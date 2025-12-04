Dingo jauna mergina: policija kreipėsi į gyventojus – įsidėmėkite ir praneškite

K. Jurkšaitytė yra apie 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, rudų akių, tamsių pečius siekiančių plaukų. Išeidama ji vilkėjo juodos spalvos striukę, džinsus, avėjo juodos spalvos žieminius batus.
Asmenis, žinančius apie merginos buvimo vietą ar ją pastebėjusius, prašoma skubiai informuoti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Vytenį Licų telefonu +370 700 65 731, mob., el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
