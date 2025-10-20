Finansinė parama studentams, turintiems negalią, keičia studijų patirtį: „Motyvuoja, įtraukia ir atveria naujas galimybes“

Iš Mažeikių kilęs Marius šiuo metu studijuoja Kauno technologijų universitete (KTU), Dirbtinio intelekto studijų programos 4 kurse. Apie paramą jis teigia sužinojęs vos tik įstojęs, iš universiteto Studentų socialinės gerovės koordinatoriaus, kuris taip pat padėjo sutvarkyti reikalingus dokumentus.
„Manau, kad tokia parama yra itin svarbi ne tik jau studijuojant, bet ir apsisprendžiant dėl studijų. Studentui, turinčiam negalią, studijos aukštojoje mokykloje sukelia papildomų išlaidų, kurios būtinos kokybiškam mokymuisi – nuo transporto, pritaikytos aplinkos iki specializuotų priemonių. Tad finansinė pagalba situaciją labai palengvina“, – sako Marius.
Pasak mažeikiškio, finansinė parama jam padėjo įsitraukti ir į papildomas universiteto veiklas, tokias kaip talentų akademija „SKILLed AI“. Papildoma parama sudarė galimybes dalyvauti renginiuose, hakatonuose ir vizituose į įmones, kurie vyksta ir už universiteto ribų.
„Studentams, turintiems negalią, patarčiau nedvejoti – užpildyti dokumentus paramai gauti nėra sudėtinga, o nauda labai apčiuopiama. Didinti studentų, turinčių negalia, įtrauktį yra itin svarbu, nes ši visuomenės dalis, kaip ir visi kiti, gali kurti didelę pridėtinę vertę. Skatinti ir suteikti galimybes siekti savo tikslų yra labai svarbu“, – teigia Marius.
Paraiškos finansinei paramai – iš dešimčių aukštųjų mokyklų
Agentūra skaičiuoja, kad 2024 m. paraiškų finansinei pagalbai gauta iš 28 aukštųjų mokyklų. Iš viso paremti 554 studentai, turintys negalią, tam panaudota 561,8 tūkst. eurų. Išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 550 studentų, o tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 192.
Kaip pasakoja Agentūros vadovė Eglė Čaplikienė, finansinę paramą gali gauti studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis dalyvumo lygis, sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis (asmenims iki 18 metų). Skiriamos finansinės paramos rūšys: išmoka specialiesiems poreikiams – 149,23 Eur/mėn (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio), studijų išlaidoms kompensuoti – 224 Eur/semestrui (tik įstojusiems į mokamas vietas).
Prašymai teikiami aukštajai mokyklai įstojus, rugsėjo 1–10 d. laikotarpiu. Tiesiogiai, el. paštu, registruotu paštu arba per aukštosios mokyklos informacinę sistemą. Kartu su prašymu reikia pateikti asmens dokumentą ir negalią patvirtinantį pažymėjimą.
„Studentai, turintys negalią, dažnai susiduria su papildomomis išlaidomis. Pavyzdžiui, skirtomis pavėžėjimui, nes viešasis transportas nėra visiems prieinamas. Arba asmeninio asistento pagalbai, padedančiai atlikti kasdienes užduotis bei prisitaikyti mokymosi aplinkoje. Mūsų tikslas – studentams, turintiems negalią, suteikti galimybes mokytis be trikdžių. Tam, kad jie galėtų drąsiai siekti akademinių ir profesinių tikslų bei pilnavertiškai dalyvauti universitetų bendruomenių gyvenimuose. Finansinė parama būtent ir leidžia sumažinti ekonominę naštą bei suteikia daugiau saugumo, kad studijų procesas būtų sklandus“, – sako E. Čaplikienė.
Didžiųjų aukštųjų mokyklų tikslas – paprasta ir prieinama pagalba
KTU skaičiuoja, kad studentų, turinčių negalią ar individualiuosius poreikius, skaičius išlieka panašus kasmet. Dar neįvertinus 2025 m. stojimo rezultatų, universitete mokėsi 21 studentas, turintis negalią ar individualiuosius poreikius, iš jų 13 gauna Agentūros finansinę paramą.
„Apie galimybes gauti paramas studentai informuojami el. paštu, taip pat informacija skelbiama ktu.edu puslapyje, Universiteto studentų intranete, socialiniuose tinkluose.
Procesus administruoja KTU Studentų socialinės gerovės koordinatorius: studentus informuoja apie studijų pritaikymo ar pagalbos galimybes, lydi studijų procesuose, padeda spręsti kilusius iššūkius, informuoja individualiai ir apie finansinės paramos galimybes. Pagal Universiteto tvarkas visi studentų prašymai yra teikiami Akademinėje informacinėje sistemoje, el. būdu“, – pasakoja KTU Studentų reikalų departamento studentų socialinės gerovės projektų vadovė Ineta Simonaitė.
Ji priduria, kad KTU, administruodami studijų bei mokslo procesus, vadovaujasi „KTU bendruomenės narių su negalia ar kitais individualiais poreikiais įtraukties užtikrinimo tvarkos aprašu“. Jis reglamentuoja studijų ir darbo prieinamumą, įtrauktį, lygias galimybes ir diskriminacijos prevenciją.
Kitas šalies universitetas – VILNIUS TECH skaičiuoja, kad 2024-2025 m. m. pavasario semestre finansinę pagalbą gavo 13 studentų (8 pirmosios pakopos studentai, 4 – antrosios pakopos ir 1 – trečiosios). Pasak VILNIUS TECH Akademinio paramos centro psichologės Miglės Rudytės, įvairiapusė pagalba teikiama studentams, turintiems individualiųjų poreikių – tiems, kurie turi ilgalaikių sveikatos problemų, negalią (įskaitant ir psichosocialinę) bei psichologinių sunkumų ar specifinių mokymosi sutrikimų.
„Tam, kad viskas būtų kuo aiškiau ir suprantamiau, pagalbą teikiame „vieno langelio principu“ – studentai kreipiasi į individualiųjų poreikių turinčių studentų reikalų koordinatorę. Sudarome individualius studijų rekomendacijų planus, kuriuose aprašoma, su kokiais iššūkiais susiduria studentai ir kaip dėstytojai turėtų pritaikyti studijas. Studentams paslaugos teikiamos visiškai konfidencialiai ir niekur neminimos diagnozės, nebent tai yra būtinybė dėl medicininių aspektų. Vieni iš esminių principų, kurių laikomės, teikdami paslaugas – asmens orumas ir lygios galimybės studijuoti, todėl visais atvejais aptariame studento atsiskleidimą: kiek jis pats norėtų informacijos pateikti, ir kaip dėstytojai turėtų elgtis, užtikrindami studijų pritaikymą, jei kitiems studentams kiltų klausimų“, – pasakoja M. Rudytė.
Daugiau informacijos apie paramos formas galima rasti čia: https://anta.lrv.lt/lt/studentu-su-negalia-remimas/.
Šis straipsnis yra dalis Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos informacinės kampanijos „Jokio skirtumo, su ar be negalios. Atviros durys visiems“, kuria siekiama mažinti diskriminaciją žmonių su negalia atžvilgiu, didinant visuomenės supratimą apie žmonių su negalia įtrauktį, informuojant apie asmenų su negalia įtraukties procesą (apimant negalios politikos įgyvendinimą ir jos priemones), tuo pačiu plėtojant „Jokio skirtumo, su ar be negalios“ konceptą, informuojant visuomenę apie atviras ir visiems prieinamas paslaugų teikimo, darbo vietas.
