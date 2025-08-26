Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Iš Santaros klinikų – svarbi žinia dėl skubios pagalbos teikimo

2025-08-26 12:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 12:37

Vilniaus universiteto ligoninė (VUL) Santaros klinikos dalinasi svarbia informacija tėvams. Nuo rytojaus visi vaikai dėl skubios pagalbos priimami adresu Santariškių g. 7.

Iš Santaros klinikų – svarbi žinia dėl skubios pagalbos teikimo (nuotr. facebook.com)

Vilniaus universiteto ligoninė (VUL) Santaros klinikos dalinasi svarbia informacija tėvams. Nuo rytojaus visi vaikai dėl skubios pagalbos priimami adresu Santariškių g. 7.

REKLAMA
0

„Nuo rugpjūčio 26 d. visi vaikai, kuriems reikalinga skubi pagalba, priimami vienoje vietoje – Santaros klinikų Vaikų priėmimo-skubios pagalbos skyriuje, Santariškių g. 7“, – skelbia įstaiga socialiniame tinkle.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nurodoma, kad čia bus pasirūpinti vaikais, nepriklausomai nuo sveikatos problemos:

  • dėl vidaus ligų (karščiavimo, kvėpavimo takų infekcijų, virškinimo sutrikimų),
  • chirurginės būklių (traumų, kaulų lūžių, ūmių pilvo skausmų),
  • neurologinių būklių (traukulių, galvos traumų),
  • kitų skubių vaikų sveikatos problemų.

Portalas tv3.lt primena, kad iki šiol nuo 2022 m. lapkričio 22 d. Vaikų priėmimo-skubios pagalbos skyrius iš patalpų, esančių adresu Santariškių g.7, buvo persikėlęs į greta esantį naują pastatą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų