Inga Ruginienė: užsienio investuotojus atgraso geopolitinė aplinka

„Užsienio investuotojus atgraso geopolitinė aplinka“, – antradienį Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje teigė I. Ruginienė.
„Skirsime ypatingą dėmesį gynybai ir įtikinsime investuotojus, kad mes pasirengę atgrasyti bet kokius agresorius ir tam rimtai ruošiamės“, – pridūrė ji.
„Valstiečių“ frakcijos narys Eimantas Kirkutis teigė, kad ekonomika yra labai stipriai susitraukusi ir prašė I. Ruginienės pasidalinti idėjomis, kaip stiprins ekonomiką ir pritraukti investicijų.
