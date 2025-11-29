Išgirdusi, kas paskambino, vilnietė atidavė pinigus: tik vėliau suprato, kas įvyko

Pranešimas gautas penktadienį. 1947 m. gimusi moteris teigė, kad ketvirtadienį, apie 18 val. būnant namuose su ja susisiekė nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie prisistatė banko darbuotojais ir policijos pareigūnais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Sukčiai išvilioja milijonus
Iš gyventojų kasmet išviliojamos didžiulės sumos pinigų, o per metus sukčiai iš lietuvių pasisavina milijonus eurų.
„Iš tikrųjų, situacija yra iš esmės bloga – sukčiai ir toliau kėsinasi į gyventojų lėšas ir jiems sekasi. Veikia labai daug sukčiavimo būdų, prisitaikančių prie kiekvieno, turbūt, gyventojų amžiaus, grupės, socialinės padėties. Iš tikrųjų, labai daug būdų yra, ir su tuo kovoja visos institucijos“, – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ sakė Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė Živilė Kielienė.
Centro duomenimis, pernai sukčiai kėsinosi į 35 milijonus eurų.
Vis dėlto klaidingai manoma, kad sukčiai kėsinasi tik į vyresnio mažiaus žmones. Anot pašnekovės, sukčiai pritaiko įvairius metodus skirtingo amžiaus žmonėms.
„Taikomas tiek taikomas fišingas, kai siunčia žinutes, ir mes paspaudžiame, suvedame savo prisijungimus, ir taip pavogia iš mūsų pinigus, tiek [sukčiai] sukuria netikras parduotuves ir taip suvilioja žmones nupirkti kažkokias prekes.
Taip pat investicinis sukčiavimas, kuomet žmonės turi pinigų, nori investuoti. Romantinis sukčiavimas galbūt daugiau būtų skirtas vidurinio amžiaus žmonėms, kai norisi romantinių santykių, kai norisi kažkokios atjautos, bendravimo“, – kalbėjo Ž. Kielienė.
Pirmas įtarimas – rusų kalba
Tiesa, kai kurie sukčių metodai atgyja. Pavyzdžiui, prieš kurį laiką dažnai vykdyti skambučiai pasakyti, kad sūnus/dukra ar anūkas/anūkė pateko į avariją, vėl tapo aktualus, tik kiek kitokia forma.
„Alio, mama“ iš tikrųjų buvo dingęs iki 2020 metų balandžio mėnesio, tačiau jis su kaupu grįžo nuo 2024 metų, ir iki šios dienos mes su juo kovojame visi. Tik jau nebe „alio, mama“, o prisistato „Google“ darbuotojais, banko atstovais, policijos atstovais, įvairiausių institucijų atstovais, kuomet bandoma įbauginti žmogų ir taip privesti prie kažkokio sprendimo, pasinaudoti tuo sprendimu, ir taip suvedus atiduoti“, – pasakojo Ž. Kielienė.
Todėl pirmasis raudonas signalas, kad pareigūnais, banko darbuotojais ar mobiliojo ryšio operatoriais prisistatę asmenys yra sukčiai, yra rusų kalba.
„Mes visi suprantame, kad Lietuvoje yra lietuvių kalba, ir visos valstybinės institucijos, tiek verslo sektorius, skambina ir kalba lietuvių kalba. Tai pirma indikacija būtų, kad jeigu jau išgirdome rusų kalba kalbantį pašnekovą, kuris jus gąsdina, baugina ir sako: „Štai, žiūrėkite, jums reikia atlikti kažkokį tai veiksmą, prisijungti, jūsų telefonas baigs galioti čia ir dabar už 20 minučių“, supraskime, sustokime, kad tai yra visgi sukčiai“, – akcentavo Ž. Kielienė.
„Nors sukčiai ir pabrėžia, kad neva jūs užpildėte paslaugų laukelyje, kad pirmumo kalbą pasirenkate kaip rusų, – tai bando jus suklaidinti, tačiau turite turėti omenyje, kad jeigu jūs kalbate lietuvių kalba ir pageidaujate kalbėti lietuvių kalba, tiesiog stovėkite, atstovėkite savo poziciją ir sakykite, kad tiesiog pasitikrinsite savo ryšio operatoriaus ar banko pranešimuose, ar tai yra tiesa, ir padėkite telefoną“, – patarė specialistė.
Visą „Dienos pjūvio“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame teksto pradžioje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.