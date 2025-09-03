Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gabrielius Landsbergis: politikai durų uždaręs nesu

2025-09-03 22:21 / šaltinis: BNS
2025-09-03 22:21

Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad į politiką  durų nėra užvėręs, bet konkrečių planų dabar neturi. 

Gabrielius Landsbergis (nuotr. Fotobankas)

Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad į politiką  durų nėra užvėręs, bet konkrečių planų dabar neturi. 

6

„Politikai durų uždaręs nesu, bet kokių nors konkrečių planų tikrai dabar neturiu“, – trečiadienį LRT laidai „Dienos tema“ sakė G. Landsbergis, paklaustas apie planus sugrįžti į politiką. 

„Gyvenimas dar ilgas“, –  pridūrė jis. 

G. Landsbergis yra vizituojantis mokslo darbuotojas Stanfordo universitete, Miuncheno saugumo konferencijos patariamosios tarybos narys bei Atlanto tarybos narys, pakviestas būti bendradarbiu, bendradarbiaus su Freeman Spogli tarptautinių studijų institutu (FSI).

TAIP PAT SKAITYKITE:

G. Landsbergis ėjo Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas nuo 2020 metų iki 2024 metų gruodžio. 

2015 metų balandį buvo išrinktas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderiu, o 2024-ųjų spalį pasitraukė iš TS-LKD partijos pirmininko pareigų po nesėkmingų partijai Seimo rinkimų

 

