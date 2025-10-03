„Fegdos“ vadovas sako, kad leidimo tvarkyti kelią į Rūdninkų poligoną nesulaukia 10 mėnesių

„Leidimo tvarkyti kelią laukiame jau 10 mėnesių, kol buvo vykdoma kelio defektų ekspertizė. Krašto apsaugos ministerijai iškart raštu ir žodžiu deklaravome, kad paaiškėjusius defektus pataisysime, kai tik bus duotas leidimas veikti“, – „Verslo žinioms“ teigė „Fegdos“ vadovas Jonas Jablonskis.
Pasak jo, įmonė galėjo pradėti ir užbaigti darbus dar pavasarį, o rugsėjo mėnesį Krašto apsaugos ministerijai (KAM) nurodė, kad gavusi leidimą pataisys ekspertizės metu nustatytus kelio defektus, pateikė konkretų kelio dangos taisymo planą.
J. Jablonskis sake, kad gavus leidimą ir esant palankioms oro sąlygoms, kelią „Fegda“ galėtų sutvarkyti šiemet.
Kaip rašė BNS, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė šią savaitę pareiškė, jog kad tokios įmonės kaip „Fegda“ turėtų būti įtraukiamos į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.
Ministrė taip pat sakė, kad dėl nustatytų defektų tiesiant kelią bendraujama su „Fegda“, įmonė infrastruktūrą turės sutvarkyti „iš esmės“.
Bendrai Rūdninkuose nutiesta apie 30 kilometrų kelio, iš jų „Fegda“ nutiesė du kelius, kurių ilgis siekia 6,5 kilometro. Su šia įmone pasirašytos dar dvi sutartys dėl 1,5 ir 4,5 kilometro nutiesimo. Likusius kelius tiesė bendrovė „Gevalda“.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš bendrovės nereikalauja kelio tiesti iš naujo.
Anot „Delfi“, gelžbetonio keliui į Šalčininkų rajone esantį poligoną statybos konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 metais.
