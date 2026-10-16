Gitanas Nausėda: Lietuva bus įkyri ragindama riboti turistines vizas rusams

„Mes būsim įkyrūs ir tikrai neleisim patogiai ar ramiai klausytis (prieštaraujančių šalių argumentų – BNS). Kiekvieną kartą kelsim šitą klausimą“, – žurnalistams Briuselyje sakė G. Nausėda.
Pasak prezidento, šį klausimą kelia ir Danijos premjerė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen), todėl jis tikisi, kad tokių balsų Europos Sąjungoje tik daugės.
„Kažkuriame etape, tikiuosi, kad pasieksime kritinę masę, kai sprendimas tiesiog natūraliai pribręs. Bet, matyt, dar ne šiandien“, – kalbėjo Lietuvos vadovas.
21-ajame ES sankcijų Rusijai pakete buvo siūloma numatyti draudimą išduoti vizas Rusijos piliečiams, dalyvavusiems agresijoje prieš Ukrainą, tačiau dalis Bendrijos šalių šiam siūlymui nepritarė.
Jos argumentavo, kad tokį ribojimą būtų sudėtinga įgyvendinti praktiškai. Be to, pažymėta, kad tarp daugiausia vizų Rusijos piliečiams išduodančių valstybių yra ir šiam draudimui nepritariančios Prancūzija bei pietinės ES šalys.
Dėl šios priežasties siūlymas uždrausti išduoti vizas agresijoje prieš Ukrainą dalyvavusiems rusams į 21-ąjį sankcijų paketą nebuvo įtrauktas.
G. Nausėda teigė nesuprantantis, kodėl Rusijos piliečiai toliau keliauja po Europą kaip turistai, nors jų šalis kariauja prieš Ukrainą ir kelia grėsmę Europos saugumui.
„Privalome toliau stiprinti sankcijas Rusijai, ir tikrai be tų sankcijų, apie kurias nuolat kalbėjome, ypatingai turbūt Baltijos šalys pasisako už tai, kad baikime vieną kartą taikyti tą liberalią vizų politiką žmonėms iš Rusijos“, – sakė prezidentas.
„Turistinių vizų išdavimas, jeigu manęs neapgauna atmintis, 500 tūkstančių per metus yra tikrai rimtas skaičius, ir labai sunku suprasti, kodėl tie žmonės lankosi įvairiuose Europos miestuose, nors jų šalis kariauja prieš Europą“, – teigė jis.
Prezidentas taip pat pabrėžė, kad būtina toliau izoliuoti Rusiją sporto ir kultūros srityse. Jis kritikavo pastangas grąžinti Rusijos sportininkus į tarptautines varžybas ir galimybę Eurolygoje vėl išvysti Maskvos CSKA.
„Mūsų žmonės neįsileis to klubo į Lietuvą. Sudarys sąlygas, kad jie tiesiog neatvyktų į Kauną sužaisti su Kauno „Žalgiriu“, – sakė G. Nausėda.
Jo teigimu, tokiose diskusijose komerciniai interesai pernelyg dažnai iškeliami aukščiau žmogiškųjų vertybių.
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