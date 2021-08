Galimybių paso reikėtų ir kavinėse lauke: verslininkai pyksta – tai nukrito kaip perkūnas iš giedro dangaus

Trečiadienį Vyriausybė iš dalies pritarė tam tikriems ribojimams, kurie galiotų Galimybių paso neturintiems asmenims. Tarp jų – pakeitimai maitinimo įstaigose. Tačiau tai nėra galutinis sprendimas ir jis dar gali būti taisomas ateinančią savaitę.

Vyriausybės nutarimo projekte numatyta, kad Galimybių paso neturintys asmenys negalėtų lankytis viešojo maitinimo įstaigose.

Svarbus pakeitimas – norint gauti Galimybių pasą nebetiktų antigeno tyrimas, taip pat norint jį gauti būtų panaikintas nemokamas testavimas, nebent žmogus negali skiepytis dėl medicininių priežasčių.

Naujienas džiugiai sutinka toli gražu ne visi verslininkai. Daliai jų Vyriausybės sprendimai ne tik nebuvo girdėti anksčiau, bet dar yra ir sunkiai suvokiami.

Nepatikėjo sprendimu

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos viceprezidentas, „Amber Food“ vadovas Gediminas Balnis sako, kad po trečiadienį išgirstų naujienų yra šoke.

„Jei tai būtų mūsų valia, mes tai būtume padarę prieš du mėnesius ir davę terminą, pavyzdžiui, rugpjūčio 15 d. Pats sprendimas, nors ir pavėluotas, yra sveikintinas. Sveikintinas iš tos pusės, kad apimama nuo rugsėjo 13 d. labai plačiai, bet velnias slypi detalėse“, – atsidūsta G. Balnis.

O velnias, pasak verslininko, yra tai, kad nuo rugsėjo 13 d. į lauko kavines galės patekti tik Galimybių pasą turintys žmonės.

„Vienintelis motyvas yra užsidėti pliusiuką. Prekyba pagrinde vyksta lauke, ir vidus yra reikalingas, bet jis reikalingas tada, jei užlyja ir lietus ir žmonėms reikia sugrįžti į vidų. Tas sprendimas yra padarytas tam, kad žmonės pasiskiepytų. Uždarius 3 ar 5 proc. viso verslo bus kažkur 0,001 proc. mažesnis viruso plitimas – gal“, – tv3.lt sako G. Balnis.

Verslininko nuomone, Vyriausybės sprendimas turės labai nedaug įtakos sergamumo COVID-19 rodikliams, tačiau itin skaudžiai atsilieps verslui. Esą dar anksčiau šiemet pradėjus veikti Galimybių pasui buvo pastebėta, kad tik mažos dalies verslo uždaryti negalima.

„Žmonės yra tingūs, vien tam, kad nueitų į restoraną, jie neišsiiminės Galimybių paso. Kur buvo problema? Birželį jau buvo pasiskiepiję minimum trečdalis, papildomus pritūpimus daryti vien dėl restoranų žmonėms yra nepatogu“, – sako G. Balnis.

Todėl, G. Balnio manymu, jau iškart dabar turėtų įsigalioti visi ribojimai, kurie yra numatyti rugsėjo 13-ąją. Tuomet ir gyventojams būtų lengviau, mat Galimybių paso reikėtų einant daug kur.

G. Balnis stebisi, kad Vyriausybė nuolat daro daugybę klaidų, o iš jų nepasimoko. G. Balnio vertinimu, sprendimus dėl prastėjančios COVID-19 situacijos reikėjo priimti jau gerokai anksčiau, o ne dabar, kai naujų susirgimų skaičius jau yra stipriai išaugęs. Be to, galėjome stebėti Didžiosios Britanijos patirtį valdant koronavirusą.

„Pasakysiu retoriškai: kur buvote per Jūros šventę? Vyko didžiulis renginys meiste, kur 35 proc. žmonių pasiskiepiję. Jei šį renginį būtų sustabdę, būtų didelė įtaka viruso plitimui. Dabar uždaryti kelis procentus sektoriaus, yra tik žala sektoriui, o nauda yra nulinė“, – sako G. Balnis.

