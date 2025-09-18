Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė sako, kad opozicijai neetiška komentuoti Dovilės Šakalienės elgesį jai sergant COVID-19

2025-09-18 10:12 / šaltinis: BNS
2025-09-18 10:12

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį pareiškė, kad opozicijai neetiška komentuoti krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės sprendimus neateiti į kai kuriuos posėdžius, nes politikė patiria COVID-19 komplikacijas.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį pareiškė, kad opozicijai neetiška komentuoti krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės sprendimus neateiti į kai kuriuos posėdžius, nes politikė patiria COVID-19 komplikacijas.

4

„Šiai dienai D. Šakalienė turi komplikacijas ir COVID-19 ir serga. Man atrodo, kad iš opozicinių frakcijų kolegų pusės yra mažų mažiausiai neetiška laidyti tokius komentarus į viešąją erdvę“, – Žinių radijui sakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji tvirtino pati pareikalavusi D. Šakalienės pasiimti nedarbingumo lapelį, nes politikė susiduria su „pakankamai rimta situacija“.

„Tikiuosi, kad niekada nereikės opozicijai patirti tokios situacijos ir su virusu prabūti ilgiau nei savaitę ir girdėti iš išorės laidomus juokelius, kai tu sergi“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.

D. Šakalienė trečiadienį neatvyko į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) komiteto posėdį, kur parlamentarai aiškinosi galimus Lietuvos oro erdvės pažeidimus „Zapad“ pratybų metu.

Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad D. Šakalienės nepavyksta prisikviesti ir Seimo frakcijoms, susitinkančioms su paskirtaisiais ministrais naujojoje Vyriausybėje.

Jis tvirtino, kad opozicinės frakcijos gali rinkti parašus ir kviesti ministrę į Seimo posėdžių salę atsakyti klausimus.

