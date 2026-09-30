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TV3 naujienos > Lietuva

Gera žinia pacientams Panevėžyje – štai kokios naujovės laukia

2026-09-30 15:19 / šaltinis: Naujienų portalas JP / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Naujienų portalas JP / aut.
2026-09-30 15:19
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Panevėžio miesto poliklinikoje oficialiai užbaigtas vienas didžiausių pastarųjų metų modernizavimo projektų. Daugiau nei 1 900 kvadratinių metrų plotą apėmę atnaujinimo darbai pakeitė poliklinikos veidą, pagerino pacientų ir darbuotojų sąlygas. Kartu išplėstas teikiamų medicinos paslaugų spektras ir įsigyta modernios įrangos.

Panevėžio miesto poliklinika (JP/Živilės Večiorkutės nuotr.)
GALERIJA (12)

Panevėžio miesto poliklinikoje oficialiai užbaigtas vienas didžiausių pastarųjų metų modernizavimo projektų. Daugiau nei 1 900 kvadratinių metrų plotą apėmę atnaujinimo darbai pakeitė poliklinikos veidą, pagerino pacientų ir darbuotojų sąlygas. Kartu išplėstas teikiamų medicinos paslaugų spektras ir įsigyta modernios įrangos.

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Apie įgyvendintus pokyčius, investicijas ir ateities planus pasakoja Panevėžio miesto poliklinikos direktorė Aurelija Petronienė.

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Investicijos viršijo 780 tūkstančių eurų

Poliklinikos atnaujinimas pareikalavo ne tik kruopštaus planavimo, bet ir reikšmingų finansinių išteklių. Pagrindinis projekto finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos (ES) fondų parama. Prie atnaujinimo prisidėjo ir pati įstaiga bei Panevėžio miesto savivaldybė.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atnaujinta Panevėžio miesto poliklinika (nuotr. JP)

„ES lėšomis finansuojamo modernizavimo projekto vertė siekė daugiau kaip 750 tūkst. eurų. Įstaiga papildomai investavo daugiau kaip 30 tūkst. eurų savo lėšų į infrastruktūros gerinimą ir kitus projekte nenumatytus sprendinius“, – teigia A. Petronienė.

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Rangos darbai prasidėjo praėjusių metų rugsėjį ir truko iki šių metų liepos – iš viso apie devynis su puse mėnesio. Įstaigos vadovė džiaugiasi sklandžiu bendradarbiavimu su rangovais, kurie visus sutartyje numatytus darbus vykdė nuosekliai ir laikydamiesi terminų. Medicinos bei kompiuterinės įrangos atnaujinimas pradėtas dar 2025 metų pradžioje ir vyko kartu su patalpų atnaujinimu.

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Įgyvendinant projektą atnaujinta daugiau kaip 1 900 kvadratinių metrų poliklinikos patalpų – iš viso 28 erdvės. Sutvarkyta 11 kabinetų, tarp jų – procedūriniai, odontologijos, slaugytojų konsultacijų ir vakcinavimo. Taip pat atnaujinti pirmojo–trečiojo aukštų koridoriai, laiptinės, darbuotojų poilsio bei higienos patalpos, pakeisti du senieji liftai.

Lankytojų patogumui pirmojo aukšto vestibiulyje įrengtas išmanusis informacinis ekranas. Jame pacientai gali rasti ne tik aktualią informaciją apie poliklinikos darbo laiką, bet ir naujienas apie profilaktinius patikrinimus, vėžio prevenciją bei kitas valstybines sveikatos programas. Regos negalią turintiems lankytojams įrengti specialūs taktiliniai ženklai.

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Dėmesys žmonėms su negalia, senjorams ir šeimoms

Atnaujinant poliklinikos infrastruktūrą, vienas svarbiausių tikslų buvo užtikrinti, kad įstaiga būtų patogiai pasiekiama visiems pacientams.

„Įrengti du nauji liftai, įėjimo durys pakeistos automatinėmis, todėl į pastatą patekti ir jame judėti tapo gerokai patogiau asmenims, turintiems judėjimo negalią, taip pat senjorams bei tėvams su vaikiškais vežimėliais. Perplanuotos ir procedūrinio kabineto patalpos – jos tapo erdvesnės ir patogesnės, užtikrinant galimybę laisviau judėti bei gauti paslaugas pacientams, besinaudojantiems neįgaliojo vežimėliu“, – akcentuoja įstaigos direktorė.

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Mažuosius pacientus auginantiems tėvams įrengtas jaukus mamos ir vaiko kambarys, kuriame galima ramiai pamaitinti bei pervystyti kūdikį.

Naujos paslaugos

Kartu su infrastruktūros atnaujinimu, padedant Panevėžio miesto savivaldybei, poliklinikoje nuosekliai plėstos sveikatos priežiūros paslaugos.

Nuo 2025 metų rugsėjo poliklinikoje pradėtos teikti antrinio lygio gydytojų akušerio ginekologo, chirurgo, vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojų konsultacijos. Duris atvėrė šiuolaikiškas ambulatorinės chirurgijos kabinetas, kuriame atliekamos chirurginės operacijos bei procedūros. 2026 metais įrengtas modernus kineziterapijos kabinetas, kuriame teikiamos individualios ir grupinės paslaugos.

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Paslaugų kokybei užtikrinti įsigyta nauja odontologinė įranga, 57 stacionarūs kompiuteriai, asmenims su negalia pritaikyta reguliuojamo aukščio kraujo paėmimo kėdė bei kiti medicinos prietaisai.

Ieško specialistų

Vadovė neabejoja, kad estetiška ir funkcionali aplinka teigiamai veikia ne tik lankytojus, bet ir darbuotojų kasdienį darbą, jų emocinę gerovę bei padeda pritraukti trūkstamų specialistų.

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A. Petronienė džiaugiasi, kad prie komandos pastaruoju metu prisijungė šeimos gydytoja, vaikų ir paauglių gydytoja psichiatrė, gydytoja odontologė, dvi psichologės, gyvensenos medicinos specialistė, akušerė, atvejo vadybininkė bei kineziterapeutas. Šiuo metu poliklinika toliau ieško ir kviečia prisijungti gydytoją akušerį ginekologą bei gydytoją psichiatrą.

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Kasdienė pagalba tūkstančiams

Panevėžio miesto poliklinika išlieka viena pagrindinių gydymo įstaigų regione. Per dieną čia vidutiniškai aptarnaujama apie 1 340 pacientų, o per metus fiksuojama daugiau kaip 330 tūkstančių apsilankymų.

Nors šio projekto pabaiga žymi svarbų etapą, įstaigos vadovybė žada ties tuo nesustoti.

„Šis etapas žymi vieno didžiausių pastarųjų metų poliklinikos modernizavimo projektų pabaigą, todėl šiandien galime pasidžiaugti jo rezultatais. Tačiau įstaigos atnaujinimas mums nėra vienkartinis procesas. Siekiame nuosekliai gerinti tiek teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, tiek pacientų bei darbuotojų aplinką, todėl turime planų ir tolesniems modernizavimo etapams. Esame orientuoti į pažangą ir ieškome galimybių, kurios leistų poliklinikai toliau augti ir atsinaujinti“, – sako poliklinikos direktorė A. Petronienė.

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