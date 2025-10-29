Du butus paveldėjęs vilnietis po skyrybų pamiršo ne tik žmoną, bet ir dukrą: dabar mokės tūkstančius

Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino Arną kaltu dėl vengimo išlaikyti savo dukrą. Vyras, turėjęs pareigą mokėti kasmėnesines išmokas dukters išlaikymui, sąmoningai šios pareigos nevykdė, nors galėjo tai daryti.
Teisme paaiškėjo, kad vyras paveldėjo du butus, todėl teiginiai apie pinigų stygių prasilenkė su realybe. Už tai teismas jam skyrė realią 90 parų arešto bausmę.
Vengė pareigos išlaikyti dukrą
Bylos duomenimis, Arnas privalėjo kas mėnesį mokėti po 144,81 euro išlaikymą savo dukrai iki jai sueis 18 metų. Tačiau vyras šios prievolės nevykdė, dėl to susidarė 9,6 tūkst. eurų skola.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad Arnas sąmoningai nemokėjo priteisto išlaikymo, nors turėjo tam galimybę.
Jis buvo registruotas Užimtumo tarnyboje, dirbo laikinuose darbuose, tačiau surinktus pinigus leido kito vaiko išlaikymui bei asmeninėms reikmėms.
Teismo posėdyje vyras kaltę pripažino. Aiškino, kad tuo metu neturėjo pastovaus darbo ir pajamų.
Esą dirbdamas trumpalaikius darbus uždirbdavo po 20–30 eurų per dieną, o gautus pinigus leido savo mažamečio sūnaus išlaikymui. Jis teigė, kad šiuo metu dirba ir per darbovietę jau yra pervedinėjamos įmokos antstoliams.
„Suprantu, kad dukra negali savarankiškai užsidirbti, tačiau išlaikyti abu vaikus galiu tik įsidarbinęs“, – teisme sakė Arnas.
Jis pripažino, kad yra paveldėjęs du butus ir gavo dalį paveldėtos pensijos, tačiau dėl vieno turto dokumentų dar nėra susitvarkęs.
Nukentėjusioji: „Dukrai nepervedė nė euro“
Dukters motina teisme pasakojo, kad su kaltinamuoju išsiskyrė, kai šis pradėjo smurtauti ir piktnaudžiauti alkoholiu. Nuo to laiko vyras prie dukros išlaikymo neprisidėjo.
„Per visus šiuos metus jis nėra pervedęs nei vieno euro. Alimentus gaunu tik iš vaikų išlaikymo fondo – po 57 eurus per mėnesį. Su dukra jis nebendrauja, dovanų jai nedovanoja“, – teigė moteris.
Teismo sprendimas
Teismas nustatė, kad kaltinamasis turėjo realias galimybes vykdyti ankstesnį sprendimą, tačiau sąmoningai to nedarė.
Todėl vyras pripažįstamas kaltu dėl vengimo išlaikyti vaiką. Jam paskirta 30 parų arešto bausmė, kuri, subendrinus su ankstesne 2017 m. nuosprendžiu paskirta bausme, padidėja net iki 90 parų arešto.
Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – palikta galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, po to ji bus panaikinta. Šis nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
