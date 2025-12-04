 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Dingo jauna mergina: policija kreipėsi į gyventojus – įsidėmėkite ir praneškite

2025-12-04 16:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 16:22

Gruodžio 2 d. apie 7 val. iš namų, esančių Alytuje, Statybininkų g., išėjo ir iki šiol negrįžo globotinė Kamilė Jurkšaitytė (gim. 2008 m.), praneša policija.

Policija BNS Foto

0

K. Jurkšaitytė yra apie 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, rudų akių, tamsių pečius siekiančių plaukų. Išeidama ji vilkėjo juodos spalvos striukę, džinsus, avėjo juodos spalvos žieminius batus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Asmenis, žinančius apie merginos buvimo vietą ar ją pastebėjusius, prašoma skubiai informuoti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Vytenį Licų telefonu +370 700 65 731, mob., el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

