TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dovilė Šakalienė tikisi Seimo narių indėlio įtikinant JAV politikus nemažinti saugumo paramos

2025-09-06 14:04 / šaltinis: BNS
2025-09-06 14:04

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė šeštadienį pareiškė besitikinti Seimo narių indėlio įtikinant Jungtinių Valstijų įstatymų leidėjus nesumažinti Vašingtono rytinėms NATO šalims skiriamos paramos saugumo srityje.

Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė šeštadienį pareiškė besitikinti Seimo narių indėlio įtikinant Jungtinių Valstijų įstatymų leidėjus nesumažinti Vašingtono rytinėms NATO šalims skiriamos paramos saugumo srityje.

Amerikiečių žiniasklaida šią savaitę paskelbė, kad JAV planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimą programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galutinį sprendimą dėl to turės priimti amerikiečių parlamentas.

„Sprendimai dar nepriimti, Senatas ir Kongresas, akivaizdu, dėl to turės karštas diskusijas, čia bus svarbus mūsų parlamentarų veikimas. Tikiuosi, konstruktyvus, suvokiant kas iš tiesų vyksta JAV ir pasaulyje“, – feisbuke šeštadienį rašė ministrė.

Anot jos, krašto apsaugos sistema ir taip vysto intensyvią dvišalių santykių su JAV stiprinimo darbotvarkę.

JAV yra vienintelė valstybė pasaulyje, kuri šitaip remia užsienio šalis. Pagal programą yra išskiriama tam tikra pinigų suma, už kurią galima pirkti tos šalies gaminamą ginkluotę, naudotis kursais, atsinaujinti tam tikrą programinę įrangą.

Lietuva JAV paramą iš minėtos programos iš esmės gauna per Baltijos saugumo iniciatyvą, veikiančią nuo 2020-ųjų. Per ją JAV Gynybos departamentas remia trijų Baltijos valstybių gynybos pajėgumų ir suderinamumo plėtojimą.

Krašto apsaugos minisiterija teigia, kad kiekvienais metais iš JAV specialios programos skiriama suma skiriasi, bet vidutiniškai siekia apie 60 mln. eurų per metus.

