Iš Santaros klinikų – svarbi žinia dėl skubios pagalbos teikimo

„Nuo rugpjūčio 26 d. visi vaikai, kuriems reikalinga skubi pagalba, priimami vienoje vietoje – Santaros klinikų Vaikų priėmimo-skubios pagalbos skyriuje, Santariškių g. 7“, – skelbia įstaiga socialiniame tinkle.
Nurodoma, kad čia bus pasirūpinti vaikais, nepriklausomai nuo sveikatos problemos:
- dėl vidaus ligų (karščiavimo, kvėpavimo takų infekcijų, virškinimo sutrikimų),
- chirurginės būklių (traumų, kaulų lūžių, ūmių pilvo skausmų),
- neurologinių būklių (traukulių, galvos traumų),
- kitų skubių vaikų sveikatos problemų.
Portalas tv3.lt primena, kad iki šiol nuo 2022 m. lapkričio 22 d. Vaikų priėmimo-skubios pagalbos skyrius iš patalpų, esančių adresu Santariškių g.7, buvo persikėlęs į greta esantį naują pastatą.
