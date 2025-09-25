Dovilė Šakalienė susitiks su opozicinių Seimo frakcijų atstovais

Susitikimų metu planuojama aptarti 20-osios Vyriausybės programą, dėl kurios ketvirtadienį Seime numatytas balsavimas.
Tiesa, dar antradienį liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, jog paskirtoji krašto apsaugos ministrė pirmadienio išvakarėse atšaukė planuotą susitikimą neva dėl didelio darbo krūvio. Seimo vicepirmininkė situaciją vadino nenormalia ir tikino, jog D. Šakalienė nevykdo savo statutinių pareigų.
Todėl trečiadienį Seimo opozicinių frakcijų pirmininkai kreipėsi į paskirtąją premjerę Ingą Ruginienę ir parlamento vadovą Juozą Oleką, prašydami įpareigoti D. Šakalienę dalyvauti opozicijos rengiamuose posėdžiuose.
Kaip jau buvo skelbta, tai ne pirmas kartas, kada opozicinių frakcijų atstovai ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nariai skundžiasi, jog paskirtoji krašto apsaugos ministrė nedalyvauja susitikimuose, į kuriuos yra kviečiama kaip KAM vadovė.
Tiesa, praeitą savaitę D. Šakalienė negalėjo dalyvauti NSGK posėdyje dėl ligos – paskirtoji ministrė sirgo COVID-19.
