  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ieškoma apie 21 mln. eurų vertės naujo Odontologijos fakulteto šalia Kauno klinikų statybų rangovo

2025-09-04 07:32 / šaltinis: BNS
2025-09-04 07:32

 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) ieško naujo Odontologijos mokslų ir studijų centro netoli Kauno klinikų statybos rangovo. 

Studentai (nuotr. bendrovės)

 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) ieško naujo Odontologijos mokslų ir studijų centro netoli Kauno klinikų statybos rangovo. 

1

Kaip nurodoma skelbime, preliminari projekto vertė galėtų siekti apie 20,7 mln. eurų, o 9,3 tūkst. kv. metrų ploto statybos galėtų trukti kelerius metus. 

„Universitetas tikisi pradėti rangos darbus nedelsiant, kai tik bus nustatytas laimėtojas ir sudaryta sutartis. Galimas projekto įgyvendinimo pabaigos, įskaitant pastato atidavimo naudoti procedūras, įrangos bei baldų montavimo darbus, terminas – 2027-2028 metai“, – BNS perduotame komentare sakė LSMU. 

Anot jo, Sukilėlių prospekte iškilsiančiame Odontologijos fakultete bus ruošiami odontologai, burnos higienistai, kiti specialistai, atliekami moksliniai tyrimai bei kita visuomenei svarbi veikla. 

Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, fakulteto pastatą už 470,7 tūkst. eurų projektavo įmonė „Maspro“.

Pernai sausį LSMU baigė Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės statybas. 2017 metais universitetas pasirašė 7,5 mln. eurų vertės sutartis su bendrovėmis „HSC Baltic“ bei „Rere Būve“, tačiau bendru sutarimu jas nutraukus likusius statybos darbus už 3,7 mln. eurų atliko bendrovė „Autokausta“. 

