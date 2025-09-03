Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Hofmanas gavo STT kvietimą apklausai

2025-09-03 13:03 / šaltinis: BNS
2025-09-03 13:03

Darbą baigiantis „Nemuno aušros“ deleguotas žemės ūkio ministras Ignas Hofmano sako gavęs kvietimą apklausai į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT).  

Ignas Hofmanas. ELTA / Josvydas Elinskas

Darbą baigiantis „Nemuno aušros“ deleguotas žemės ūkio ministras Ignas Hofmano sako gavęs kvietimą apklausai į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT).  

2

„Kvietimas buvo labai paprastas ir trumpas. Bet, kaip aš suprantu iš konteksto, esu kviečiamas dėl viešai pasirodžiusios informacijos“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Hofmanas. 

„Dar nebuvau (apklaustas – BNS). Eisiu vėliau šiandien į darbo dienos pabaigą“, – pridūrė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LRT portalas trečiadienį paskelbė, kad laikinasis ministras „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus.  

I. Hofmanas trečiadienį sakė, kad visa tai vyko „privačių pokalbių (su R. Žemaitaičiu – BNS) metu, tačiau jis nelaiko to spaudimu: „Nevyko tai dažnai, bet keletą kartu yra buvę, du tris kartus.“

„Buvo tam tikri prašymai, pageidavimai, norai, bandymai įtakoti daryti savo kažkokias įtakas, kištis gal netgi į ministro darbą“, – pridūrė I. Hofmanas.   

Paklaustas, kodėl prabilo dabar, o ne iškart patyręs spaudimą, I. Hofmanas teigė šiomis dienomis buvęs apšmeižtas, neva blogai organizuojamas ministerijos darbas. 

R. Žemaitaitis antradienį pareiškė, kad ministerijos darbuotojai dirba nuotoliu „su pižamomis“ ir darbo metu lankosi grožio salonuose. 

„Už darbo organizavimą, darbuotojų kontrolę pirmiausia atsakingas ministerijos kancleris, vėliau – darbuotojų atsakingi vadovai. o kanclerį delegavo „Nemuno aušra“, – kalbėjo I. Hofmanas.   .  

