Dovilė Barvičiūtė
Gera žinia pacientams Panevėžyje – štai kokios naujovės laukia
Panevėžio miesto poliklinikoje oficialiai užbaigtas vienas didžiausių pastarųjų metų modernizavimo projektų. Daugiau nei 1 900 kvadratinių metrų plotą apėmę atnaujinimo darbai pakeitė poliklinikos veidą, pagerino pacientų ir darbuotojų sąlygas. Kartu išplėstas teikiamų medicinos paslaugų spektras ir įsigyta modernios įrangos. Apie įgyvendintus pokyčius, investicijas ir ateities planus pasakoja Panevėžio miesto poliklinikos direktorė Aurelija Petronienė.
(1)Aktualijos Prieš 23 val.