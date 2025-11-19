Gesinant gaisrą Šakių rajone – nelaimė: susižeidė ugniagesys

PAGD duomenimis, 14.54 val. pranešta, kad Sintautų seniūnijoje, Sintautų miestelyje, Ežero gatvėje, medienos įmonėje kilo gaisras.
Paaiškėjo, kad dulkių ir drožlių atskyrimo įrenginyje (ciklone) atvira liepsna degė pjuvenos. Minėtas įrenginys buvo pastate, kurio sienos ir stogas dengtos šiferiu, atskiros patalpos atskirtos mūrinėmis pertvaromis.
Kaip pranešė ugniagesiai, vandeniu sulieta dalis gipsinių perdangų. Priešgaisrinės signalizacijos įmonėje nebuvo.
Anot PAGD, gesinant gaisrą, susižeidė savivaldybės priešgaisrinės tarnybos gelbėtojas. Departamento duomenimis, ugniagesys susižeidė, pastate įlūžus gipsinei pastato perdangai.
„Po įvykio jis (ugniagesys – ELTA) iškart išvežtas į gydymo įstaigą. Mūsų žiniomis, ugniagesys lūžių nepatyrė, nustatyti smarkūs sumušimai“, – nurodė PAGD.
Lietuvoje veikia dviejų lygių priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo sistema, kurią sudaro savivaldybių priešgaisrinės tarnybos (SPT), steigiamos savivaldybių, bei valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
SPT yra savarankiški juridiniai asmenys, nepavaldūs PAGD, ir už šių ugniagesių komandų ugniagesių darbą yra atsakingos savivaldybių priešgaisrinės tarnybos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!