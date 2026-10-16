Gitanas Nausėda: 5 proc. BVP gynybos finansavimas turėtų išlikti ir ateityje

„Tas biudžetas, kurį mes numatome savo gynybai, viršija 5 procentus, ir, matyt, kad 2027 metais bus kažkur apie 5 procentus. Svarbiausia, kad jis išliktų nuoseklus ir kad mes nesiblaškytume: vienais metais skyrę 5,4 procento, kitais metais turėtume 3,5 procento karinį biudžetą“, – Prezidentūros perduotame komentare iš Briuselio kalbėjo G. Nausėda.
„Tai nebūtų teisingas kelias, nes turime labai aiškius poreikius, susijusius su nacionalinės divizijos kūrimu, ir mes tiesiog privalome juos finansuoti tam, kad ši divizija būtų ne tik ant popieriaus, bet būtų realiai egzistuojanti su visais reikalingais pajėgumais. Tai labai tikiuosi, kad užteks ir tos politinės valios, ir nuoseklumo net ir ateityje keičiantis valdžioms išlaikyti šitą trajektoriją“, – aiškino šalies vadovas.
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