Sunkumų verslininkams kyla ir dėl Galimybių paso tikrinimo. Kaip sako G. Balnis, jei visos maitinimo įstaigos veiktų prekybos centruose, ši našta pasiskirstytų, tačiau dabar dar nežinoma, kaip dokumentas būtų tikrinamas.

„Absurdas, restoranai tikrai yra supykę, manau, kad tikrai nesilaikys. Galimybių patikrinti, kaip laikomasi Galimybių paso, resursų neturi. Kai pirmas Galimybių pasas buvo įvestas, nesu girdėjęs, kad kažką būtų tikrinę.

Sektorius yra labai nusivylęs, o blogiausia, kad viską mes sužinome iš spaudos, taip susukta, lyg nuo rugsėjo 13 d., paskui skaitai, iš penkto karto supranti, kad vis dėlto mums galios iš karto nuo pirmadienio. Netgi atsisukome, nepatikėjome, negi ir lauke? Taip, išgirdome, kad ir lauke“, – sako G. Balnis.

Trečiadienį paskelbti Vyriausybės sprendimai, pasak G. Balnio, verslininkams nebuvo žinomi ir nukrito kaip perkūnas iš giedro dangaus.

Jei ribojimai bus priimti pirmadienį, G. Balnis teigia, kad verslininkai juos įgyvendinti pasiruošti nespės. Be to, verslininkai žada kovoti: „Kiek galima iš to gulinčio verslo tyčiotis?“

Verslininkai šiuo metu tariasi, kokių veiksmų turėtų imtis.

Nori vieningos sistemos

Barų „Materialistė“, „Bardakas“ ir „Sanatorija“ bendrasavininkas Matas Puodžiūnas sako Vyriausybės sprendimus vertinantis palankiai. Esą pagaliau bus sulaukta vieningos ir bendros tvarkos.

„Dabar pastarąsias savaites esame susidūrę su griežtais tikrinimais, iki absurdo atvesta tikrinimo politika. Pavyzdys – jei viduje sėdime dviese prie staliuko ir prie mūsų per du metrus prieina žmonės šalia pasišnekučiuoti ar pro mus praeina padavėja arčiau nei du metrai atstumu, yra skiriama bauda“, – tv3.lt pasakoja M. Puodžiūnas.

Vieną tokią baudą „Materialistė“ gavo šį savaitgalį. M. Puodžiūnas pastebi, kad ir tikrinimus atliekanti Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) yra pasimetusi ir į tokius nusižengimus žiūri žmogiškai.

Šį savaitgalį tarnyba esą dvigubai sumažino tūkstantinę baudą. Jei pažeidimai bus užfiksuoti antrąkart, naktiniam klubui teks sumokėti 1500 eurų baudą.

„Labai norime, kad šis absurdas baigtųsi ir palaikome sprendimą, norime, kad jis įsigaliotų jau dabar, o ne rugsėjo viduryje. Dirbame laukime, laukiame kol mus vėl nubaus“, – sako M. Puodžiūnas.

M. Puodžiūnas teigia, kad verslas sutinka su visais ribojimais, apie kuriuos trečiadienį prabilo Vyriausybė. Taip pat nesipriešina ir Galimybių paso naudojimui lauko kavinėse.

„Mes sutinkame su viskuo, kad tik mažintų tuos absurdiškus ribojimus. Dar vieną baudą gavome, nes lauke stalai buvo sustatyti mažiau nei dviejų metrų atstumu sustatyti. Lauke žmonės be kaukių sėdi, gavome didžiulę baudą, nes jie per arti stovi.

Mums laukas ar vidus yra visiškai susipainiojęs ir sutinkame, kad vieningi pasai pagaliau veiktų ir viduje, ir lauke, didelio skirtumo nėra. Kad nereikėtų ryte atsikėlus Vyriausybės priimtų sprendimų skaityti ir darbuotojams aiškinti, kaip šiandien dirbsime“, – teigia M. Puodžiūnas.

Nuo koronaviruso yra pasiskiepiję vos daugiau nei pusė šalies gyventojų. Paklaustas, ar nebijo, kad galimai dvigubai sumažės klientų srautas, M. Puodžiūnas galvą purto.

„Kaip dabar yra – iš 40 staliukų lauke mes palikome keturis, nes du metrai atstumas prie kiekvieno turi būti. Čia mūsų galimybės sumažėjo ne per pusę, o 80 proc. Kaip beskaičiuosi, Galimybių pasai bus naudingiau nei absurdiški ribojimai. Mes žymiai labiau nukenčiame su tais ribojimais, kuriuos sunku tiek patiems ribotojams, tiek baudėjams logiškai paaiškinti“, – sako M. Puodžiūnas.

Pašnekovas sako, kad šiuo metu taip pat yra pasigendama konkrečios informacijos iš Vyriausybės. Verslininkai esą patys turi susigaudyti, kokia sistema šiuo metu galioja, kokius žmones įsileisti jie gali ir kaip testuoti darbuotojus.

„Didžiulė problema yra ir darbuotojų testavimas kas 7 dienas. Yra didžiulės eilės mieste, fiziškai užsiregistravę žmonės nebespėja prieš darbą atlikti testą. Mokame už jų testus. Jeigu Vyriausybė priėmė tokį sprendimą, reikia didinti pajėgas ir kad testavimai vyktų sklandžiau“, – sako M. Puodžiūnas.

Tuomet, kai dėl didelių eilių testavimo punktuose darbuotojai negali reikiamu metu atlikti testo, įmonė savo darbuotojus testuotis siunčia į privačias įstaigas. Ten vienas testas kainuoja 27 eurus, per savaitę vienas baras darbuotojų testavimui išleidžia apie 1000 eurų.

Sprendimai galėjo būti priimti ir anskčiau

Gastrobaro „Plus Plus Plus“ direktorius Aurimas Zimnickas sako, kad įmonė į pandemiją žiūri rimtai, tad ir naujus ribojimus vertina kaip teisingus. Vis dėlto pripažįstama, kad sprendimai yra pavėluoti.

„Pandemiją suvaldyti reikia, žmonės vis dar nėra sąmoningi, nesiskiepija, o tie Vyriausybės sprendimai turėtų paskatinti skiepytis“, – tv3.lt komentuoja A. Zimnickas.

Verslininko nuomone, Galimybių paso galiojimas dar anksčiau šiemet buvo sustabdytas per anksti.

„Buvo leista be Galimybių paso lankytis ir prekybos centruose, ir maitinimo įstaigose, realiai tai kažkiek ir sustabdė vakcinaciją. Dabar, kai Galimybių pasas vėl įgauna prasmę, PGR testai tampa mokami, noriu tikėti, kad žmonės, kurie buvo neapsisprendę arba nerado laiko pasiskiepyti, dabar pasiskiepys“, – sako A. Zimnickas.

A. Zimnickas sako, kad įmonė dėl galimai sumažėsiančio klientų skaičiaus nesijaudina. Net jei pelnas kuriam laikui ir sumažės, yra žvelgiama į ateities perspektyvas.

„Esame socialiniai atsakingas verslas, visuomenės dalis, manome, kad trumpalaikiškai galbūt ir bus kažkoks smūgis, bet ilgalaikiškai – mes laimėsime. Visuomenė įgaus imunitetą ir virusas mums nebus baisus“, – sako A. Zimnickas.

„Plus Plus Plus“ vadovas sako, kad įmonė visad pasisakė už vakcinaciją ir savo klientus nuolat skatino vakcinuotis.

„Nuo kovo pabaigos turėjome iniciatyvą, kur kiekvieną pasiskiepijusį vaišinome kava. Ir toliau vaišiname, o tų besivaišinančių kiekvieną dieną yra daugiau ir daugiau“, – sako A. Zimnickas.

