TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyras nemoka alimentų savo šešiems vaikams, policija pradėjo tyrimą

2025-08-12 10:40 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 10:40

32 metų Tauragės apskrities gyventojas nemoka vaikų išlaikymo išmokų savo šešiems vaikams – tokį pranešimą gavusi policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.

„Vaiko pinigai“ (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

32 metų Tauragės apskrities gyventojas nemoka vaikų išlaikymo išmokų savo šešiems vaikams – tokį pranešimą gavusi policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.

0

Pirmadienį buvo gautas pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, nes vyras, gim. 1993 m., neišlaiko savo šešių vaikų ir vaikų išlaikymo išmokų.

Pasak pranešimo, skola valstybės biudžetui sudaro 8 988 eurų. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vengimo išlaikyti vaiką.

Pagal Baudžiamąjį kodeksą tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

