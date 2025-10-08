Iš Izraelio deportuotas lietuvis papasakojo, ką patyrė kalėjime: „Nedavė net vandens“

Aktyvistas kartu su kitais flotilės dalyviais norėjo nuplukdyti humanitarinę pagalbą į Gazos Ruožą. Užsienio reikalų ministerija perspėjo lietuvį apie rizikas, tačiau jis vis tiek išvyko.
Misijoje lietuvis dalijosi akimirkomis ir ne kartą įtarė, kad gali būti sulaikytas Izraelio pajėgų. Taip nutiko spalio 1 dieną. Socialiniuose tinkluose išplito A. Chichlovskio vaizdo įrašas, kad jo laivą ir kitus yra apsupusios Izraelio pajėgos.
„Labas vakaras. Dabar po 20:15 val. Esame apsupti Izraelio karinių laivų. Intersekcija tuojau prasidės. Susitiksime Lietuvoje, iki“, – taip savo paskutinėje tiesioginė vaizdo žinutėje sakė aktyvistas.
Aktyvistus sulaikė Izraelio pajėgos
Interviu kanalui „Chat GPB“ A. Chichlovskis papasakojo, kai įvyko flotilės narių sulaikymas.
„(Izraelio kariuomenė – red. past.) vėl pradėjo blokuoti mūsų signalus, bet šįkart labai rimtai. Jie turi didelį laivą, kuris blokuoja visus signalus ir tada šviečia šviesas į akis, nušvietinėja visus laivus ir taip pat purškia vandenį ant jų, jeigu priartėja. Jis [laivas] blokuoja visus interneto signalus, radijo signalus – viską“, – kalbėjo jis.
Tuomet prasidėjo intersekcija – aktyvistų laivų perėmimas.
„Mes per radiją sugebėdavome kartas nuo karto susisiekti, bet dažniausiai būdavo toks; pyp, pyp, pyp. Ryšiai buvo blokuojami“, – pasakojo A. Chichlovskis.
Anot jo, laivai buvo perimti vienas po kito. Visgi įgula, kurioje buvo lietuvis, krito ne pirmoji.
„Mūsų laivas pasiekė 43 mylias iki Gazos ir iš tikrųjų visi buvo labai drąsūs. Visi bandėme daryti visokiausius manevrus, kad išvengtume intercepcijų. Du kartus jie bandė prie mūsų prisiartinti ir mes sugebėjome išmanevruoti toliau“, – pasakojo A. Chichlovskis.
„Buvo gal 4 ryto, kai mus suėmė. <...> Suvarė į vieną kambarį visus ir patys vairavo laivą iki Ašdodo. Jie visą laiką sėdėjo su ginklu ir stebėjo kiaurą naktį. Buvo iš viso gal 10 valandų iki Ašdodo“, – tęsė jis.
Kaip pasakoja aktyvistas, vos išsilaipinusius, aktyvistus Izraelio kariai parklupdė ir liepė ištiesus laikyti pasus. Kiek prisimena A. Chichlovskis, tai galėjo trukti apie porą valandų.
„Galiausiai prasidėjo tie oficialūs biurokratiniai dalykai. Advokatų buvo, jie norėjo padėti, bet ant jų pradėjo rėkti ir jie visi buvo išvaryti“, – sakė lietuvis.
„Vis bandė duoti pasirašyti popierius, kad mes buvome peržengę Izraelio vandenis ir kad nelegaliai plaukėme į Izraelį. Nepasirašėme nieko, žinoma“, – tikino jis.
Aktyvistus vienijanti organizacija „Global Sumud Flotilla“ teigia, esą laivai buvo užgrobti ne Izraelio teritorijoje, o tarptautiniuose vandenyse.
Patirtis kalėjime
Netrukus A. Chichlovskis ir kiti flotilės nariai Izraelyje buvo uždaryti į kalėjimą. Lietuvis trumpai papasakojo, kas vyko ten.
„Žadino mus kas 2–3 valandas su taktiniais būriais, kurie turi automatus, kaukes. Žaliais lazeriukais tiesiog taikosi tau į kaktą ir rėkia: „Atsibusk!“ Kartais: „Wake up, you f*cking „Hamas“ terrorists“, – kalbėjo A. Chichlovskis.
„Atėmė visų vaistus, nedavė gryno vandens. Mes galėjome tik iš krano gerti vandenį, kuris yra kaip arbata, o skonis jo kaip metalo ar dar kažko. Tai nėra normalus vanduo.
Juokingas dalykas, bet pirmą dieną, kai tik atvežė į kalėjimą, pirmas dalykas, kurį davė, buvo kepalas duonos. Išsipakavome, pradėjome valgyti ir kažkas tarp dantų (traška – red. past.). Tokie maži spygliukai buvo duonoje. <...> Tokie kaip maži vinukai“, – sakė aktyvistas.
Deportacija ir kelionė namo
Izraelio kalėjime lietuvis prabuvo 4 dienas. Po to Izraelis jį ir dar 170 aktyvistų nusprendė deportuoti. Dalį išskraidino į Stambulą (Turkija), kitus – į Atėnus (Graikija).
Skrydį organizavo Izraelis, o Lietuvos URM patvirtino, kad aktyvisto kelionės išlaidų Lietuva nepadengė.
„Lietuvos Respublikos institucijos neapmokėjo nei piliečio deportacijos, nei jo kelionės į gyvenamą vietą Europoje išlaidų“, – atsakė URM.
Ministerija anksčiau komentavo, kad teikė aktyvistui konsulinę pagalbą.
„Sulaikytas Lietuvos Respublikos pilietis jo prašymu buvo aplankytas Izraelio kalėjime, įvykdytas jo prašymas susisiekti su artimaisiais“, – nurodė URM.
„Piliečiui atvykus į Graikiją, jį pasitiko konsulinis pareigūnas, tolesnės konsulinės pagalbos neprireikė“, – informavo ministerija.
A. Chichlovskis grįžo namo į Olandiją privačiomis lėšomis – lėktuvo bilietą jam nupirko draugė.
