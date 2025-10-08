Ieva Auglytė. Ozempic ir Wegovy – ne stebuklas, bet ir ne priešas

Ozempic buvo sukurtas 2 tipo cukriniam diabetui gydyti, o Wegovy – jau specialiai patvirtintas kaip nutukimo gydymo vaistas. Ir čia svarbu pabrėžti – nutukimas yra liga, o ne valios ar charakterio trūkumas. Tai lėtinė, sudėtinga būklė, kurią dažnai lydi hormoniniai ir metaboliniai sutrikimai. Todėl gydant ją reikalingos kompleksinės priemonės, tarp jų – ir medikamentai. GLP-1 grupės vaistai, tokie kaip semagliutidas (Ozempic/Wegovy), padeda sumažinti apetitą, sulėtina skrandžio ištuštėjimą, padeda stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje, o ilgainiui – mažinti kūno svorį.
Visgi svarbu suprasti, kad tai ne lieknėjimo piliulė „greitam efektui“ ar 5 kg iki vestuvių numetimui. Šie vaistai skiriami tik tiems pacientams, kuriems tai mediciniškai pagrįsta – kai yra antsvoris ar nutukimas, dažnai lydimas kitų rizikos veiksnių: padidėjusio kraujospūdžio, cholesterolio, hormonų disbalanso ar policistinių kiaušidžių sindromo.
Svarbiausia – gydymas turi vykti prižiūrint gydytojui. Stebima bendra sveikatos būklė, hormonai, inkstų ir kepenų veikla, emocinė savijauta. Šalutinis poveikis egzistuoja, kaip ir bet kokių kitų vaistų atveju. Tačiau demonizuoti jų nereikėtų – tai vienas efektyviausių ir moksliškai pagrįstų metodų gydant nutukimą. Tiesiog turime išmokti jį taikyti atsakingai.
Komentaro autorė – Ieva Auglytė, gydytoja endokrinologė, lektorė, tinklalaidžių kūrėja
