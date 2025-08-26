Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė: užsienio investuotojus atgraso geopolitinė aplinka

2025-08-26 09:38 / šaltinis: BNS
2025-08-26 09:38

Kandidatė į ministrus pirmininkus Inga Ruginienė sako, kad užsienio investicijų stygiaus ir ekonomikos sulėtėjimo viena esminių priežasčių Lietuvoje yra geopolitinė padėtis. 

Inga Ruginienė (BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Kandidatė į ministrus pirmininkus Inga Ruginienė sako, kad užsienio investicijų stygiaus ir ekonomikos sulėtėjimo viena esminių priežasčių Lietuvoje yra geopolitinė padėtis. 

REKLAMA
2

„Užsienio investuotojus atgraso geopolitinė aplinka“, – antradienį Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje teigė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Skirsime ypatingą dėmesį gynybai ir įtikinsime investuotojus, kad mes pasirengę atgrasyti bet kokius agresorius ir tam rimtai ruošiamės“, – pridūrė ji. 

„Valstiečių“ frakcijos narys Eimantas Kirkutis teigė, kad ekonomika yra labai stipriai susitraukusi ir prašė I. Ruginienės pasidalinti idėjomis, kaip stiprins ekonomiką ir pritraukti investicijų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų