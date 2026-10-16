Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda: Lietuva bus įkyri ragindama riboti turistines vizas rusams

2026-10-16 16:54 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-16 16:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Daliai ES šalių atsisakant įvesti draudimą išduoti turistines vizas Rusijos piliečiams, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva šiuo klausimu bus įkyri ir nuolat ragins griežtinti vizų politiką.

Gitanas Nausėda Žygimantas Gedvila/ELTA

Daliai ES šalių atsisakant įvesti draudimą išduoti turistines vizas Rusijos piliečiams, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva šiuo klausimu bus įkyri ir nuolat ragins griežtinti vizų politiką.

REKLAMA
1

„Mes būsim įkyrūs ir tikrai neleisim patogiai ar ramiai klausytis (prieštaraujančių šalių argumentų – BNS). Kiekvieną kartą kelsim šitą klausimą“, – žurnalistams Briuselyje sakė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak prezidento, šį klausimą kelia ir Danijos premjerė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen), todėl jis tikisi, kad tokių balsų Europos Sąjungoje tik daugės.

REKLAMA
REKLAMA

„Kažkuriame etape, tikiuosi, kad pasieksime kritinę masę, kai sprendimas tiesiog natūraliai pribręs. Bet, matyt, dar ne šiandien“, – kalbėjo Lietuvos vadovas.

REKLAMA

21-ajame ES sankcijų Rusijai pakete buvo siūloma numatyti draudimą išduoti vizas Rusijos piliečiams, dalyvavusiems agresijoje prieš Ukrainą, tačiau dalis Bendrijos šalių šiam siūlymui nepritarė.

Jos argumentavo, kad tokį ribojimą būtų sudėtinga įgyvendinti praktiškai. Be to, pažymėta, kad tarp daugiausia vizų Rusijos piliečiams išduodančių valstybių yra ir šiam draudimui nepritariančios Prancūzija bei pietinės ES šalys.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl šios priežasties siūlymas uždrausti išduoti vizas agresijoje prieš Ukrainą dalyvavusiems rusams į 21-ąjį sankcijų paketą nebuvo įtrauktas.

G. Nausėda teigė nesuprantantis, kodėl Rusijos piliečiai toliau keliauja po Europą kaip turistai, nors jų šalis kariauja prieš Ukrainą ir kelia grėsmę Europos saugumui.

„Privalome toliau stiprinti sankcijas Rusijai, ir tikrai be tų sankcijų, apie kurias nuolat kalbėjome, ypatingai turbūt Baltijos šalys pasisako už tai, kad baikime vieną kartą taikyti tą liberalią vizų politiką žmonėms iš Rusijos“, – sakė prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Turistinių vizų išdavimas, jeigu manęs neapgauna atmintis, 500 tūkstančių per metus yra tikrai rimtas skaičius, ir labai sunku suprasti, kodėl tie žmonės lankosi įvairiuose Europos miestuose, nors jų šalis kariauja prieš Europą“, – teigė jis.

Prezidentas taip pat pabrėžė, kad būtina toliau izoliuoti Rusiją sporto ir kultūros srityse. Jis kritikavo pastangas grąžinti Rusijos sportininkus į tarptautines varžybas ir galimybę Eurolygoje vėl išvysti Maskvos CSKA.

„Mūsų žmonės neįsileis to klubo į Lietuvą. Sudarys sąlygas, kad jie tiesiog neatvyktų į Kauną sužaisti su Kauno „Žalgiriu“, – sakė G. Nausėda.

Jo teigimu, tokiose diskusijose komerciniai interesai pernelyg dažnai iškeliami aukščiau žmogiškųjų vertybių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų