TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš partijos išmestas Vytautas Sinica

2025-08-15 10:46 / šaltinis: BNS
2025-08-15 10:46

Nacionalinis susivienijimas iš partijos narių pašalino Seimo narį, buvusį šios politinės jėgos pirmininko pavaduotoją Vytautą Sinicą.

Prisiekia naujai išrinkti Seimo nariai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Nacionalinis susivienijimas iš partijos narių pašalino Seimo narį, buvusį šios politinės jėgos pirmininko pavaduotoją Vytautą Sinicą.

Kaip rašoma penktadienį išplatintame pranešime, tokį sprendimą priėmė Nacionalinio susivienijimo valdyba, argumentuodama šiurkščiais partijos įstatų ir etikos kodekso pažeidinėjimais.

„Esminiai V. Sinicos padaryti pažeidimai yra susiję su daugkartiniu neteisėtų, neturinčių kvorumo tarybos narių susirinkimų organizavimu ir vadovavimu jiems, be kvorumo priimtų tokių susirinkimų sprendimų įgyvendinimu“, – skelbia partija.

Anot jos, įgyvendinant tokius sprendimus buvo neteisėtai užvaldytos partijos komunikacijos paskyros ir grupės, neteisėtai apribotos partijos valdybos galios, priimtas neteisėtas sprendimas surengti neeilinį partijos suvažiavimą.

„Suvažiavimui numatyti tik klausimai balsuoti dėl visų partijos valdymo organų atšaukimo ir naujo pirmininko, valdybos Ir tarybos išrinkimo. Taigi, yra vienintelis tikslas – nemotyvuotai suteikti galimybę grupei partijos narių užimti valdžią partijoje, neparengus dokumentų ir nesvarstant jokių politinių klausimų“, – skelbia Nacionalinis susivienijimas.

Kartu su V. Sinica už panašius pažeidimus iš partijos buvo pašalintas valdybos narys Marius Parčiauskas ir tarybos narės Asta Katutė bei Inga Drupienė.

Taip pat Nacionalinio susivienijimo valdyba priėmė nutarimą, kuriame nurodoma, kad liepą įvykęs grupės partijos tarybos narių susirinkimas buvo neteisėtas, tad ir jo priimti sprendimai – neteisėti.

Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę Nacionalinis susivienijimas atsiribojo nuo V. Sinicinos organizuotos protesto akcijos prieš Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos biurą Vilniuje.

V. Sinica buvo vienintelis partijos narys Seime, jis į parlamentą pateko per vienmandatę apygardą.

Fredis
Fredis
2025-08-15 10:55
Manau Sinica ,,drūčiai,, apsiverkė. Protingo žmogaus norės bet kuri partija. Taigi neprapuls.
Vilnietis
Vilnietis
2025-08-15 11:04
Va taip. Palietei Cichanouską ir išmeta iš partijos. Dabar įsivaizduokite kokios ten jėgos dengia šitą kgbistę ir dabar supratau kodėl visi seimo nariai niekada nieko blogo apie ją nesako. Tamsūs laikai atėjo
Fa
Fa
2025-08-15 11:07
Turėjo vieną protingesnį ir tą išmetė...