Vyriausybė duoda laiko pasiskiepyti: po rugsėjo 13-osios daug durų užsidarys

Portalas tv3.lt primena, kad trečiadienį Vyriausybė iš esmės pritarė pluoštui naujų ribojimų, kurie galiotų Galimybių paso neturintiems gyventojams.

Vyriausybė duoda daugiau nei mėnesį pasiskiepyti nuo koronaviruso, o nuo rugsėjo 13 dienos galimybių paso neturintiems žmonėms veiklos būtų smarkiai ribojamos.

„Kontaktinės paslaugos galėtų būti teikiamos ir pramogos organizuojamos tik asmenims, kurie atitinka galimybių paso kriterijus“, – per Vyriausybės pasitarimą trečiadienį siūlymus pristatė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Ministrų kabinetas per pasitarimą protokoliniu sprendimu siūlymams pritarė iš esmės, o priimti nutarimą planuojama artimiausiu metu. Premjerė Ingrida Šimonytė sakė, kad kitas Vyriausybės posėdis „tikėtina, bus pirmadienį“.

Ribojimai įvedami dviem etapais

Vyriausybė planuoja, kad pirmieji ribojimai įsigaliotų nuo nutarimo priėmimo ir būtų siejami su COVID-19 lovų užimtumu, o pagrindiniai ribojimai įsigaliotų rugsėjo 13 dienos.

„Kai kurie apribojimai įsigaliotų artimu metu, kai kurie apribojimai įsigaliotų vėliau, bet kelios savaitės, kurios šiuos apribojimus skiria, būtų pakankamas laikas žmogui pasiskiepyti, kad susiformuotų imunitetas, penkios savaitės“, – sakė premjerė Ingrida Šimonytė.

Nutarimo projekte nustatyta, kad nepasiskiepiję ar koronavirusu nepersirgę žmonės be neigiamo PGR testo galėtų apsipirkti tik nedidelėse parduotuvėse, jiems užsivertų didieji prekybos centrai, grožio salonai, viešojo maitinimo įstaigos, pramogų vietos, renginiai.

Taip pat būtų nustatyta, kad imuniteto neturintys ir testo neatlikę žmonės negalės naudotis tiek miesto, tiek tarpmiestiniu viešuoju transportu.

A. Dulkys pažymėjo, kad dar vienas svarbus pakeitimas – norint gauti galimybių pasą nebetiktų antigeno tyrimas, taip pat norint jį gauti būtų panaikintas nemokamas testavimas, nebent žmogus negali skiepytis dėl medicininių priežasčių.

„Panaikinamas antigeno tyrimas, norint gauti galimybių pasą, ir būtų panaikinamas nemokamas testavimas, t. y. norint gauti galimybių pasą nemokamai būtų paliekama tik tiems, kas negali skiepytis dėl medicininių priežasčių“, – sakė ministras.

Su pasu nebereikės ir kaukių

Paslaugos, parduotuvės, prekybos ir pramogų vietos, restoranai, kavinės, barai bei kitos pasilinksminimo vietos, lošimo salonai, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ir kiti susibūrimai nuo rugsėjo 13 dienos lieka atviri tik imunitetą turintiems žmonėms bei vaikams iki 16 metų.

Be apribojimų lankytis šiose vietose galės žmonės, kurie yra pasiskiepiję pilna skiepijimo schema ir įgiję imunitetą, taip pat persirgusieji koronavirusu, kai tai patvirtinta PGR bei antigeno testais arba serologiniu antikūnų tyrimu, taip pat turintys neigiamą PGR testą, atliktą per pastarąsias 48 valandas, ir vaikai iki 16 metų.

Tuo tarpu asmenims, neatitinkantiems šių kriterijų, veiklos bus apribotos: jie galės apsipirkti tik parduotuvėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, ir jų prekybos plotas turės būti mažesnis nei 1500 kv. metrų. Tai galios ir parduotuvėms, kurios yra prekybos centre, kurio bendras plotas neviršija minėtos kvadratūros.

Taip pat nustatyta, kad kontaktiniu būdu aptarnaujant asmenis be galimybių paso galios reikalavimai dėl saugaus atstumo laikymosi, higienos, būtinųjų asmeninių apsaugos priemonių. Tuo tarpu aptarnaujant žmones su galimybių pasu kaukės ir kiti operacijų vadovo nustatyti saugumo reikalavimai lieka rekomendaciniai.

Be Galimybių paso – ribotos paslaugos

Paslaugas neturintiems galimybių paso siūloma apriboti dviem etapais: vienas jų siejamas su užimtų COVID-19 lovų ligoninėse skaičiumi, šiuo laikotarpiu dar leidžiamos grožio paslaugas, renginiai atvirose erdvėse, o nuo rugsėjo 13 dienos sąrašas dar trumpėja.

Pirmieji ribojimai įsigaliotų, kai COVID-19 lovų užimtumas asmens sveikatos priežiūros įstaigose pasiekia 250 lovų. Statistikos departamento duomenimis, šiuo metu ligoninėse yra gydomi 200 koronavirusu sergantys pacientai.

Nuo rugsėjo 13 d. be galimybių paso leidžiamų veiklų sąrašas smarkiai trumpėja. Leidžiamas tik smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas trunka ne ilgiau nei 15 minučių, veterinarijos paslaugos, muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas, bibliotekose bus galima lankytis tik knygų atsiėmimo-grąžinimo tikslais.

Taip pat neturint galimybių paso sveikatos priežiūros įstaigose bus teikiamos tik būtinosios asmens sveikatos priežiūros, taip pat tokiems asmenims galės būti teikiamos socialinės paslaugos.

Sąraše nebelieka grožio paslaugų, keleivių vežimo vietiniu (miesto ir priemiesčio), tarpmiestiniu ir tarptautiniu transportu paslaugų, renginių atvirose erdvėse.

Pailgintas galimybių paso veikimas

Galimybių pasą inicijavusios Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovė Aušrinė Armonaitė pažymi, kad jis grąžinamas laikantis principo „ribojimais netrukdyti žmonių, kurie yra pasiskiepiję“.

„Tai reiškia, maitinimo įstaigose, kitur, yra laisvė bendrauti, verslui nėra papildomų trukdžių“, – sakė A. Armonaitė.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimu, nuo pirmadienio galimybių pasas galioja nebe vieną savaitę, o mėnesį. A. Armonaitė taip pat patvirtino, kad galimybių paso galiojimo laikas nuo kitos savaitės ilgės iki dviejų mėnesių.

Ministrų kabinetas praėjusią savaitę sutarė, jog augant užimtų COVID-19 lovų ligoninėse skaičiui būtų įvedami kontaktinės veiklos ribojimai neturintiems galimybių paso, išskyrus kai kurias išimtis.

Galimybių pasą gali gauti pasiskiepiję, koronavirusu persirgę bei turintys neigiamą testo rezultatą žmonės.

Galimybių pasas įsigalioja keliais skirtingais atvejais:

Pasiskiepijus

„Comirnaty“ arba „Moderna“ vakcina – praėjus 1 sav. po antrosios vakcinos dozės suleidimo;

„Janssen“ vakcina – praėjus 2 sav. po vienintelės vakcinos dozės suleidimo;

„Vaxzevria“ vakcina – praėjus 4 sav. po pirmosios dozės suleidimo ir iš karto po antrosios vakcinos dozės;

Persirgus – praėjus 2 sav. po bet kurios vienos vakcinos dozės.

Persirgus

COVID-19 – 210 d. nuo teigiamo testo rezultato.

Atlikus testą

Turint neigiamą COVID-19 testo rezultatą:

Antigeno testas galioja 48 val. nuo ėminio paėmimo momento;

SARS-CoV-2 PGR tyrimas galioja 72 val. nuo ėminio paėmimo momento.