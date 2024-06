Dėl šios naujovės gatvėse pamatę karinius visureigius žmonės nustebo: „Noriu nuraminti“

Tačiau Lietuvai perkant vis daugiau karinių transporto priemonių, kariuomenė nebespėja ruošti naujų vairuotojų, todėl imasi juos mokyti iš karto.

Lietuvos kariuomenės vyresnysis eilinis Mantas vairuoja 10 tonų sveriantį šarvuotą visureigį JLTV. Jis taip pat yra ir instruktorius, mokantis kitus karius vairuoti šį visureigį, kurio vairuotojas privalo turėti C kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Teises įgis jau vairuodami

Dabar, specialiai pakeitus įstatymus, Lietuvos kariuomenė pirmą kartą mūsų šalies istorijoje pradeda vykdyti tiesioginius mokymus, tiek kariams profesionalams, tiek šauktiniams.

Šauktiniai bei kariai profesionalai, turintys B kategorijos teises, mokydamiesi vairuoti šį visureigį iš karto gali įgyti C kategorijos teises.

„Jau nuo šių metų galime pradėti ruošti karius, turinčius B kategorijos teises, vairuoti karinės taktinės ir logistinės paskirties transporto priemones, kurioms šiaip reikalinga C kategorija“, – paaiškino Sausumos pajėgų vyriausiasis puskarininkis Darius Masiulis.

Tiesa, po kursų C kategorija galios tik šiai karinei transporto priemonei. Šiais visureigiais kariai mokosi važinėti ir miestų gatvėmis. Tokie pažymėti „M“ raide.

„Matėsi kai kurių žmonių akyse nuostaba, tai noriu nuraminti, kad kariuomenė nesiėmė jokio papildomo verslo, tikrai neorganizuojam atskirai vairuotojo rengimo“, – kalbėjo D. Masiulis.

Už vairo sėdo ir šauktiniai

Šią naują tvarką kariškiai įvedė todėl, kad Lietuva perka net pusę tūkstančio tokių JLTV šarvuočių, o pagal senąją tvarką paruošti jiems vairuotojus užtruktų labai daug laiko, be to 500-us karių profesionalų perkvalifikuoti vien į vairuotojus – per didelė prabanga. Todėl apmokomi ir šauktiniai.

„Atlikom analizę, įsivertinom visus skaičius ir supratom, kad pagal tokį kiekį, kiek yra įsigyjama transporto priemonių, mums reikia ieškoti naujo būdo kaip paruošti vairuotojus, kad galėtume vienu metu vairuoti tiek transporto priemonių“, – paaiškino Sausumos pajėgų vyriausiasis puskarininkis.

Instruktorius, kurie šauktinius bei profesionalus mokys valdyti šį visureigį, apmoko Jungtinių Amerikos Valstijų kariai, kur JLTV ir pagamintas.

„Jį vairuoti reikia įgūdžių. Taip pat patirties naudojant įrangą. Bet, kai išmoksti, viskas tampa labai paprasta“, – tikino amerikiečių karys Chione Ortiz.

Na, o patys, pirmą kartą už tokio šarvuoto visureigio vairo sėdę šauktiniai savo įspūdžių neslėpė.

„Jausmas geras, motyvacija aukšta, tikrai didelė atsakomybė vairuoti tokį automobilį“, – teigė šauktinis Tomas.

Ateityje kariškiai planuoja tokius pat mokymus rengti ir kitų karinių transporto priemonių būsimiems vairuotojams.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.