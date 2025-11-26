 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Darbo vietų griūtis, sukčių klestėjimo metas ar technologinis proveržis: kada sprogs DI burbulas?

2025-11-26 13:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-26 13:57

Žadamas technologinis proveržis dirbtinio intelekto srityje sukėlė prieštaringas gyventojų reakcijas. Pavyzdžiui, ne vienas gyventojas pradėjo kelti klausimus, ar dėl dirbtinio intelekto plėtros jie nepraras savo darbo, ar nepadaugės sukčiavimo atvejų. Negana to, dabar dar girdimos kalbos ir apie tai, kad esą žadėtas technologinis proveržis yra viso labo vienas didelis burbulas, kuris galiausiai subliukš. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kas laukia gyventojų ir su kokiais iššūkiais susiduria dirbtinio intelekto kūrėjai, laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuojame kartu su „Vilnius Tech“ universiteto profesoriumi Antanu Čeniu ir nuotoliu kalbame su Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininku Mantu Lukausku. 

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

