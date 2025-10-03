Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Fegdos“ vadovas sako, kad leidimo tvarkyti kelią į Rūdninkų poligoną nesulaukia 10 mėnesių

2025-10-03 10:28 / šaltinis: BNS
2025-10-03 10:28

Su defektais į Rūdninkų poligoną vedantį kelią tiesusi bendrovė „Fegda“ yra pasirengusi jį remontuoti, tačiau jau 10 mėnesių laukia leidimo darbams pradėti, penktadienį skelbia „Verslo žinios“.

Rūdninkų poligonas (ministerijos nuotr.)

Su defektais į Rūdninkų poligoną vedantį kelią tiesusi bendrovė „Fegda“ yra pasirengusi jį remontuoti, tačiau jau 10 mėnesių laukia leidimo darbams pradėti, penktadienį skelbia „Verslo žinios“.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

„Leidimo tvarkyti kelią laukiame jau 10 mėnesių, kol buvo vykdoma kelio defektų ekspertizė. Krašto apsaugos ministerijai iškart raštu ir žodžiu deklaravome, kad paaiškėjusius defektus pataisysime, kai tik bus duotas leidimas veikti“, – „Verslo žinioms“ teigė „Fegdos“ vadovas Jonas Jablonskis.

REKLAMA

Pasak jo, įmonė galėjo pradėti ir užbaigti darbus dar pavasarį, o rugsėjo mėnesį Krašto apsaugos ministerijai (KAM) nurodė, kad gavusi leidimą pataisys ekspertizės metu nustatytus kelio defektus, pateikė konkretų kelio dangos taisymo planą.

J. Jablonskis sake, kad gavus leidimą ir esant palankioms oro sąlygoms, kelią „Fegda“ galėtų sutvarkyti šiemet.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė šią savaitę pareiškė, jog kad tokios įmonės kaip „Fegda“ turėtų būti įtraukiamos į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.

Ministrė taip pat sakė, kad dėl nustatytų defektų tiesiant kelią bendraujama su „Fegda“, įmonė infrastruktūrą turės sutvarkyti „iš esmės“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bendrai Rūdninkuose nutiesta apie 30 kilometrų kelio, iš jų „Fegda“ nutiesė du kelius, kurių ilgis siekia 6,5 kilometro. Su šia įmone pasirašytos dar dvi sutartys dėl 1,5 ir 4,5 kilometro nutiesimo. Likusius kelius tiesė bendrovė „Gevalda“.

Portalas „Delfi“ skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš bendrovės nereikalauja kelio tiesti iš naujo.

Anot „Delfi“, gelžbetonio keliui į Šalčininkų rajone esantį poligoną statybos konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 metais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų