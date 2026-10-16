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Nausėda, Baltijos šalių ir Lenkijos lyderiai ragina užtikrinti „Rail Baltica“ finansavimą

2026-10-16 16:12 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-16 16:12
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Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su Estijos, Latvijos ir Lenkijos lyderiais paragino ES vadovus skirti pakankamą finansavimą europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ projektui.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su Estijos, Latvijos ir Lenkijos lyderiais paragino ES vadovus skirti pakankamą finansavimą europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ projektui.

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„Pavyko pasiekti, kad visos keturios valstybės, kurios įgyvendina „Rail Baltica“ projektą, kreipiasi raštu į Europos Vadovų Tarybos prezidentą ir Europos Komisijos vadovę, prašydamos, kad šitos lėšos, kurios bus numatytos ateinančioje finansinėje perspektyvoje, padėtų, leistų užbaigti mums šitą projektą“, – Prezidentūros perduotame komentare Briuselyje sakė G. Nausėda.

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Jis pabrėžė, kad projekto svarba yra tiek ekonominė, tiek ir susijusi su kariniu mobilumu.

„Dėl tam tikrų objektyvių ir subjektyvių priežasčių projekto įgyvendinimas užtruko, tačiau visos valstybės yra tikrai pasirengusios ir taupiai, ir efektyviai naudodamos lėšas šį projektą pabaigti artimiausioje finansinėje perspektyvoje“, – sakė prezidentas.

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Šalių vadovai bendru laišku kreipėsi į Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininką Antonio Costa (Antonijų Koštą) ir Europos Komisijos (EK) pirmininkę Ursulą von der Leyen (Urzulą fon der Lajen), atkreipdami dėmesį į strateginę „Rail Baltica“ projekto svarbą (ES), pranešė Prezidentūra.

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Šalių lyderiai patvirtino savo įsipareigojimą užtikrinti, kad „Rail Baltica“ būtų užbaigta 2028–2034 metų ES finansinės programos laikotarpiu. Tam prašoma numatyti reikalingą ES finansavimą.

Laiške pabrėžiama, kad „Rail Baltica“ reikšmė dar labiau išaugo dabartinėje saugumo aplinkoje užtikrinant ES ir NATO gebėjimą greitai perkelti karius ir karinę techniką į Europos rytinį flangą.

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Jis sakė besitikintis, kad daugiau „jokių vėlavimų ir trikdžių įgyvendinant („Rail Baltica“ – BNS) nebebus“.

„Tai tam tikra prasme yra mūsų garbės reikalas, trečią kartą grįžti su ištiesta ranka niekas nenori ir tai būtų tikrai mums smūgis reputacijai“, – sakė G. Nausėda.

Prezidentas konkrečiai neįvardijo, kada galėtų būti užbaigtas „Rail Baltica“ projektas.

„Labai norėčiau, kad jis būtų užbaigtas iki tų metų, kai jau turėsime nacionalinę diviziją Lietuvoje, tai yra apie 2030 metus, bet, matyt, užtruks šiek tiek ilgiau. Bet kuriuo atveju ši ateinanti finansinė perspektyva tęsiasi iki 2034 metų“, – sakė prezidentas.

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Lietuvoje statoma 114 kilometrų pagrindinės linijos, įskaitant atkarpas, kuriose jau pradėta kloti bėgius, o visose Baltijos šalyse beveik pusė linijos jau  statoma arba parengta statyboms.

Lenkijoje neseniai patvirtintas beveik 95 kilometrų geležinkelio tiesimas Balstogės–Elko atkarpoje.

„Mūsų šalys patvirtina įsipareigojimą įgyvendinti projektą ir vykdyti savo nacionalinius įsipareigojimus. Toliau glaudžiai bendradarbiausime, kad užtikrintume suderintą projekto vykdymą ir jo įgyvendinimą laiku“, – rašoma bendrame laiške.

Baltijos šalys ir Lenkija ragina Europos infrastruktūros tinklų priemonėje numatyti specialią „Rail Baltica“ projektui skirtą finansavimo eilutę.

„Rail Baltica“ sujungs Taliną, Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių ir Varšuvą, Lietuvoje šis ruožas tęsis 392 kilometrus.

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