leista susitelkti atskirose vietose prie Seimo ar Seimo išvažiavimų. Tokiais atvejais pareigūnai pirminėse stadijose turi efektyviau reaguoti ir užtikrinti tvarką, kad valdžios institucijos turėtų normalesnes sąlygas. Mums, politikams, reikia kuo daugiau kalbėtis su žmonėmis, kad turintys tam tikrų nepasitenkinimų ir priekaištų žmonės nevirtų savo sultyse, o turėtų galimybę išgirsti ir kitą nuomonę, ir būti patiems išgirstais. Manau, kad politikai tai ir darys besibaigiant poilsio laikotarpiui. Manau, kad lietuviai yra ramūs žmonės, ne riaušininkų tauta, riaušių sumanytojai nesuras platesnių terpių“, – teigia J. Razma.

VSD įspėja: antivyriausybiniai protestai virsta valstybę destabilizuojančiais veiksmais

Jau skelbėme, kad po antradienio vakarą ir naktį vykusių riaušių prie Seimo rūmų yra pagrindo vertinti, kad antivyriausybiniai protestai virsta valstybę destabilizuojančiais veiksmais, naujienų portalui tv3.lt patvirtino Valstybės saugumo departamentas.

„Puolimas prieš parlamentą ir parlamentarus, taip pat ir viešąją tvarką palaikančius pareigūnus, apsiginklavus lazdomis ir akmenimis, įgauna antivalstybinės veiklos bruožų. Tokiais veiksmais yra peržengiama riba tarp teisės į taikius protestus ir atsakomybės už smurtinius išpuolius“, – rašė Valstybės saugumo departamento Strateginės komunikacijos skyrius.

Šiuo metu VSD renka ir tikrina papildomą informaciją apie protesto Vilniuje ir neramumų neteisėtų migrantų sulaikymo vietoje aplinkybes, galimą šių įvykių koordinavimą, sąsajas tarp asmenų, dalyvaujančių pastarojo meto protestuose, nepriklausomai nuo jų vietos ir turinio.

„Surinkta informacija, įskaitant ir apie įtampą visuomenėje galinčius sukelti veiksnius, tarp jų – ir susijusius su skiepijimo procesais bei kitais pandemijos suvaldymo veiksmais, nuolat teikiama sprendimų priėmėjams ir kompetentingoms institucijoms.

VSD kol kas nėra fiksavęs įrodymais pagrindžiamo užsienio šalių veikimo pastarojo meto protestuose, tačiau juose aktyviai dalyvauja už antivalstybinę veiklą nuteisti ir antilietuviškos retorikos nevengiantys asmenys bei atkartojami Lietuvai priešiški Rusijos ir Baltarusijos naratyvai. Įgarsinti protestuose Lietuvoje, jie vėl tiražuojami minėtų šalių žiniasklaidoje“, – dėstoma komentare.

Pažymėtina, kad nuotaikų radikalizavimu Lietuvos visuomenėje, priešpriešos eskalavimu gali būti suinteresuotos priešiškos užsienio valstybės, nepatenkintos Lietuvos vykdoma užsienio politika, o neramumai visuomenėje ir jos grupių susidūrimai su teisėsauga gali būti išnaudojami siekiant susilpninti Lietuvos gebėjimus įgyvendinti paramą demokratiniams procesams kaimynystėje. VSD taip pat atkreipia dėmesį, kad, kaip parodė pastarieji įvykiai prie Seimo, neatsakingos manipuliacijos protestuotojų emocijomis gali juos paskatinti radikaliems veiksmams.