Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dovilė Šakalienė susitiks su opozicinių Seimo frakcijų atstovais

2025-09-25 06:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 06:13

Ketvirtadienį krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė susitinka su Liberalų sąjūdžio, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų atstovais. 

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Ketvirtadienį krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė susitinka su Liberalų sąjūdžio, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų atstovais. 

REKLAMA
0

Susitikimų metu planuojama aptarti 20-osios Vyriausybės programą, dėl kurios ketvirtadienį Seime numatytas balsavimas.

Tiesa, dar antradienį liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, jog paskirtoji krašto apsaugos ministrė pirmadienio išvakarėse atšaukė planuotą susitikimą neva dėl didelio darbo krūvio. Seimo vicepirmininkė situaciją vadino nenormalia ir tikino, jog D. Šakalienė nevykdo savo statutinių pareigų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Todėl trečiadienį Seimo opozicinių frakcijų pirmininkai kreipėsi į paskirtąją premjerę Ingą Ruginienę ir parlamento vadovą Juozą Oleką, prašydami įpareigoti D. Šakalienę dalyvauti opozicijos rengiamuose posėdžiuose.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip jau buvo skelbta, tai ne pirmas kartas, kada opozicinių frakcijų atstovai ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nariai skundžiasi, jog paskirtoji krašto apsaugos ministrė nedalyvauja susitikimuose, į kuriuos yra kviečiama kaip KAM vadovė.

Tiesa, praeitą savaitę D. Šakalienė negalėjo dalyvauti NSGK posėdyje dėl ligos – paskirtoji ministrė sirgo COVID-19.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų