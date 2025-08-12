Vyras nemoka alimentų savo šešiems vaikams, policija pradėjo tyrimą

Pirmadienį buvo gautas pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, nes vyras, gim. 1993 m., neišlaiko savo šešių vaikų ir vaikų išlaikymo išmokų.
Pasak pranešimo, skola valstybės biudžetui sudaro 8 988 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vengimo išlaikyti vaiką.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
